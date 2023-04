Rigoberto Urán y Egan Bernal, los dos ciclistas más seguidos en Instagram de todo el mundo

Los dos pedalistas colombianos son los ciclistas más seguidos en Instagram del mundo. @rigobertouran / @eganbernal

Rigoberto Urán y Egan Bernal son dos de los grandes referentes del ciclismo colombiano y en varias de las carreras más importantes del mundo han puesto en alto el nombre del país. Ahora, una reciente lista reveló que los dos ciclistas son los que cuentan con más seguidores en la red social Instagram y la diferencia con los demás corredores es muy notoria. El tercer puesto lo ocupó el pedalista neerlandés, Mathieu Van Der Poel; sin embargo, la diferencia es de más de 400 mil seguidores.

Urán, ciclista del EF Education EasyPost, es el corredor con más seguidores en Instagram, y ese éxito en redes puede deberse a que en muchas ocasiones en las publicaciones que realiza les permite a sus seguidores conocer más de la intimidad de una concentración durante una carrera, o la forma en la que se prepara para una competencia o el tiempo que pasa en familia. Muchas de estas historias son muy compartidas debido a que son momentos graciosos o con ocurrencias divertidas, que caracterizan a ‘Rigo’.

Por su parte, Egan Bernal, a sus 26 años ha pasado por momentos muy importantes. El ciclista del INEOS Grenadiers se convirtió en el primer campeón latinoamericano del Tour de Francia. Dos años después se coronó campeón del Giro de Italia, pero a inicios de 2022 sufrió un grave accidente mientras entrenaba, por lo que muchos siguieron de cerca su recuperación en las redes sociales. El zipaquireño se recuperó y volvió a las competencias, convirtiéndose en un ejemplo para muchos de sus seguidores.

El corredor del EF Education-EasyPost es el que tiene más seguidores en Instagram en el mundo. @EFprocycling - Twitter

También es importante resaltar que en la lista no aparece Nairo Quintana debido a que no ha competido en la actual temporada porque no ha encontrado equipo. La sanción por parte de la Unión Ciclista Internacional afectó al colombiano, que sigue sin poder participar en el calendario WorldTour; pese a esto, el de Cómbita cuenta con 1.4 millones de seguidores, lo que lo ubicaría en el segundo puesto del escalafón.

El periodista Raúl Banqueri fue el encargado de realizar la lista de los ciclistas WorldTour con más seguidores en Instagram y en una publicación resaltó que, “además del tipo de contenido publicado, hay una gran importancia de la nacionalidad. Los ciclistas sudamericanos son los más seguidos”.

Uno de los aspectos más relevantes dentro del ranking es que como bien lo menciona el periodista, son los ciclistas sudamericanos los que cuentan con más seguidores en la red social en mención. En el top 20 cinco corredores son latinoamericanos y cuatro de ellos son colombianos.

El corredor del INEOS Grenadiers cuenta con 1.3 millones de seguidores @INEOSGrenadiers

Top de los ciclistas más seguidos en Instagram:

1. Rigoberto Urán - EF Education-EasyPost | 1.595.000 seguidores

2. Egan Bernal - INEOS Grenadiers | 1.365.000 seguidores

3. Mathieu Van der Poel - Alpecin Deceuninck | 976.000 seguidores

4. Julian Alaphilippe - Soudal Quick-Step | 872.000 seguidores

5. Wout Van Aert - Jumbo Visma | 835.000 seguidores

7. Richard Carapaz (ECU) - EF Education-EasyPost | 745.000 seguidores

14. Esteban Chaves - EF Education-EasyPost | 375.000 seguidores

16. Fernando Gaviria - Movistar Team | 331.000 seguidores

23. Daniel Felipe Martínez - INEOS Grenadiers | 196.000 seguidores

24. Sergio Higuita - Bora Hansgrohe | 190.000 seguidores

En la lista que publicó el periodista en sus redes sociales, también resaltó que el equipo con más seguidores en todas las redes sociales es el INEOS Grenadiers, equipo en el que se encuentran Egan Bernal, Daniel Felipe Martínez, Brandon Rivera; es seguido por el EF Education-EasyPost que también tiene a tres colombianos en sus filas, Rigoberto Urán, Esteban Chaves y Diego Andrés Camargo. El tercer puesto fue para Jumbo Visma, que hasta la fecha no cuenta con corredores latinoamericanos.