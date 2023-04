Acusan a Manuel Medrano de transfóbico por polémicos tweets: “me gustan las personas menstruantes que se consideran mujer y nacen con el privilegio de procrear”

Manuel Medrano. Cortesía

El músico colombiano Manuel Medrano se encuentra en medio de la polémica en redes sociales luego de que, a través de su cuenta de Twitter, escribiera de lo que para él son las ‘personas menstruantes’. Describió que le gustan las personas que se consideran mujeres y nacen con la posibilidad de engendrar vida. Quienes reaccionaron a sus trinos aseguraron que el cartagenero había demostrado su transfobia entre líneas; es decir, su rechazo hacia las personas trans.

“Que bien nos hace a algunos hombres contar con la compañía y el amor de una persona menstruante”, comentó, inicialmente, el artista detrás de temas como ‘Bajo el agua’.

Ante la ola de comentarios que recibió, continuó argumentando su posición. Una de las personas que lo cuestionó escribió: “Y no sé, no es más sencillo decir “mujer” y no caer en ese juego tonto de las palabras. Medrano, ante ello, respondió: “Pareciera que sí, pero es una realidad que en este momento de la historia “cualquier persona puede considerarse una mujer” entonces cada vez hay que ser más específicos ¿y por qué no? Yo amo a las personas menstruantes, he ahí el secreto de la vida”.

Al detallar esto, otros internautas le recordaron que no solo las mujeres cisgénero son quienes menstrúan y que, por el contrario, hay hombres trans que lo hacen y personas identificadas como no binarias que también viven este ciclo. “Las mujeres trans no nos consideramos mujeres. SOMOS MUJERES, grábatelo transfóbico”, comentó una usuaria de la red social en la que surgió la polémica.

El debate continuó cuando otra persona escribió: “El man que no sabe que existen personas que menstrúan, y se identifican como hombres“. Medrano contestó: “De hecho ahora es imposible saber quién es quién, cada uno es algo diferente al parecer, pero pues ya que mi ñera necesita que le aclaren todo. A mí me gustan las personas menstruantes que se consideran mujer y nacen con el privilegio de procrear. Si me faltó algo me avisa”.

El cantautor destacó que su comentario no era consecuencia de una fobia a otras identidades y que tampoco se trataba de un mensaje violento

“Soñar con una familia, una mujer biológica que se identifique como mujer y tener hijos en mi juventud NO ES UNA FOBIA HACIA OTRAS IDENTIDADES Y TAMPOCO ES VIOLENCIA DE GÉNERO. NO ES NINGÚN PROBLEMA! NO ESTOY HABLANDO DE NADA NI DE NADIE MÁS”, reiteró.

Aunque más ciudadanos continuaron respondiendo a los trinos del cantante, el cartagenero cerró el tema y se dispuso a hacer públicas campañas de donación a fundaciones aprovechando que su cuenta estaba teniendo ‘tanto alcance’.

“En esta cuenta se habla de las cosas que me gustan a mí, no de las cosas que le gustan a los demás, así que se me van tranquilizando (...) Ya que esta cuenta está teniendo tanto alcance de gente tan buena, les dejo un hilo de fundaciones de niños que pueden ayudar, para que estos niños puedan ser lo que quieren ser. No tienen que ir a visitarlos, todo bien, llamando y apoyando el equipo en la distancia es suficiente”, trinó Manuel Medrano.

La polémica del pollo a 40.000 pesos

Fue hace menos de una semana cuando Medrano se vio envuelto en otro debate cuando aseguró que el aumento en el precio del pollo era reconocer el valor real de este producto. Quienes lo cuestionaron aseguraron que, a diferencia de él, una gran parte de colombianos no tenían acceso tan fácil a esa proteína.

“Llevo un par de meses fuera de Colombia por trabajo, regreso y pum… el pollo a cuarenta mil. Por fin le están dando el valor que se merece a las cosas”, detalló y añadió, “pues entonces ve a comprar a la plaza reinita o al campo, si es que realmente te importa, el campesino merece que su trabajo tenga valor, porque es uno de los trabajos más importantes que existe y nos beneficia a todos. Saludos”. Esto último lo redactó cuando una usuaria de Twitter le comentó: “cuando ese valor se lo den a la gente trabajadora, hablamos de valor a lo que vale”