Gustavo Petro insistió en criticar el sistema de salud: “Colombia queda en el puesto 81″

Expresidente Juan Manuel Santos y el presidente de Colombia, Gustavo Petro

El presidente en las últimas horas ha discutido a través de su cuenta de Twitter con varios de sus predecesores por cuenta de la reforma a la salud, primero reprochó la actitud de César Gaviria frente al articulado, y después fue el turno con el expresidente Álvaro Uribe Vélez, quien dijo que lo único que se debería modificar del sistema actual es el servicio de atención preventivo y los salarios de los trabajadores de ese sector.

Esta vez le contestó al expresidente Juan Manuel Santos, quien en pocas ocasiones suele dar su punto de vista, recientemente él exalto el sistema de salud actual, argumentando que se basaba en lo que ha dicho The Lancet, una publicación médica británica que goza de buen nombre entre la comunidad científica.

“Presidente Gustavo Petro: Colombia tiene uno de los mejores sistemas de salud en el mundo. No lo digo yo, lo dice la revista The Lancet. Por supuesto hay mucho por mejorar pero no podemos destruir lo que hemos construido”, señaló el expresidente Juan Manuel Santos.

Juan Manuel Santos sobre reforma a la salud.

A lo que con una gráfica de la publicación médica británica refuto a Juan Manuel Santos: “Señor expresidente @JuanManSantos, esta es la clasificación de sistemas de salud que hace la revista The Lancet. Colombia queda en el puesto 81″.

Es importante señalar que este estudio que cita el presidente es del 2016 y que existe uno de 2020 que deja en una mejor posición a Colombia, sabiendo que es un país en vía de desarrollo.

Gustavo Petro sobre trino de Juan Manuel Santos

La discusión entre Petro y Santos venía del 25 de abril

Juan Manuel Santos Calderón estuvo presente en la 68.° Asamblea Anual y la Cumbre de la Cámara de Comercio Colombo Americana, (AmCham Colombia), evento en el que participaron distintas personalidades con el fin de conversar sobre temas relacionados al papel del sector privado en la construcción de consensos para el desarrollo y el cierre de brechas sociales en el país.

Durante su intervención, el exmandatario habló sobre la importancia que tiene el sector privado y la inversión extranjera para el desarrollo del país.

En ese punto se detuvo y se refirió a la reforma a la salud, una de las más cuestionas por la opinión pública. Juan Manuel Santos manifestó que en su gobierno se trabajó con el sector privado y la salud se convirtió en un derecho reglamentado y que, “hoy todos los colombianos tienen los mismos derechos sin importar si son o no del régimen contributivo o subsidiado”.

“Me extraña mucho los que dicen que el sistema de salud colombiano era de los peores del mundo. Todo lo contrario, de los mejores del mundo ,y espero más bien que con la reforma no lo vayan a cambiar”, expresó en su intervención.

Horas después de las declaraciones de Santos, Gustavo Petro, desde Zarzal, Valle del Cauca, le respondió enfático, pero sin mencionarlo, lo tildó de “mentiroso” e “indolente”.

“Algún expresidente llegará a decir que tenemos el mejor sistema del mundo... mentiroso. Lo que tenemos es una enorme irracionalidad y una enorme indolencia con la gente excluida y pobre de Colombia. Creen que por llevar los hijos a la Fundación Santa Fe en el norte de Bogotá se tiene el mejor sistema de salud y no saben lo que le pasa a un niño al lado de un rancho si se enferma”.

Pero el jefe de Estado no se quedó con esas palabras y agregó: “Dicen que tienen el mejor sistema de salud del mundo porque no han salido de Chapinero. No han entendido lo que es la paz. La paz es que la gente no tenga el hambre del estómago; que la gente tenga las condiciones para trabajar. Es sencilla, pero qué compleja es volverla una realidad”, dijo Petro en la entrega del predio ‘La Calera’ en el municipio vallecaucano.

Antes de terminar su intervención Gustavo Petro se fue en contra de lo dicho por Santos y aseguró que Colombia cuenta con uno de los peores sistemas de salud del mundo. “Mucha gente cree que porque tiene un carné de una EPS, que se han repartido por millones, se cree entonces que tenemos unos de los mejores sistemas de salud del mundo”.