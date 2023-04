Sara Uribe derrochó belleza en su más reciente publicación: “Lo único que puede salir es candela”

Sara Uribe contó que a una de sus amigas le pidieron una foto desnuda parar recuperar las cosas robadas. / Imagen @sara_uribe

Sara Uribe es una de las actrices y ahora creadora de contenido que cada que realiza una publicación deja atónitos a sus casi 7 millones de seguidores en Instagram. Pues esto fue lo que recientemente realizó la paisa en esta red social donde se dejó ver con un hombre con el que coqueteó sensualmente en una cama y muy ligera de ropa.

El sujeto mencionado es Javier Gómez, un creador de contenido barranquillero que también resalta por tener su cabello color naranja como Sara. La antioqueña se encuentra en La Arenosa cumpliendo con algunos compromisos personales y laborales, lo que no significa que no pueda seguir encantando a los seguidores de Instagram con su figura.

En la publicación que se realizó a modo de Reel, se puede ver a la antioqueña inicialmente con un corsé y una tanga color verde manzana con los que dejó ver toda su silueta. Por otro lado, Gómez aparece con un bóxer color negro.

El posteo con menos de 24 horas de haberse realizado, suma alrededor de 91.700 likes y casi 1.360 comentarios en los que varios de sus fans resaltan la belleza que derrocha la ex Protagonistas de Novela en este corto pero sustancioso clip:

“Mis bebés espectaculares 😍 amando el match”; “Lo bueno es que no te vez tan delgada como todas que sino son extremadamente delgadas piensan que no son bellas.. Que cuepaso tan bonito tienes”; “Definitivamente pueden haber muchísimas mujeres linda, pero yo me quedo con mi @sara_uribe , una mujer bellísima, excelente madre... 😍😍”; “Es @sara_uribe Si Es Una Mamacita Oyó 😍”; “Soy la única que ama locamente como Sarita se muestra , eres EJEMPLOOOO , eres todo lo que está bien ♥️”.

Asimismo, la creadora de contenido escribió en el Reel mencionado un mensaje de empoderamiento femenino; no obstante, lo que más llamó la atención en el texto, fue una invitación que realizó la paisa a todos sus fans:

“Cuando dos pelirrojos se juntan lo único que puede salir es candela 🔥🔥🔥. Mis días en Barranquilla al lado de @javiergomezm_. Pónganse mamacitas y salgan a comerse el mundo. ¿No pues que el mundo se va a acabar? Rápido para que tengan tiempo 🔥”.

Con sensual lencería Sara Uribe se dejó ver en redes sociales

Recientemente, Sara Uribe compartió una serie de historias donde contó que una de sus amigas fotógrafas quería realizar una sesión de imágenes con ella. Sin embargo, esto no fue lo que más llamó la atención, pues también compartió que alguien (no dijo quién) le había enviado una ropa “espectacular” para lucirle a una persona especial.

Pues bien, la señalada “ropa espectacular” es un sensual body con liguero en forma de arnés color negro, prenda que lució en la sesión de fotos mencionada con unas botas oscuras hasta la rodilla.

“Me vine a una sesión de fotos que una amiga mía me dijo que me quería hacer unas fotos y entonces pues aproveché y me vine para acá, además porque me mandaron una ropa espectacular y su advertencia fue que yo me la tenía que poner para alguien que valiera la pena, así que estamos jodidas, me la voy a poner hoy para todos ustedes, porque aquí no fue”, confirmó Uribe en el clip.

Posteriormente, en otra historia, Sara aseguró que aquel body con liguero es una prenda muy costosa, misma que iba a lucir para que sus fans vieran los “gorditos hermosos andantes”.