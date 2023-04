Reforma a la salud: fue aplazado el debate en la Cámara de Representantes

El primer debate del proyecto de reforma a la salud fue aplazado hasta que la Comisión de Ética de la Cámara resuelva las recusaciones que les hizo a los representantes de la Comisión Séptima. Twitter.

Sobre las 6:00 p. m. en la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes fue aplazado el primer debate de la reforma a la salud. El debate, que estaba citado para el 18 de abril, comenzó con la discusión de la recusaciones, siendo estas las que motivaron el aplazamiento del debate. Así las cosas, el debate fue pospuesto, con una votación de 12 votos a favor, y 9 en contra, hasta que la Comisión de Ética de la Cámara resuelva las recusaciones presentadas contra de los integrantes de la Comisión Séptima.

El responsable de la recusación a los representantes de la Comisión Séptima es el líder del Movimiento de Salvación Nacional, que recusó a los congresistas, entre otras cosas, por estar afiliados a una EPS.

La ministra de Salud, Carolina Corcho dijo: “Respetamos las decisiones del Congreso y seguimos adelante”.

¿Cómo se adelantó el debate?

Durante el debate, el representante del Partido Conservador, Gerardo Yepes, y uno de los firmantes de la ponencia radicada en vísperas de Semana Santa advirtió que lo hizo para abrir el debate y que se haga “de cara al país”.

“Con la firma de esa ponencia cumplí con un mandato que me ha dado la mesa directiva. La firma no está sujeto a determinación de la bancada”.

Mientras que el representante del Centro Democrático, Andrés Forero, le pidió al presidente de la Comisión Séptima, el representante del Pacto Histórico, Agmeth Escaf, garantías para la oposición en debate, y cuestionó la propaganda que había, en el recinto, a favor de la reforma a la salud. Forero incluso llegó a pedir que fuera otro representante quien dirigiera el debate y no el representante Escaf.

El representante del Partido Liberal, Germán Rozo, le solicitó a Escaf aclarar cuál será el procedimiento para tramitar las recusaciones en contra de los congresistas. Ante esto el secretario de la Comisión Séptima señaló que serían la Comisión de Ética de la Cámara de Representantes la que se pronunciará al respecto, en un plazo de tres días.

Después se pidieron que se archivaran las ponencias negativas de los representantes Juan Felipe Corzo (Centro Democrático) y Betsy Judith Pérez (Cambio Radical). Desde la coalición de Gobierno, la representante Katherine Miranda, de la Alianza Verde, pidió que se aclararan las recusaciones, advirtiendo que esto podría invalidar cualquier votación que pudiera tener lugar.

En esta misma dirección se manifestó el representante Forero que pidió la suspensión del debate mientras se resuelven las recusaciones y le dijo al representante Escaf: “No ponga en riesgo nuestras curules”. Esta moción de suspensión fue votada, tras un receso, siendo negada. La representante de Cambio Radical, Carolina Arbeláez, pidió entonces someter a votación el aplazamiento del debate.

Los representantes Alfonso Archila y Germán Rozo, ambos liberales, se manifestaron en contra de la decisión del trámite de las recusaciones. El primero se declaró impedido, pues hace parte de la Comisión de Ética del Congreso. Rozo, dejo constancia de que no está de acuerdo en cómo se tramitarán las recusaciones.

Finalmente, se decidió votar la proposición de aplazamiento, que fue aprobada por 12 votos.

Partido Conservador y de la U dijeron que no la aprobarán

Antes de que comenzara el debate, desde el partido Conservador y el de la U le dijeron que no a la reforma a la salud del Gobierno de Gustavo Petro. En un comunicado conjunto dijeron que en vista de que el Ministerio de Salud no incluyó la totalidad de sus propuestas no acompañarán al Gobierno en la propuesta.

“Las bancadas del partido Conservador y la U hemos decidido que tenemos que hacer una reforma, el país necesita una reforma a la salud, pero una reforma a la salud que salve vidas, que priorice al paciente, que priorice a las personas y que por su puesto le dé oportunidad y calidad de servicio a todos los colombianos”, señaló la Dilian Francisca Toro, directora del partido de la U.

Efraín Cepeda, director del partido Conservador, advirtió que “por lo tanto, reafirmamos nuestra posición de no apoyar el texto de la reforma como lo ha presentado el Gobierno, ya que no están acogidas la totalidad de las propuestas presentadas por nuestras bancadas”.

La directora de la U, insistió en que deberán incluirse todas sus 133 propuestas para apoyar el proyecto: “Nosotros no vamos a aprobar la reforma, ni la ponencia que existe, hasta que hayan incluido totalmente las proposiciones que presentamos la semana pasada”.