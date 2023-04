Críticas a Felipe Saruma por “pico” en la boca a hija de Andrea Valdiri

Felipe Saruma recientemente cargó un video que ha sido ampliamente criticado por varios de sus seguidores. / Imagen @felipesaruma

Felipe Saruma es un famoso influenciador que con su contenido ha sabido ganarse recientemente uno de los premios más importantes en el país, un India Catalina. Sin embargo, el bumangués hoy por hoy se encuentra en el ojo del huracán por un video que publicó en su cuenta de Tiktok en el que aparece con Adhara, hija de su actual pareja, Andrea Valdiri.

Te puede interesar: A Carolina Soto le llovieron críticas por improvisado baile

En el clip que dura poco más de un minuto con 15 segundos, se puede ver a Saruma cargando, jugando, abrazando y hasta dejando que Adhara haga travesuras. No obstante, una parte del video en que el bumangués le da un “pico” en la boca a la niña lo tiene siendo protagonista de varios comentarios pasados de tono en Tiktok.

Muchos internautas han confirmado que esta acción del creador de contenido es inapropiada por muchos factores, entre los que se encuentran los higiénicos (las bacterias que tenemos los adultos afectan de otra manera a los bebés), y otros, ya mucho más fuertes, confirman un tema de “acceso inapropiado” a la niña.

Te puede interesar: Preocupación por la salud de Peter Manjarrés tras imagen en que se le ve en silla de ruedas

“Yo sabía que que no iba. a ver el vídeo sabían que iban a criticar el beso....PS solo veo un papá dándole cariño a su hija”; “el problema con los besos en la boca a los bebés o niños es por prevención de abuso sexual, ya que luego no sabrán distinguir entre un beso de afecto”; “pero no esta bien, que el beso lo veas normal no quiere decir que este bien”; “De hecho no esta bien, hay gente mal intencionada y los niños no saben identificar eso”, indicaron algunos seguidores.

Felipe Saruma hoy por hoy se encuentra en el ojo del huracán por un reciente video que publicó en su cuenta de Tiktok en el que aparece con Adhara Valdiri, hija de Andrea a la que le da un "pico" en la boca. / Video @sarumaoficial

Ahora bien, para el caso, es importante reseñar ambas posiciones. Mientras hay detractores de Saruma, hay otros internautas que no señalan o satanizan el gesto que tuvo el bumangués, pues muchos seguidores afirmaron que el “morbo” de la acción la imprimen los adultos que no ven en el “pico” una simple expresión de afecto.

Te puede interesar: Greeicy Rendón habló sobre los “demonios” que sorteó al ser mamá

“Es un beso tierno y el que diga lo contrario es un morboso ; inocencia , amor”; “la gente q empieza por crit icar el beso de amor de su nena a su papito yo me acostumbré a darle beso a mi papá en la boca y eso no es malo eso es amo”; “Cada quien le coloca el morbo que tiene en su cabeza yo veo un video de papá e hija súper tierno 🥰”; “Que bonito ver esto ! Y que bendición tan grande!”; “Esa niña lo ve con ojitos de amor es divina”.

Toda esta controversia se generó luego de que en días pasados fuera tendencia un video en el que se observa al líder espiritual del lamaísmo o budismo tibetano Dalai Lama, dándole un “pico” en la boca a un niño en plena ceremonia religiosa, y no contento con ello, lo incitó a que tocara su lengua.

Así fue como Felipe Saruma sorprendió a la hija mayor de Andrea Valdiri por su cumpleaños

En marzo de 2023, Isabela Valdiri cumplió 12 años de edad, por lo que Felipe Saruma quiso sorprenderla en plena salida de su colegio. Fue así que desde sus Historias de Instagram se mostró en el interior de un vehículo y en compañía de su madre y la aparente profesora de violín de la pequeña.

Así fue como Felipe Saruma sorprendió a la hija mayor de Andrea Valdiri por su cumpleaños

“Vamos a llegarle de sorpresa a recogerla... ya estamos en el colegio, estamos esperando a que salga”, se le escucha decir al también empresario en el video.

Una vez Isabella Valdiri salió de su colegio, Felipe Saruma se bajó de su carro con varios globos en la mano y un muñeco. Enseguida, la profesora de violín comenzó a tocar el ‘Feliz cumpleaños’. Ante toda la escena, la pequeña se vio visiblemente apenada, pero al final abrazó al creador de contenido.