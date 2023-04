Copa Libertadores: Medellín se enfrenta a Nacional de Uruguay tras un viaje largo y extenuante

DIM enfrenta al Nacional en Uruguay. DIM

Deportivo Independiente Medellín visita el tradicional estadio Gran Parque Central de Montevideo, escenario colmado de historia en territorio uruguayo. En este lugar, el Poderoso de la Montaña enfrentará al Club Nacional de Football, esto, por la segunda fecha de la Copa Conmebol Libertadores. El conjunto local busca continuar por la senda de la victoria, mientras que los visitantes irán por su primer triunfo en la competencia.

Te puede interesar: Jorge Luis Pinto no estuvo en la conferencia de prensa del Deportivo Cali porque no se sentía bien: qué fue lo que pasó

Los dirigidos por David González han sabido levantar cabeza paulatinamente en la liga, pues en un inicio, el club no lograba convencer a su hinchada, sin embargo, a pesar que no sorprenden con los resultados, el ritmo de la competencia se mantiene y no ceden puestos en la clasificación general. Con relación a la Copa Libertadores, el DIM enfrentó al Sport Club Internacional en la primera fecha, si bien inició ganando el encuentro, no fue suficiente, pues no aguantó el resultado y terminó empatando dicho encuentro.

Cabe resaltar que, el Poderoso de la Montaña ha tomado fuerza en los dos últimos partidos, pues encaja una importante seguidilla de victorias con buen juego; inicialmente derrotó al Deportivo Cali con una contundente goleada, pues el 3-0 en el Atanasio Girardot fue suficiente para tomar aire en liga y en la más reciente jornada del torneo, el onceno rojo venció como visitante al Atlético Bucaramanga en la capital de Santander.

Te puede interesar: Figura del Medellín reveló que los jugadores del Deportivo Cali se tratan mal en la cancha: esto fue lo que sucedió

Por otro lado, Nacional aunque no es líder, trae consigo una racha positiva en el Gran Parque Central, pues no han caído en los últimos 13 partidos, ratificando el buen momento que atraviesan en el presente torneo. La derrota más reciente del club de Montevideo en su casa se remonta a agosto de 2022, cuando cayeron en torneo internacional, sin embargo, para este partido llegan con la confianza necesaria para complicar al rival, pues vencieron 4-0 a Fénix en el fin de semana.

Reflexiones previas al partido

El director técnico de los locales, Álvaro Gutiérrez expuso tras la victoria ante Fénix que pretendía mejorar el ritmo de juego de cara al compromiso contra el DIM, resaltando que su idea era incrementar la intensidad en la cancha y trasladar los conceptos planteados en la liga a la Copa Libertadores, claramente, corrigiendo los errores y acoplando el equipo.

“Esperemos pasar las ideas a lo Internacional, estamos teniendo muy poco tiempo de trabajo, porque creo que hemos podido trabajar un poquito nada más, solo un día en la semana por la intensidad, todo lo demás es más de teoría y pararnos en la cancha, movernos pero sin mucha intensidad y acá necesitamos práctica para automatizar y corregir errores, errores que pueden salir con la velocidad del juego”.

Por su parte, Jhon palacios se mostró positivo con la visita del DIM a Uruguay, pues a pesar que consideró que el viaje desde Colombia fue largo y extenuante, está seguro que el plantel hará lo posible para sumar fuera de casa.

“Feliz de estar aquí, de poder competir al máximo, un vuelo largo de cinco horas y media más o menos, estamos reventados; pero ya estamos en disposición de lo que diga el profe. Es un estado anímico muy bueno y esperamos acá poder disfrutar primero para poder sumar”, añadió.

Nóminas tentativas - Nacional vs. Deportivo Independiente Medellín

Nacional: Sergio Rochet; Leandro Lozano, Marcos Montiel, Fabian Noguera, Camilo Candido; Diego Rodríguez, Francisco Ginella, Diego Zabala, Gastón Pereiro, Federico Martínez, Ignacio Ramírez.

Te puede interesar: Hinchas del Pereira intentaron ingresar a Argentina para ver el partido contra Boca Juniors ocultos en un camión proveniente de Chile

Director técnico: Álvaro Gutiérrez

DIM: Luis Vásquez; Jordy Monroy, Víctor Moreno, Andrés Cadavid, Daniel Londoño; Daniel Torres, Jaime Alvarado, Edwin Cetré, Andrés Ricaurte, Emerson Batalla; Luciano Pons.

Director técnico: David González

Grupo B (Copa Libertadores)

1. Internacional - 4 puntos

2. Nacional - 3 puntos

3. Deportivo Independiente Medellín - 1 punto

4. Metropolitanos - 0 puntos

Hora del partido

El encuentro iniciará a las 5 de la tarde, hora Colombia.