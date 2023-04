Fenómeno de El Niño: empresas de servicios públicos solicitan acciones para evitar un apagón

El funcionamiento del sistema eléctrico colombiano logra evitar condiciones de desabastecimiento ante situaciones climáticas. Colprensa

En Colombia, después de las lluvias llegaría el fenómeno de El Niño. Sobre este, las autoridades ya anunciaron sequías e incendios forestales, que obligan a tomar medidas preventivas desde ya.

A este fenómeno natural se refirió el presidente de Andesco (Asociación Nacional de Empresas de Servicios Públicos y Comunicaciones), Camilo Sánchez. El líder gremial aseguró que es necesario tomar acciones previas para evitar un apagón.

“El fenómeno de El Niño no es algo que podamos evitar. Desde ahora tenemos que hacer todo lo necesario para contribuir con acciones que apacigüen sus impactos. Anticipándonos a ese proceso estamos haciendo seguimiento con el Gobierno y las entidades especializadas para enfrentarlo. Según el operador del mercado XM, puede haber un momento en el que las térmicas tengan que cubrir el 50% de la energía que requiere el país y para que no ocurra un apagón lo importante es utilizar los recursos que tenemos”, explicó.

Subrayó que en una situación crítica hídrica no se puede bajar la guardia y por eso no se puede descartar ningún recurso.

Al respecto, recordó que el nivel de los embalses con el que se comenzará a afrontar este fenómeno es un poco mejor que con el que se comenzó El Niño en el 2015, pero no es para estar absolutamente tranquilos, aunque este factor sí puede ayudar.

“La invitación es a hacer uso eficiente de los recursos, ahorrar energía y agua y no gastarnos lo que tenemos en estos embalses antes de tiempo”, dijo Sánchez.

Destacó que el funcionamiento del sistema eléctrico colombiano logra evitar condiciones de desabastecimiento ante situaciones climáticas y por eso es de vital importancia analizar el panorama con el fin de preservar las señales que permitan garantizar la atención segura, brindar la confiabilidad del sistema y no afectar la operatividad de este con cambios estructurales que puedan poner en riesgo al país ante periodos de escasez.

Siendo así, considera necesario que la atención se enfoque en las fechas de entrada en operación para los proyectos de generación de las diferentes tecnologías, los cuales evidencian un cambio importante en los porcentajes de participación de la atención de la demanda, en donde la generación proveniente de fuentes renovables pasa de un 2.7% a 24.8%.

También enfatizó en que sin transmisión no hay transición por lo que, de acuerdo con las fechas oficiales declaradas por los agentes, los proyectos de trasmisión de energía son de gran importancia para lograr el impacto esperado de la entrada masiva de proyectos de generación en áreas particulares del SIN (Sistema Interconectado Nacional).

Acciones y aportes necesarios

Ante esto, el presidente de Andesco puntualizó que las empresas de servicios públicos no quieren un apagón y por eso prevén acciones y aportan lo necesario.

“Es importante tener en cuenta que si no entran los proyectos de energía eólica y solar en La Guajira, si no entra a tiempo lo que falta de Ituango y con un aumento – según la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos (Noaa) – de las probabilidades de una transición de las condiciones neutrales a fenómeno de El Niño durante los meses de mayo a julio de 2023, con posibilidades de que El Niño aumente durante octubre de 2023, principios de diciembre de 2023 y enero de 2024, así como un 85% de probabilidades de sequía para el cuarto trimestre del año, y, con el hecho de que sigue creciendo la demanda, se podría ocasionar una crisis”, advirtió.

Asimismo, anotó que en los procesos de consulta previa en La Guajira no se pide que las empresas no cumplan lo que les corresponde, sino que no se dilaten y no demoren estos procedimientos, porque si no, no va a poder entrar la Colectora y otras obras en el momento en el que se necesitan.

Camilo Sánchez Ortega, presidente de la Asociación Nacional de Empresas de Servicios Públicos y Comunicaciones (Andesco). Archivo Particular

Tarifas e inflación

Aseguró que ni los empresarios ni el sector buscan que las tarifas de los servicios crezcan por encima de la inflación.

“Por esa razón somos los primeros que nos hemos puesto de acuerdo con el Gobierno en el pacto tarifario que se hizo en el mes de agosto del año pasado, que fue la mejor noticia que pudo recibir el país, ya que la inflación en el mundo sigue creciendo y los costos en los servicios públicos especialmente de energía y gas siguen aumentando por encima de la inflación. En Colombia se logró romper esa tendencia para que cayera ese indicador”, explicó.

Dijo que las decisiones que se tomen al respecto de esta se deben mantener dentro de argumentos técnicos y no políticos y siempre con respecto a la institucionalidad.

Transición energética

La transición energética es otro de los temas que tocó Sánchez e insistió en que se tienen reservas de gas por ocho años y por eso se necesita mantenerlas en el tiempo, ya que sin gas no hay transición energética al 2050 en el país.

“Si no utilizamos el mecanismo del gas que es el más económico, menos contaminante y el que tenemos en este momento para hacer la transición, sería un tiro en el pie. Colombia contamina el 0,6% en el mundo, no somos los que tenemos que hacer la transición acelerada, lo urgente le corresponde a otros países mucho más desarrollados”, subrayó.