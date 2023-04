“Le calló la boca a todo el mundo”: Adriana Arango habla de las críticas que recibió Paola Turbay por su protagónico en ‘Ana de nadie’

Adriana y Paola

En medio de una entrevista con el programa de variedades del canal de televisión CityTv ‘Bravíssimo’, la actriz colombiana Adriana Arango se refirió al desempeño de Paola Turbay, exreina de belleza colombiana, como protagonista de la novela Ana de Nadie. La artista destacó que además de admirarla como profesional, hizo una gran amistad con la ex virreina de belleza universal. Destacó que llegó a sentirse mal por los comentarios negativos que recayeron sobre Turbay por su participación en la ya mencionada serie del Canal RCN.

Te puede interesar: Paola Turbay reveló cuál fue el beso más “incómodo” en ‘Ana de nadie’

“Sí me tocó conocerla grabando. Cuando la conocí, amor a primera vista. Es de un sentido del humor fantástico. Entonces ha sido divino conocer a Paola”, inició diciendo en su charla con el programa presentado por Marcelo Cezán, Mónica Molano y Sandra Mazuera.

Detalló que Paola ha hecho un excelente trabajo demostrando, a los que no creían en ella, que puede hacer un gran papel protagónico dentro de una producción tan popular como esta. “Me dolía un poco. Me parece divino el trabajo que está haciendo Paola, como tan lleno de detalles, es tan disciplinada y me hace sentir tantas cosas, que no entiendo por qué la gente tan grosera no le tenía fe, y ahorita le calló la boca a todo el mundo”, expresó Adriana.

Te puede interesar: Adriana Arango reveló cómo es su matrimonio con Robinson Díaz tras infidelidad: “Es más amigo que esposo”

Ha sido tan admirable el trabajo de Paola, dice Adriana, que incluso escenas de la también empresaria la hicieron conmoverse hasta las lágrimas. “Violeta no lloraba, pero a mí me conmovieron tanto las escenas de Paola, que me ataque a llorar. Yo pensé que iban a cortar y me iban a decir: ‘Cálmate’, pero lo dejaron”, relató sobre la serie que hoy se encuentra al aire y que recuenta la historia de la novela ‘Señora Isabel’, entrega que salió a la luz en los años 90 y que fue protagonizada por la actriz Judy Enríquez, quien en la producción actual tiene el papel de la mama de Ana.

La serie, que además cuenta con la participación de actores como Sebastián Carvajal, Ilenia Antonini, Carlos Báez y Jorge Enrique Abello, mantiene al canal RCN dentro de las primeras posiciones del rating de las producciones que más ven los colombianos. Con cierre al viernes 21 de abril, la novela logró ponerse por encima del programa de pruebas físicas del Canal Caracol, ‘El Desafío’. Así lo destacó el Centro Nacional de Consultoría (CNC), que dejó ver que, mientras la novela logró 11.32 puntos de rating, el reality alcanzó apenas 9.74.

Te puede interesar: Carmen Villalobos y Frederick Oldenburg hablaron de su futuro como pareja: “Qué rico ser novios eternos”

El alcance de la novela durante la semana que cerró fue tal que, la misma Turbay destacó que es imposible perderse los capítulos que se aproximan. “Acaba de terminar la emisión de Ana de nadie, hoy jueves 20 de abril y siento decirles que mañana viernes va a estar tan bueno que ustedes van a tener que posponer cualquier comida, reunión, festejo o lo que sea, para las 10:30 o 11 de la noche”, comentó Paola a través de sus historias de Instagram.

Es de recordar que cuando Paola se enteró de su protagónico en la novela no dudó en compartir su emoción con sus seguidores. “Estoy que brinco en una pata. Hace tres meses me llegó un personaje absolutamente divino que me ha movido las fibras a todo nivel. Gracias a un equipo increíble y a un elenco de lujo, dentro de muy poco les contaremos la historia de Ana de Nadie, una producción original del canal RCN. Muy pendientes que poco a poco les daré más detalles”, escribió en la misma red social.

La actriz ha sido insistente en hablar de la importancia de su participación en esta novela. Al lado de una galería de fotos, Turbay detalló que gracias a la serie se han creado espacios de reflexión y de sanación dentro de quienes han seguido la producción desde sus inicios. “Cuando la historia de Ana de Nadie llegó a mis manos, me movió el alma. Ahora que está al aire y se ha convertido en el fenómeno que es, claramente ha puesto a vibrar y a pensar a muchos. Se ha convertido en una conversación cercana y necesaria. Ha destapado heridas viejas mientras ha invitado a la reflexión y ha creado un espacio para hablar de esos esqueletos que estaban guardados hace muchos años en el closet”, inició diciendo.

“Hasta el padre de una iglesia les recomendó a sus feligreses ver la novela como ejercicio familiar. Desde que estrenamos hace un mes me he cruzado con cientos de personas que se ven reflejadas en esta historia. Personas que están viviendo algo similar actualmente o que lo atravesaron en algún momento de su vida. No recuerdo otra producción de la televisión colombiana que nos pusiera a hablar de un tema tan cercano, presente y tan real. Claro, hemos visto grandes éxitos que han hablado de nuestra historia como país, pero muy distintas a ésta que habla de nuestra historia como individuos y como familia”, añadió.