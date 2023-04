Cesar Augusto Londoño, preocupado con la idea de Gustavo Petro de “democratizar” el fútbol colombiano

El periodista deportivo volvió a críticas al primer mandatario. @cesaralo/Instagram

La polémica que se generó en torno a los desmanes que se presentaron en el Atanasio Girardot el 16 de abril entre la barra Los del Sur y el ESMAD, previo al juego entre Atlético Nacional y América de Cali, por la fecha 14 de la Liga BetPlay Dimayor, sigue siendo tema discusiones.

Uno de los que más se ha referido a este tema es el periodista deportivo César Augusto Londoño, que además de ejercer su profesión, también se ha dedicado a opinar de temas políticos desde que Gustavo Petro asumió su cargo como presidente de la República, que ha sido duramente criticado por el experimentado comunicador.

En el último embate del periodista manizaleño de 64 años, señaló que el primer mandatario estaba tratando de quedar bien con sus simpatizantes y de paso quería “expropiar” a los dueños de los equipos. Cabe recordar que en 2021, Gustavo Petro citó un trino de Alejandro Char cuando cerraron la contratación de Miguel Ángel Borja al Junior, en la publicación el presidente escribió que los hinchas deberían tener acciones de su equipo.

“Te propongo Char que los hinchas del fútbol tengan un porcentaje de la propiedad de los equipos profesionales del fútbol a través de las barras. El hincha hace el equipo no solo porque paga en el estadio sino porque puede decidir en él. ¿Qué tal? Democraticemos el fútbol”.

Si bien la publicación se hizo a finales de 2021, el Secretario de Gobierno de Medellín, Juan Pablo Ramírez lo retuiteo: “Presidente @petrogustavo me ofrezco de manera humilde y respetuosa para trabajar en hacer realidad esta propuesta”.

Frente a esta propuesta, Londoño comentó en Caracol Radio: “Esta es una manera de quedar bien con los votantes o con las barras que el secretario de Gobierno de Medellín defiende con propósitos que son bastante claros (…) yo creería que no están pensando en expropiarlos, pues el Gobierno ha dicho muchas veces que no lo va a hacer, pero no veo otra fórmula”.

Así mismo, Cesar Augusto Londoño apuntó contra el Secretario de Medellín que está en el ojo del huracán luego de su intervención tras los enfrentamientos en el Atanasio Girardot, en los que aseguró el Atlético Nacional era el responsable de la situación. “De pronto se lo vende las barras o a ese funcionario de Medellín que se ofreció humilde y respetuosamente para hacer el deseo del presidente”.

No obstante, el integrante del Pulso del Fútbol de Caracol Radio no paró allí, pues en su cuenta de Twitter volvió a dar de que hablar: “Las barras engendran un problema social evidente que no es fácil de resolver. Una solución es cortar de raíz, acabar las barras bravas, las buenas son alegría para el fútbol, pero las malas barras son violencia y hay que acabarlas, sacarlas de los estadios y aplicar toda la ley”.

Por otro lado, el periodista también tuvo críticas para el Alcalde de Medellín, Daniel Quintero que tuvo un rifirrafe con el presidente de Atlético Nacional, Mauricio Navarro, sin embargo, el mandatario distrital llamó al diálogo tanto a Los del Sur como al club, lo que fue cuestionado por Cesar Augusto Londoño en sus redes sociales.

“Sea coherente Alcalde @QuinteroCalle Después de amenazar al presidente del verde, responsabilizar al equipo y apoyar a los violentos que sacaron a Nacional de su ciudad, Medellín, llega a El Dorado con la camiseta de @nacionaloficial para conferencia. Descaro y cinismo extremos”.