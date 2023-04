Representante uribista demandará a Francia Márquez ante la Fiscalía: cuáles son los cargos

Congresista Hernán Cadavid denunció penalmente a Francia Márquez por recibir subsidio de Ingreso Solidario del gobierno Duque. Twitter y Colprensa.

Vuelve y juega: la vicepresidenta de la República, Francia Márquez, enfrentará una nueva demanda ante la Fiscalía General de la Nación por haber recibido el subsidio del Ingreso Solidario cuando era candidata a la entidad que hoy dirige. El trámite lo emprendió el representante uribista Hernán Cadavid.

En su cuenta de Twitter, el congresista dio a conocer que instauró acciones legales contra la coequipera del presidente colombiano Gustavo Petro, a quien responsabilizó de cometer “fraude a subvenciones”.

En plena campaña presidencial se conoció que Márquez recibió varios giros del bono gubernamental que el gobierno de Iván Duque entregó a las familias más pobres de Colombia en medio de la pandemia de covid-19.

“Del dicho al hecho: He denunciado penalmente a la vicepresidenta Francia Márquez por recibir indebidamente el subsidio ‘Ingreso Solidario’”, aseveró el legislador Cadavid en su trino.

El uribista Hernán Cadavid denunció a la "vice" por recibir un subsidio del Gobierno

En otros apartes de su publicación, en la que también compartió el radicado de la demanda en el ente acusador, el representante del Centro Democrático reiteró que la funcionaria no era opcionada para recibir esa subvención del anterior Ejecutivo y dijo que sus actuaciones, presuntamente, eran criminales.

“La plata de los más pobres en manos de quien NO la necesitaba. Es un delito”, aseveró. Según el documento que dejó ver el congresista, su demanda llegará ante el despacho del mismo fiscal general, Francisco Barbosa.

Congresista Hernán Cadavid denunció penalmente a Francia Márquez por recibir subsidio de Ingreso Solidario del gobierno Duque. Twitter.

Cabe recordar que, pese a que se conoció que Francia Márquez recibió esa ayuda monetaria que el gobierno Duque dispuso para los hogares más vulnerables, en ese momento ella sí cumplía con los requisitos para ser beneficiaria junto a su familia.

“En el momento cuando se hizo la encuesta Sisbén a Francia y a su familia, ella cumplía de las condiciones para poder estar en Sisbén III”, expresó en 2022 Alejandra Borrero, pasada directora del Departamento Nacional de Planeación (DNP), quien le recordó a los colombianos que si son beneficiarios de ayudas del Gobierno están en la obligación de informarle al Estado si cambian de condiciones económicas.

Por ahora, la vicepresidenta de Colombia no se ha pronunciado al respecto. Sin embargo, la acción legal que ahora enfrentará por parte del representante uribista se suma a otro de los líos que tiene en la Fiscalía por ese mismo tema. Cuando se conocieron los hechos, hace exactamente un año, otro individuo también la demandó en ese organismo imputador.

La demanda la presentó el ciudadano Einer Vargas, quien detalló que el error que habría cometido la entonces líder social fue no comunicar el cambio de su condición de pobreza en los últimos años, según él, porque tiene propiedades en Cali.

Francia Márquez fue denunciada ante la Fiscalía por recibir pagos de Ingreso Solidario. REUTERS/Mariano Vimos

De acuerdo con Prosperidad Social, Francia Márquez recibió 25 giros del subsidio, lo que implica que obtuvo cuatro millones de pesos, por lo que el ciudadano demandó a la funcionaria por el mismo delito que Hernán Cadavid: fraude de subvenciones.

El demandante estableció en su denuncia que la hoy vicepresidenta, presuntamente, “mediante Escritura Pública 5733 de 2018 otorgada en la Notaría Cuarta de Cali, compró dos bienes inmuebles ubicados en esa ciudad”, pero que la vivienda registrada por Márquez está en otra zona del país.

“Que una persona registre o no una propiedad de otras viviendas diferentes a la de su residencia puede configurar el destino de un subsidio del Estado”, reseña el texto.

Cuando se conocieron los hechos, la entonces candidata vicepresidencial del Pacto Histórico se defendió de la polémica y aseguró que, antes de lanzarse a la política, ella y su familia pertenecían a los sectores más pobres de su natal Suárez en Cauca y por eso “merecía” el Ingreso Solidario.

“Lo merezco como cualquier colombiano, porque no he sido una mujer rica y nunca lo he dicho. He sido una mujer empobrecida, que sola ha sacado mis hijos adelante como muchas mujeres cabeza de familia. He trabajado en las minas para sacar a mis hijos adelante, hoy estoy aquí como candidata”, expresó Márquez el año pasado.