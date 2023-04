Así le contó Laura Ojeda a Nicolás Petro de su embarazo

Laura Ojeda tiene alrededor de seis mese de embrazo. / Imagen @lauraojedae

Laura Ojeda y Nicolás Petro fueron dos personajes que acapararon las portadas de varios diarios del país tras el escándalo de corrupción en el que se vio envuelto el hijo del presidente Gustavo Petro. Asimismo, ambos estuvieron en el ojo del huracán por un supuesto caso de infidelidad con el que empezó su relación, pues la ex Protagonista de Novela (Ojeda) presuntamente se metió con el Senador (Nicolás) cuando este era pareja de Day Vásquez.

Ahora bien, esta relación prosperó sobre todas las cosas, por lo que fruto de esta, la también abogada se encuentra esperando un hijo de Nicolás Petro. Ojeda tiene alrededor de seis meses de embarazo, y para “celebrarlos”, posteó en su Instagram cómo le contó al hijo del presidente sobre el nuevo integrante que llegaría a su familia.

“Así nos enteramos de #bebé 🤰💖🍼”, escribió la ex Protagonistas de Novela en un Instagram donde varios usuarios le “pasaron factura” (en su momento) por supuestamente haberle quitado el marido a quien fuese su mejor amiga, la mencionada Day Vásquez.

En el clip, se puede ver a Laura Ojeda revisando una prueba de embarazo (de las que venden en las farmacias). Después, aparece Nicolás Petro abriendo una bolsa de regalo que contenía dicha prueba. Atónito, el hijo del presidente le dice que ya presentía la noticia y abraza a su pareja, quien confirma en el video estar en shock por la noticia.

La publicación tiene menos de 24 horas de haberse realizado, y como se puede observar en el Feed, ya lleva más de 8.400 likes y alrededor de 410 comentarios entre los que se destacan algunos por felicitar a la pareja, y otros muchos por recordarles el episodio mencionado en el que Ojeda “le quitó el novio a su mejor amiga”.

“Felicitaciones amiga Dios bendiga tu vida, los designios de Dios son Perfecto, el y solo el sabe cual es nuestra historia todo está escrito ❤️”; “Lo único cierto aquí es que pudo lo que la otra en años no quiso así que bien por ellos”; “Hay no a mi me daría pena quitarle el marido a mi mejor amiga me sentiría la peor de todas”; “Felicidades, ahora solo necesitamos que el padre del bebe responda por sus delitos ante la justicia y que el abuelo Petrosky renuncie antes de que termine de destruir el pais”.

Nicolás Petro habría engañado a su esposa con una exprotagonista de novela: la historia de la infidelidad que desató la ira de Days Vásquez

Nicolás Petro, hijo del presidente Gustavo Petro, ha estado en el ojo del huracán recientemente debido a unas fotografías muy comprometedoras que han sido difundidas por el medio especializado en chismes Lo sé todo.

Las imágenes muestran a Nicolás muy cercano a una modelo y exprotagonista de novela, Laura Ojeda, dándose besos, lo que ha dejado a más de uno asombrado y cuestionando su compromiso con quien fuera su pareja, Days Vásquez.

Laura Ojeda, exprotagonista de novela, es la mujer con que Nicolás Petro habría engañado a su esposa, Dayssuris Vásquez. / Foto @lauraojedae

La noticia se hizo viral en las redes sociales y ha generado una gran controversia en la opinión pública. Mientras algunos usuarios han criticado al hijo del presidente por su comportamiento, otros lo han defendido argumentando que es un asunto privado y que no debería ser juzgado por su vida personal.

Aunque las imágenes ponen en duda el compromiso de Nicolás con Days Vásquez, tal parece que el político se habría separado de ella hace un tiempo, según reveló Ariel Osorio en el programa citado Lo sé todo. Además, las imágenes divulgadas estarían confirmando que Petro ya tendría un nuevo romance con la modelo y también abogada especialista en Derecho Constitucional, Laura Ojeda.