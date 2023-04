Qué estaban haciendo el ministro de Hacienda y el director del DNP montando en TransMilenio

En la fotografía aparece el ministro de Hacienda intentando abordar uno de los articulados

En la mañana de este jueves, a través de las redes sociales, circularon fotografías de momento en el que el ministro de Hacienda, José Antonio Ocampo, y el director del DNP (Departamento Nacional de Planeación), Jorge González, usaron el servicio de transporte de TransMilenio, en Bogotá, para dirigirse a cumplir la cita que tenían pactada en Soacha, el Foro Regional del Plan Nacional de Desarrollo.

La fotografías, en los que se les ve rodeados de otros ciudadanos, generaron comentarios de la ciudadanía respecto a los problemas que tiene ese sistema de transporte. Los usuarios destacaron que aquel mecanismo de movilidad suele estar con sobrecupos de personas o demoras. Otras personas calificaron el acto de los funcionarios como populismo del gabinete del presidente colombiano, Gustavo Petro.

El director del DNP, Jorge González

“Evidentemente el señor jamás se había subido al transporte público en su ya larga existencia”; “soy simpatizante del gobierno Petro, pero esto me parece una payasada. Jamás podrán entender la realidad de la situación de los medios de transportes masivos ni lo que debemos soportar los usuarios, en especial los de Bogotá y Cali”; “populismo del más barato, no los veo haciendo la fila, subiéndose como todos apretados les ponen un transmi para ellos solos. Vayan en su carros asignados a trabajar y no hagan tanto show barato”, comentaron algunos ciudadanos en redes sociales.

“Nada más populista, que subirse a un TransMilenio con cámaras y escoltas, para “vivir en carne propia” lo que padece la gente”; “qué gran estupidez. En Europa los ministros y hasta presidentes van en Metro a su trabajo todos los días”, escribieron otros en Twitter.

Según se supo, los funcionarios de desplazaron desde el Ministerio de Hacienda hasta la estación de Bicentenario. Allí, tomaron un articulado con destino a Soacha para luego bajarse en la estación que queda frente al SENA Cazucá. Además del ministro y el director del DNP, estuvo presente la alcaldesa de Bogotá, Claudia López.

Ministerio de Hacienda

De acuerdo con lo que se detalló desde la administración local de Soacha, el evento se da en medio de la coyuntura de la segunda ponencia de ‘El Plan de la Gente’ en las comisiones económicas del Congreso de la República. En medio del evento, destacó la alcaldía de Soacha, abordarán temas de interés como el Cazucable, el deprimido sobre la Autopista Sur, aumento de cobertura de la universidad pública, entre otros.

“El principal interés del Gobierno es trabajar de manera articulada para aprovechar las potencialidades del territorio”, se comentó sobre el encuentro en Soacha por parte del Departamento Nacional de Planeación. “La idea es, como hemos hecho en otras audiencia públicas, escuchar a los gobernadores locales, a la comunidad y mirar rodos estos temas de ciudad-región”, destacó el director del DNP.

Mientras se encontraba movilizándose dentro del articulado con destino a Soacha, el ministro de Hacienda otorgó una entrevista a Blu Radio en donde habló, entre otras cosas, de los costos que hoy tienen algunos productos en el país.

“Ya hay buenas noticias. Porque la inflación de alimentos va para abajo, ya va para abajo en tres meses consecutivos y para los hogares pobres, si usted mira el índice, tres meses consecutivos la baja de la inflación. Esperamos que este mes ya haya una baja general de la inflación y ese facilite una política monetaria que nos ayude a la reactivación”, manifestó el ministro José Antonio Ocampo en su charla con la emisora citada.

“Yo ya conocía Transmilenio. He sido profesor universitario, he venido del norte al centro en Transmilenio (...) En helicóptero no me montan, pero en avión si por agendas en el país”, agregó. Recordó, en su charla, que el costo que tendrá crear un sistema de metro en Bogotá será cubierto, en un 70%, por la nación.