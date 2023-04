Así están extorsionando a los maestros: un educador recibió un disparo Barranquilla por no pagar la “vacuna”

Imagen de referencia. Comerciantes de Barranquilla denunciaron que durante la última semana han recibido panfletos extorsivos. Foto: Colprensa.

La seguridad en Barranquilla se ha convertido en uno de los temas más relevantes de la administración local liderada por el alcalde Jaime Pumarejo, sin embargo, pese a los esfuerzos conjuntos con el Gobierno nacional, la situación no parece cambiar. En los últimos días, se dieron a conocer las denuncias del gremio de maestros que señalan que están siendo víctimas de extorsión y que se sienten desprotegidos, pues, pese a dar a conocer la situación a las autoridades, los casos no avanzan y las amenazas por no pagara las “vacunas” continúan siendo el pan diario para ellos.

De acuerdo con el testimonio del profesor José Ignacio Jiménez, presidente de la Asociación de Educadores de Barranquilla (Adeba) a El Tiempo, a diario los maestros deben pagar 1.000 pesos a un grupo que viene extorsionándolos desde hace varios años y que si no ganan la “vacuna” deben atenerse a las consecuencias.

“Hace tres años en el barrio La Manga a un profesor de la comunidad le pegaron un tiro porque se negó a dar la vacuna”, dijo el presidente de la Adeba; y agregó que pese a las denuncias y la insistencia que se le hizo a las autoridades sorbe esta situación: “No pasó nada”.

Por otro lado, explicó que en los últimos meses la Policía si se ha reunido con ellos y ha tratado de darles apoyo en seguridad a las afueras de las instituciones donde trataba puntualmente en los barrios de La Manga, Me Quejo, La Pradera, Rebolo, Carrizal, Siete de Abril, entre otros, pero que una vez dejan de ir los uniformados pensando que la situación ya está calmada vuelve a comenzar el ciclo.

“La Policía se ha reunido con nosotros, organizan vigilancias y acompañamientos en los alrededores de los colegios. Esto espanta a los bandidos, pero a la semana se van y regresan otra vez los delincuentes a pedir”, añadió a su denuncia José Ignacio Jiménez.

Por su parte, desde la alcaldía, Pumarejo se pronunció asegurando que desde los colegios no se ha hecho una denuncia oficial, pero que desde ya se le comenzará a hacer el debido seguimiento a la denuncia para brindarle protección a los maestros y dar con el paradero de los responsables.

Pero es que, sumado a la extorsión que se ha denunciado de varios gremios, pues los comerciantes también viene siendo víctimas de este delito, se le suman los homicidios en Barranquilla, ya que hace unos días un informe de Medina Legal dejó en evidencia que entre el 01 de enero y el 14 de abril de 2023, 224 personas fueron asesinadas en la capital del Atlántico, 32 más que en el mismo periodo del año 2022.

La Policía Metropolitana dio a conocer que durante la Semana Santa se produjeron 60 capturas de personas con algún tipo de delito. Sin embargo, el experto en seguridad ciudadana y expersonero de Barranquilla, Arturo García, advierte que, a pesar de la captura de peligrosos cabecillas, las bandas criminales continúan bajo vigilancia.

“En estos momentos, cuando muchos de estos líderes se encuentran en manos de la justicia, se están produciendo reacomodamientos de las estructuras criminales en Barranquilla y el Atlántico. Esto quiere decir que nuevos jefes están asumiendo el control de las diferentes organizaciones y eso es lo que mantiene enfrentados a los miembros de las bandas”, explicó García.

Respecto a la situación, el alcalde de Barranquilla mencionó en una entrevista con Noticias Caracol, los problemas de seguridad que afronta la capital del Atlántico, resaltando que el deseo de los habitantes de la región es “caminar por la calle con tranquilidad, seguridad y justicia”.