Daniel Quintero: “Les pedimos a las directivas de Nacional que le bajen al ego”

El Alcalde de Medellín se refirió a lo sucedido en el Atanasio Girardot. Telemedellín

El mandatario distrital brindó declaraciones a la prensa en el Aeropuerto El Dorado de Bogotá en donde dejó claro su intención por sentarse a dialogar con la barra Los del Sur y Atlético Nacional, luego de los desmanes registrados el domingo 16 de abril en el Atanasio Girardot previo al juego por la jornada 14 de la Liga BetPlay Dimayor ante el América de Cali.

Te puede interesar: Qué pasará con el partido de Atlético Nacional contra Melgar en la Copa Libertadores tras los hechos violentos en el Atanasio Girardot

Por estos hechos el duelo entre Verdolagas y Escarlatas no se pudo jugar, y para colmo de males Atlético Nacional se quedó sin estadio para el encuentro por Conmebol Libertadores ante Melgar, por lo que jugará contra la escuadra peruana en el Metropolitano de Barranquilla.

El Alcalde de Medellín comentó que espera que Atlético Nacional vuelva a ser las veces de local tanto en la liga como en la Libertadores; sin embargo, fue enfático en la necesidad que tanto la barra como el club lleguen a un acuerdo por el bien de la ciudad.

“Se cometieron muchos errores, hay ocho capturados de la barra por esos hechos, pero también hay que decir las cosas como son: puede ser el grupo económico (Ardila Lülle) más grande del país, pero no fue a la mesa de seguridad el día antes. Además, retiró el equipo de seguridad y de logística, eso es un hecho grave”.

Sobre el mismo hecho, Daniel Quintero volvió a señalar a la dirigencia de Atlético Nacional del que llevaba una camiseta puesta: “A mí no me vengan a decir que fueron “peritas en dulce” las directivas, yo manejo eventos en el estadio todo el tiempo. Donde un empresario de un concierto no vaya a la mesa de seguridad, retire la logística y retire la seguridad minutos antes de un evento ese tipo jamás puede volver a realizar un evento en la ciudad”.

Te puede interesar: Barra de Atlético Nacional denuncia que el equipo rompió relaciones con la hinchada

Y agregó: “Acá hay una alcaldía lista para trabajar para sentarlos a los dos porque esa es nuestra responsabilidad. Esa mesa a la que no asistió las directivas de Atlético Nacional, es de la Alcaldía de Medellín, a esa mesa a la que van los equipos, las barras, el DAGRD, la policía (…) a esa mesa el presidente Nacional decidió no asistir, luego decidió hacer comentarios beligerantes contra la barra y contra las autoridades de la ciudad”.

En cuanto a los contratos que salieron a la luz que tiene la barra Los del Sur con la Alcaldía de Medellín, Daniel Quintero dijo: “Hace 20 años trabajamos con Nacional, Medellín y las barras, ahí no hay ningún problema esta es la Alcaldía de Medellín de todos, incluso teníamos oferta de patrocinio de 2 mil millones de pesos a Nacional, yo no sé si el Grupo Ardila Lülle sabía eso, que el presidente Nacional rechazó el patrocinio, eso es raro”.

“No acep

En desarrollo…