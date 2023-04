Qué pasará con el Corredor Verde de la carrera Séptima: esto es lo que harían los candidatos a la Alcaldía de Bogotá

Por lo menos ocho personas ya han hecho claras sus intenciones de hacer campaña por la Alcaldía. Infobae habló con siete de ellos. (Infobae)

Sin lugar a dudas uno de los temas más polémicos y recurrentes que ha tenido que lidiar la política capitalina en lo corrido del 2023 ha sido el del Corredor Verde por la Carrera Séptima, un proyecto presentado por la Administración Distrital de Claudia López que quedó consignado en el Plan Distrital de Desarrollo, pero que ha encontrado detractores.

Apenas ayer, martes 18 de abril, volvió a ponerse en el centro de la controversia, y la alcaldesa tuvo que salir nuevamente a su favor en esta ocasión desde la localidad de Usaquén. No obstante, y pese todas las defensas que se le han hecho a este proyecto desde la Administración López, concejales, un colectivo de vecinos del barrio Chico y urbanistas como Mario Noriega, han advertido que este es un proyecto urbanísticamente “nefasto” para la ciudad, no solo han argumentado que no cabe o porque implicará la desviación del tráfico mixto (lo que a su vez bloqueará la Carrera 11), sino porque es, palabras más palabras menos, un TransMilenio que tendrá un carril único para el tránsito de articulados.

Con un debate de control político agendado en el Concejo para el miércoles 19 de abril, y con la claridad de que este será un tema central en los debates de candidatos a la Alcaldía de Bogotá que se adelanten más adelante en el año, ¿qué opinan los precandidatos y candidatos con relación al Corredor Verde?

Los candidatos

En dialogo con Infobae a comienzos del 2023, Juan Daniel Oviedo indicó que por la Carrera Séptima se necesita pensar en una solución de movilidad por este tramo, aún está a la espera de una serie de determinaciones para ver si respalda o no esta iniciativa.

“Frente al no Transmilenio por la Séptima, aunque ella dijo que no lo haría, posteriormente propuso el Corredor Verde y esa discusión será clave cuando se publiquen los estudios de demanda que soportaron esos diseños para ver si sí satisface o cumple con las necesidades de toda la población excluida del nororiente de la ciudad”, indicó a Infobae el exdirector del Dane.

Rodrigo Lara, quien acaba de lanzar su candidatura, siempre ha sido claro en que este proyecto es lo peor que le podría pasar a la Carrera Séptima, tramo de Bogotá que terminaría convirtiendose en una Caracas con el transcurso del tiempo.

“No, no y no al Transmilenio Verde de la Carrera Séptima. No al derroche de cuatro billones para peatonalizar 60 cuadras y comprar de buses deficitarios que transportan a muy pocas personas. SÍ a concentrar esfuerzos de la ciudad en que haya más metro, así como una tercera linea de Metro de Sur-Norte”, había indicado el candidato el pasado 7 de marzo de 2023, idea consistente con lo mismo que le dijo a este medio de comunicación hace algunos días.

“La gente ya no quiere más buses, quiere metro y hay que acelerar la construcción de líneas del metro. Yo no destinaría más recursos para los sistemas de buses: hay que concentrar todos esos recursos para tres o cuatro líneas para Bogotá y para sus vías de acceso”, dijo a Infobae el 2 de marzo de 2023.

El candidato y exministro de Defensa, Diego Molano, si bien ha sido claro al decir que el Transmilenio se debe renovar y seguir apliando, le dijo en entrevista a Infobae el pasado 5 de marzo, aludiendo también al tamaño y al espacio, que “nosotros, en el Concejo Bogotá, no estuvimos de acuerdo con el Transmilenio por la Séptima, lo que señalamos es que el Transmilenio debería ser desde la 200 hasta la 100, donde hay espacio”, indicó entonces a este medio de comunicación.

Y Carlos Carrillo, el primer candidato de izquierda avalado por el Polo (de hecho, el único candidato hasta ahora avalado por un partido “tradicional” y no por un movimiento de recolección de firmas), está convencido de que este proyecto será el acabose de la vía más importante no solo de Bogotá, sino del país. El candidato, quien lleva meses oponiéndose a este proyecto, y acompañando a los vecinos de la Séptima a protestar, también cree que debe haber un reproche moral a Claudia López por incumplimiento de sus promesas de campaña.

“Claudia López parece empeñada en consumar a rajatabla el proyecto de movilidad de su mentor y quien la trajo a la política, Enrique Peñalosa, y ahí está el Metro de Bogotá, frente al cual todos conocen mi postura, va a dejar más troncales que Enrique Peñalosa y el fatídico Corredor Verde por la Carrera Séptima es un proyecto que no se socializó, que descartó la solución de un tranvía, y que de verdad es un engendro que va a destruir la calle más emblemática de la ciudad”, le dijo a Infobae el sábado 15 de abril.

Precandidatos

Pues bien, todos los cuatro concejales precandidatos que se quieren lanzar se oponen al mismo. Se trata de Martín Rivera, Diego Cancino, María Fernanda Rojas y Lucía Bastidas, todos ellos de la Alianza Verde. Por ejemplo, el concejal y urbanista, Martín Rivera, calificó el proyecto de “una chambonada”.

“En campaña nos comprometimos a que no se haría la chambonada de TransMilenio por la Séptima. Hoy usted incumple con un discurso disfrazado y mentiroso. Por eso, voté en el primer cupo de endeudamiento para que se sacaran los $2.3 billones destinados para este corredor hasta que se presentara el proyecto completo, cosa que nunca pasó”, ha indicado el concejal, mismo sentimiento compartido por Diego Cancino.

Por ejemplo la concejal María Fernanda Rojas, una de las cabildantes que, en un principio, fue fiel escudera de Claudia López, por lo menos a este respecto está completamente desmarcada de la iniciativa de la Administración.

“Yo creo que hay un error grande, que es la solución de transporte que se planteó en ese proyecto. No la comparto. Ya se ha ensayado varias veces meter un sistema de buses pesados en ese corredor y no cabe., tan no cabe que en este proyecto tienen que cerrar un carril desde la 92 hasta la 32 para el resto de vehículos y yo no creo que ese no puede ser el mensaje. Por supuesto la prioridad es el transporte público, pero en una vía de esas características no. Es que por la Séptima no solo se mueven pasajeros, sino que es un lugar en el que hay logística, hoteles, gastronomía, turismo, es un conector con el norte de la región y hay que concebirlo de esa manera”, indicó poco después de que lanzara su candidatura a mediados del mes pasado.

Y la concejal Lucia Bastidas y quien siempre ha estado a favor del sistema de TransMilenio, indicó que esta es una mala copia del diseño del gobierno Peñalosa que no evidencia una solución aparente de movilidad.