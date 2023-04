Se calienta la carrera por la Alcaldía de Bogotá: Mafe Rojas criticó a Diego Molano por no asignarle más policías a Bogotá cuando fue ministro de Defensa

La concejal María Fernanda Rojas criticó a Diego Molano y Rodrigo Lara le mandó una pulla grande a Carlos Fernando Galán. (Infobae)

Ya va cogiendo forma el ajedrez político capitalino alrededor de las elecciones a la Alcaldía de Bogotá, y como suele pasar a medida de que pasan los meses en un año electoral, los candidatos, quienes al comienzo se quitan tímidamente los guantes para propinar algún golpe a otro de los aspirantes, con el paso de los meses pierden la timidez y comienzan a atacar más de frente.

Así, y ya con las baterías enfiladas, el martes 18 de abril la concejal de la Alianza Verde María Fernanda Rojas, y quien a comienzos del mes lanzó formalmente su candidatura en el Concejo de Bogotá (aunque, como sus demás colegas del partido que también quieren aspirar, ella esta a la espera de las determinaciones internas del partido con relación al candidato con el que se lanzarán a la contienda), se fue en contra del exministro de Defensa y exconcejal por el Centro Democrático, Diego Molano.

Rifirrafe por la seguridad

¿El tema? Uno de los dolores más grandes de cabeza que padece Bogotá: el de la seguridad. En una entrevista que le dio el exministro de Defensa a Tropicana, y que posteriormente compartió a través de sus redes sociales, el candidato fue claro al advertir que Bogotá tiene la necesidad de reforzar el pie de fuerza en la ciudad capital, pero focalizando la presencia de los nuevos efectivos en las vías, lo que significa que toca, por así decirlos, “motorizarlos” para que tengan una capacidad de respuesta.

“En la esquina de 53 con 40 al frente del barrio Esmeralda y Pablo Sexto, en esa esquina es en donde están cercando a las señoras que van manejando, a los estudiantes que vienen por la ciclorruta, y es en la movilidad en donde están los problemas. Por eso lo que tenemos que darles es mas capacidad para que se puedan mover con motos y con patrullas y reaccionar. La policía se quedó en los barrios esta en los CAI y no tienen capacidad de respuesta. Necesitamos una policia que proteja la movilidad de los ciudadano”, indicó este martes el exconcejal Molano.

Ante esta propuesta de campaña con relación a la seguridad del exministro de Defensa, la concejal María Fernanda Rojas le hizo dos precisiones al candidato Molano y le criticó su falta de acción a la hora de incrementar el pie de fuerza en Bogotá cuando fue ministro de Defensa del gobierno de Iván Duque.

“¿Y por qué no le asignaste más Fuerza Pública a Bogotá para esas funciones cuando fuiste Ministro de Defensa Diego Molano? El alcalde no tiene la competencia de distribuir la Policía Nacional, e incluso dentro de la ciudad debe acordarlo con el comandante de la Policía Nacional”, trinó el martes 18 de abril la concejal Rojas y quien se desempeñó como directora del Instuto de Desarrollo Urbano (IDU) durante la Alcaldía de Gustavo Petro.

La pulla de Rodrigo Lara a Carlos Fernando Galán

Esta, no obstante, no fue la única pulla entre candidatos, precandidatos y potenciales aspirantes a la Alcaldía de Bogotá, pues en entrevista con Caracol Radio, al exsenador de Cambio Radical, Rodrigo Lara, le preguntaron qué tan cerca o tan lejos estaba del líder natural del que fue, por años, su casa política: Germán Vargas Lleras.

El candidato a la Alcaldía, quien precisamente este martes lanzó formalmente su candidatura, dijo que hace mucho tiempo no se habla con él, qué fue decisión propia la de hacer una campaña independiente sin el aval de Cambio Radical, pero que él se fue por la puerta de adelante y no tiene roces de ningún tipo con la colectividad.

“Yo hace tiempos no me hablo con Germán. Yo le tengo aprecio y si yo llegara a hacer un acuerdo con él lo hago de frente y se lo digo a la gente. No haré acuerdos ocultos ni subterráneos, no es mi naturaleza. Estoy montando un proyecto ciudadano y sé que Carlos Fernando Galán está implorando y buscando el apoyo de Germán después de que se avergonzó de ese partido. Yo no he hecho ese proceso, hace rato no hablo con él pero tampoco me fui tirando la puerta de allá”, indicó el candidato Lara, lo que suscita dudas frente a la candidatura del excandidato a la alcaldía por el movimiento Bogotá para la Gente (hoy Nuevo Liberalismo).