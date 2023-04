Nuevo sismo de 4.3 se vivió en Colombia: temblores mantienen en alerta a las autoridades

Temblor en Mesetas, Meta. EFE /Archivo

En la tarde del 15 de abril de 2023 se registró un nuevo sismo de magnitud de 4,3 con una profundidad superficial inferior a los 30 kilómetros. El lugar del epicentro fue en Mesetas, departamento del Meta.

Así lo registró el Servicio Geológico Colombiano alrededor de las 3:30 de la tarde del sábado. Sin embargo, no habría sido el único. Pues se conoció que otro le siguió algunos minutos después con una magnitud de 2,9.

Por ahora, según las autoridades, del hecho no se conocen reportes de personas que hayan resultado heridas a causa de los sismos, así como tampoco daños en infraestructuras cercanas al epicentro o a sus zonas aledañas.

En cuestión de minutos, los habitantes del lugar y áreas cercanas reportaron el hecho en sus redes sociales, donde indicaron que el primer temblor se sintió con suma fuerza en casi todo el departamento del Meta. Incluso, que también se habría percibido en otras regiones como Ibagué, Tuluá y Bogotá.

Cabe recordar que durante el día sábado 15 de abril no han sido los únicos sismos registrados en la zona; de hecho, se conocen reportes de al menos 10 sismos que han tenido lugar no solo en el Meta, sino también en Cundinamarca y Santander. En estos casos, la mayor parte de ellos registraron magnitudes menores a los cuatro puntos y no han reportado afectaciones de gravedad.

Por su parte, el Servicio Geológico se pronunció recientemente, luego de que se empezara a percibir mayor movimiento sísmico en distintas partes del país, diciendo que Colombia es una zona con un registro sísmico activo. Esto quiere decir que solo en un día pueden registrarse en el territorio cerca de 2.500 movimientos telúricos.

Registro de temblores en Colombia

La existencia de distintas placas tectónicas que permanecen en contacto permiten que Colombia sea un país con registros de sismos activos, lo que se traduce en una mayor cantidad de temblores que pueden presentarse en distintas partes a lo largo del territorio nacional, aunque no todos de elevada intensidad.

De hecho, según indica el Servicio Geológico, las zonas donde mayor se presentan los sismos son precisamente las que están ubicadas alrededor de las cordilleras, en concreto la Costa Pacífica y la Costa Caribe.

Sismos en el cráter del Nevado del Ruiz

La emergencia que ha desatado la posible erupción del volcán Nevado del Ruiz registró una nueva situación de la que dio cuenta el Servicio Geológico Colombiano, pues la entidad informó que desde el 14 de abril de 2023 se viene presentando un aumento considerable en la actividad sísmica en la zona donde está el volcán.

En conversación con El Tiempo, el director técnico de Geoamenazas del SGC, John Macario Londoño, señaló que una de las particularidades que más ha llamado la atención en relación con los sismos y el volcán, tiene que ver con que estos movimientos se concentran en el cráter del Nevado del Ruiz.

De esta forma, explicó que: “La sismicidad ha cambiado su dinámica. Esto en el sentido de que, aunque se siguen registrando sismos en diferentes regiones alrededor del cráter, la principal característica que hemos observado es que ya se está concentrando en el cráter”.

Según el reporte, la situación del volcán sigue siendo inestable y el reporte de sismos responde a que el magma contenido ahora está mucho más cerca de la boca del volcán. De hecho, se cree que ya ha tenido contacto con el magma que se encontraba en esta misma zona y que habría llegado allí desde el año 2015.

Si bien muchos sectores de la región han mencionado que la amenaza se ha reducido, el director técnico declaró que:

“Esta sismicidad es diferente a las otras, porque es resultado de la actividad de los fluidos, tanto de los que salen a la atmósfera, como de los que están internamente dentro del volcán. Esto implica mayor salida de gas, más ceniza y anomalías térmicas que persisten en el fondo del cráter”.