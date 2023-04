Expresidente César Gaviria de frente contra Carolina Corcho: “No entiendo bien por qué esa señora es ministra de Salud’'

Gaviria criticó a la ministra de Salud, Carolina Corcho

Después de que se aplazara por segunda ocasión el debate de la reforma a la Salud, el expresidente y líder del Partido Liberal, César Gaviria, arremetió contra Carolina Corcho, mencionando que la ministra se equivocó en presentar un proyecto de ley, como la reforma, que va en contravía de los intereses de los colombianos.

Para Gaviria, el hecho de que el Gobierno nacional no escuchara las solicitudes de las colectividades lleva a que fragmenten las relaciones con los partidos que hacen parte de la unidad nacional.

La propuesta del Gobierno desconocía los elementos más importantes dentro del sistema de salud. “Pero por sobre todo era un sistema que querían crear desde cero. Ellos querían acabar con el sistema que hay y arrancar con uno estatizado. Eso no hace sentido”, comentó César Gaviria.

Mencionó también el exmandatario presidencial que dentro del mismo Gobierno, hubo varias voces que pudieron escucharse para no llegar al punto de poner en vilo las relaciones entre el Congreso de la República y el Ejecutivo.

Con la nueva suspensión del debate de la reforma a la Salud, el expresidente afirmó que será muy difícil encontrarle sentido a la iniciativa del presidente Gustavo Petro. Y lanzó dura acusación contra la líder de la cartera de Salud en el país; “No entiendo bien por qué esa señora es ministra de Salud. Ha sido la principal interferencia que ha habido para poder hacer un trato”.

Para el líder del Partido Liberal, desconocer las menciones en contra de la iniciativa mostraba una posición autoritaria difícil de concebir para la colectividad. Teniendo en cuenta que desde los partidos de Gobierno se hicieron reparos sobre la iniciativa de retornar al sistema de salud netamente público. Esto entretanto se dejaba de lado el papel de las Entidades Promotoras de Salud, aunque Alfonso Prada, ministro del Interior, insistió en diversas ocasiones en que el sistema iba a ser coadministrado entre sector público-privado.

Verónica Alcocer llegó a la Comisión Séptima tras aplazarse el debate de la reforma a la salud

Escenarios para la reforma a la Salud

Tras postergar el primer debate de la reforma, se desarrolló una cumbre extraordinaria del alto Gobierno, en la que estuvieron presentes la ministra Carolina Corcho, el ministro Alfonso Prada y Gloria Inés Ramírez, ministra de Trabajo. A esta jornada también asistió la Primera Dama de los colombianos, Verónica Alcocer, con el fin de buscar acuerdos con las colectividades.

Hasta el momento, el panorama mostraría que los partidos Conservador y de La U, no apoyarían el articulado de la reforma a la Salud. Al mismo tiempo el expresidente y dirigente liberal, César Gaviria enfatizó en que o se incorporan las líneas liberales en la ponencia o estos votarán negativamente, ya qué, “no me presto para jugar con la salud de los colombianos”.

Cabe mencionar que en relación con la reforma a la Salud se planteó un nuevo encuentro, en la que se citaron a los ministros de Salud e Interior, este se desarrollaría en la Casa de Nariño sobre las 7:30 a. m., según se informó a la opinión pública.

Se canceló reunión en la Casa de Nariño en relación al futuro de la reforma a la Salud. (Colprensa-Alvaro Tavera)

Reforma a la Salud: cancelado desayuno en Palacio

El desayuno que se había anunciado en la Casa de Nariño al que fueron invitados congresistas de la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes, y que se programó para las 7:30 a. m., fue cancelado.

Carolina Corcho, ministra de Salud, convocó al desayuno en la noche del martes 18 de abril luego de que se aplazara nuevamente el primer debate del proyecto de la reforma a la Salud en la comisión en mención.

Parece que la cancelación del encuentro se relacionó a que la mayoría de los invitados confirmaron que no estarían dispuestos a asistir. Con este encuentro lo que se buscaba desde el Gobierno nacional era salvar su proyecto de reforma, ya que, los partidos de coalición anunciaron el martes que no apoyarían la iniciativa entretanto no se incluyeran las proposiciones de las colectividades.