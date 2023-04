Yina Calderón tildó de “arrimadas” a otras creadoras de contenido

Esto teniendo en cuenta que la DJ fue invitada al cumpleaños de Marcela Reyes

Sin lugar a duda, Yina Calderón se ha caracterizado por decir sin tapujos las indirectas a otras creadoras de contenido e influenciadores, a través de las diferentes publicaciones que realiza en redes sociales. Esto es quizás, el principal motivo por el que la DJ se ha visto envuelta en polémicas y que sus cuentas de Instagram sean clausuradas, por las constantes denuncias.

Recientemente, la empresaria interactuó con sus seguidores respondiendo algunas inquietudes sobre su vida y fue en ese momento, en que uno de sus seguidores la interrogó acerca de si había sido invitada al cumpleaños de Marcela Reyes, afirmando que estará presente. Lo llamativo de la respuesta fue que la también DJ señaló de “arrimadas” a algunas de las que estarán presentes en el evento.

“Claro, yo por qué no voy a acompañar a Marce. Igual me voy a llevar a mi hermana Juliana, por si me toca darme en la jeta, Juliana sabe defenderse. Voy a acompañarla un rato, porque Marcela me cae muy bien, su esposo, su mamá, su bebé”, expresó inicialmente la empresaria.

Según la propia Yina Calderón, una de las experiencias que más se gozó en este parque de diversiones fue ver a su papá montarse por primera vez en una montaña rusa | Foto: Instagram @oficialdjyinacalderon

Por ahora, se desconoce si Calderón se refería a Daneidy Barrera Rojas, mejor conocida como Epa Colombia o a Andrea Valdiri, con quien también protagonizó un enfrentamiento al afirmar que la mujer había perdido el dinero de sus intervenciones estéticas, porque se veía gorda. Esto le costó a la huilense fuertes críticas por hablar sobre los cuerpos ajenos y recibió una contundente respuesta de la bailarina barranquillera.

Finalmente, pidió a sus seguidores y quizás a alguno de los asistentes al evento que “no la monten, porque voy en son de disfrutar”.

Los comentarios no tardaron en aparecer, pues el portal de entretenimiento Chismes Hoy Col replicó el contenido en el que los internautas dejaron sus opiniones, de las cuales destacan: “desde ya está avisando que va a hacer show”; “Marcela Reyes: cancelada la invitación”; “gas, con esa actitud yo ya no la invitaría”; “desde ya está avisándole a Marcela Reyes que le va a dañar la fiesta”, entre otros.

Marcela Reyes con su hijo Valentino, además de su esposo B king. Foto: Instagram @marcelareyes

Marcela Reyes respondió qué ha pasado con la amistad de La Liendra, Dani Duke y La Segura

La amistad que han ostentado en redes sociales los influenciadores ha hecho que varios se pregunten lo que realmente ocurre cuando se apagan las cámaras de sus celulares. Las más notorias han sido las de Marcela Reyes con Dani Duke, La Liendra y La Segura.

Es por esto, que algunos de los seguidores de Reyes han sentido curiosidad por saber qué ha pasado con su amistad. De hecho, un usuario la interrogó directamente sobre el tema cuando por los recientes días la también empresaria activó la ventana de preguntas desde sus Historias de Instagram. Fue así que comenzó por explicar:

Fotos originales: Instagram | Edición: Infobae Colombia

“Bebés, ¿qué pasó? todo súper bien. Hablo con Dani de vez en cuando, un par de veces he hablado con La Segura. La Liendra en estos días me pegó una llamadita y hablamos súper largo de algo increíble; luego les contaré. Todo está muy bien”.

Enseguida, dio cuenta de que las amistades no son únicamente para estarlas mostrando en redes sociales, plataformas en las que también se publica otro tipo de contenido.