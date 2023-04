Germán Vargas Lleras criticó la reforma al sistema de salud: “Crean un engendro con la nueva Adres”, afirmó

Vargas Lleras aseguró durante el debate no se escuchó a nadie, no se tienen en cuenta las necesidades de los pacientes, usuarios, partidos políticos o los gremios. @German_Vargas/Twitter.

Germán Vargas Lleras hizo fuertes críticas contra la reforma a la salud presentada por el Gobierno nacional, las declaraciones fueron hechas durante un evento en Cali, donde participaron distintos representantes del sector salud.

Te puede interesar: Reforma a la salud: usuarios de siete EPS dicen no sentirse escuchados

El exvicepresidente también hizo explícitas sus preocupaciones frente al proyecto, que incluye los temas de gobernanza, institucionalidad, gestión, financian y transición. Aseguró que elimina las EPS, genera estigmatización al sistema de salud y “Crean un engendro con la nueva Adres y sus tentáculos regionales”.

“Si esta reforma es aprobada los mercaderes de la política que la aprueben no tendrán como reparar el daño causado. Y para quienes tengan mayor interés los invito a que lean los siguientes reparos en detalle” aseguró el político.

Vargas Lleras aseguró durante el debate no se escuchó a nadie, no se tienen en cuenta las necesidades de los pacientes, usuarios, partidos políticos o los gremios. En consecuencia, el texto presentado no atiende a problemas del actual sistema, tales como la falta de especialistas o el aporte de nuevas fuentes de financiación para el sector.

Te puede interesar: Enrique Gómez Martínez, recusó a los congresistas encargados del primer debate a la Reforma a la Salud porque todos están afiliados a una EPS

En el concepto del dirigente del Partido Cambio Radical, la reforma agravará los problemas de articulación, coordinación y gestión, pues lo que se propone es una integración vertical al interior del Estado, donde este se encargaría de la regulación política, tarifaria y procesos de auditoria.

Finalmente, en su declaración aseguró que el gobierno no aborda ni soluciona los problemas de sostenibilidad financiera del sector, ya que, por el contrario, cuando desaparezca quien hace la gestión del riesgo habrá mayor presión del gasto.

Te puede interesar: Por qué el Partido de La U decidió no votar la Reforma a la Salud: esto fue lo que dijo Dilian Francisca Toro

Junto con el hilo de Twitter, por donde hizo público sus críticas a la reforma, Germán Vargas Lleras incluyo un documento, titulado #Juegan con candela, el cual consta de 41 puntos en los que esboza cada una de las críticas al proyecto.

Junto con el hilo de Twitter, por donde hizo público sus críticas a la reforma, Germán Vargas Lleras incluyo un documento, titulado #Juegan con candela, el cual consta de 41 puntos en los que esboza cada una de las críticas al proyecto. @German_Vargas/Twitter.

“La gente va a empezar a despedir a sus trabajadores”: Vargas Lleras lanzó advertencia sobre la reforma laboral

En la noche del jueves 16 de marzo se radicó el proyecto de reforma laboral ante el Congreso de la República, la que tendría como propósito aumentar los beneficios de los trabajadores, garantizando estabilidad, reduciendo la jornada semanal y elevando las indemnizaciones por despidos, pero que según empresarios subiría costos y desestimularía la generación de empleo. Sin embargo, la iniciativa ha generado una fuerte polémica en varios sectores, una de las críticas llegó por parte del exvicepresidente Germán Vargas Lleras.

En diálogos con el programa 6 AM de Caracol Radio, Vargas Lleras advirtió que esta reforma generará desempleo, teniendo en cuenta que en Colombia hay más de 9 millones de personas que trabajan bajo esta modalidad y la cifra de desempleo supera el 13%. “No está pensada, ni estructurada para enfrentar el problema de la informalidad”, confirmó el exvicepresidente.

Es por esto que, el político explica que el proyecto profundizará la informalidad y se vería afectado al comercio que representa el 26,5 del empleo nacional: “Esta reforma eleva los costos laborales entre un 30 a 35%, y los que más van a sufrir son las pequeñas y medianas empresas que representan el 80% de la fuerza productiva del país”, apuntó Vargas Lleras en entrevista el medio mencionado.

De esta manera, la iniciativa llevaría a una cifra alta de la informalidad en el país, por lo que miles de colombianos van a dejar de percibir un ingreso.

“Si las empresas no pueden asumir los costos, esto se trasladará a los consumidores finales. Esto significa más inflación, más carestía y menor capacidad de compra. Alguien va a tener que pagar estos costos de esta reforma”, indicó el exvicepresidente.

<br/>