Alejandro Gaviria cuestiona las movidas políticas de Gustavo Petro para el trámite de la reforma a la salud

Una vez el documento se hizo público, según Daniel Coronell, Petro pensó que la filtración había sido culpa de Gaviria, por lo que él y Laura Sarabia, jefe de gabinete de la Presidencia de la República, lo llamaron para hacerle los reparos pertinentes por el documento. Crédito: @infopresidencia / Twitter

Las nuevas decisiones en torno a la reforma a la salud del Gobierno nacional no han mermado las críticas del exministro Alejandro Gaviria, quien fue despedido por su posición respecto al texto. En cambio, las reiteró y cuestionó las acciones del presidente Gustavo Petro que estarían buscando asegurar el apoyo en el Congreso.

Te puede interesar: Reforma a la salud que se presentó en el Congreso es peor que la inicial, aseguró el exministro Alejandro Gaviria

“A Colombia le conviene en el largo plazo que los acuerdos políticos (y la gobernabilidad) dependan de acuerdos programáticos, no burocráticos”, aseguró Gaviria en un texto compartido en sus redes sociales, en el que reafirmó las críticas a la reforma a la salud de la ministra Carolina Corcho.

Alejandro Gaviria cuestiona las movidas políticas en torno a la reforma a la salud

Su reflexión surge después de que se conociera que el presidente solicitó la renuncia a viceministros de los partidos La U, Conservador y Liberal, que hacen parte de la coalición de gobierno, pero no acompañarán la reforma a la salud. La información fue confirmada por la ministra de las TIC, Sandra Milena Urrutia, quien señaló que, a sus viceministros de Transformación y Conectividad, que militan en La Unidad, les fue solicitada la dimisión protocolaria.

Te puede interesar: Alejandro Gaviria advierte de una crisis económica si se aprueba la reforma a la salud

Desde algunos sectores han considerado esa solicitud de la Presidencia de la República como un mecanismo de presión a los partidos para buscar el negado apoyo al proyecto. Dilian Francisca Toro señaló que la ministra desconoció los acuerdos que alcanzaron como colectividades con el presidente y que, si no se incluyen en el proyecto, votarán negativamente.

Para el exministro Gaviria no solo se han desconocido los acuerdos programáticos en el trámite de la reforma. “El problema no son los objetivos (compartidos por todos). El problema es que parte de un mal diagnóstico, propone unas soluciones equivocadas y ha ignorado, entre otros, a médicos, pacientes y comunidades académicas”, escribió en la red social.

Te puede interesar: “El sistema salud viene quebrado desde que Alejandro Gaviria era ministro”: Carolina Corcho

El exministro de Salud, durante el gobierno de Juan Manuel Santos, aseguró que la reforma “no va a resolver los problemas de acceso, no va a resolver los problemas financieros, no va a resolver los problemas de corrupción y no va a acabar con el negocio (lo fortalece)”.

Gaviria citó un texto suyo del 2020 que fue publicado en el libro Al filo de la vida: una historia del Hospital Universitario del Valle, editado por Julio Cesar Londoño. En el texto anunciaba que “los problemas financieros, la corrupción y la pérdida de legitimidad amenazan con reversar los avances sociales” del sistema de salud que creó la Ley 100 y las normas subsiguientes.

En el texto, el exministro expuso que las EPS funcionaron inicialmente en medio de laxitud regulatoria para la administración de los recursos, lo que permitió establecer acuerdos clientelistas y corruptos, que deterioraron los hospitales públicos y mermaron la confianza de los pacientes en el sistema.

Para Gaviria, aunque el sistema de salud ha logrado avances sociales destacables en cobertura y protección financiera, no ha logrado corregir problemas de clientelismo y corrupción. Señalaba que los hospitales públicos se encontraron en una competencia desigual con los privados, pero tampoco se procuró una restricción presupuestal a los mismos porque “las fuerzas políticas o burocráticas predominan sobre las fuerzas de mercado”, escribió.

Alejandro Gaviria cuestiona las movidas políticas en torno a la reforma a la salud

Todos los problemas del sistema, según Gaviria, se fueron corrigiendo con los años en ajustes normativos que permitieron recuperarlos con EPS y hospitales públicos ejemplos del manejo de los recursos y el servicio. Las bondades del sistema mixto que, para entonces, guardaba la esperanza de que se consolidaran en los años siguientes.

En su cuenta de Twitter, el exministro de Educación compartió la opinión de una usuaria que aseguraba que “están incendiando la casa” por pasar una reforma que carece de legitimidad y que podría enfrentar, como aseguran expertos, problemas durante la revisión constitucional dado su trámite o regresión normativa.