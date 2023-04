Jorge Luis Pinto a los hinchas de Deportivo Cali: “Le pido a la afición que nos acompañe y que venga”

El santandereano aprovechó para pedir el apoyo de la afición ante el conjunto samario. Tomado de @PonchoMorales85/Twitter

Sin duda alguna esta es la peor crisis en la historia del Deportivo Cali que sigue hundido en el sótano de la tabla de la Liga BetPlay Dimayor, ubicado en la casilla 20 con nueve puntos y -20 en la diferencia de gol. Ni el más pesimista se imaginó que un día el conjunto Azucarero podría estar comprometido con el tema del descenso.

Te puede interesar: Deportivo Cali podría ser el primer eliminado de la Liga BetPlay: estas son las cuentas

Por la jornada 13 de la Liga BetPlay Dimayor, el Deportivo Cali visitó en el Atanasio Girardot al Independiente Medellín que lo superó de manera contundente al derrotarlo 3-0 con doblete de Diber Cambindo y otro tanto de Miguel Monsalve que agravaron aún más la crisis del cuadro Verdiblanco.

La derrota ante el Poderoso de la Montaña llevó al entrenador Jorge Luis Pinto a no asistir a la rueda de prensa post partido en la que sí estuvieron presentes Brayan Montaño y Sergio Herrera, este último explicó que el santandereano no se sentía bien y por fuerza mayor tuvo que dar un paso al costado, aunque no se caracterizaba con dicha actitud.

“El profe no se siente bien, esa es la verdad, no hay otro motivo, no se siente bien no suele pasar eso, pero es un motivo de fuerza mayor y bueno, aquí estamos tratando de poder atender las preguntas que haya”.

Así mismo, Barranca Herrera se refirió a la permanencia de Jorge Luis Pinto en la dirección técnica del Deportivo Cali. “Es determinación del profe y del comité del Deportivo Cali, yo no puedo dar respuestas sobre eso, todo el mundo sabe que soy el asistente, que es una decisión que el comité y el profe son los encargados de poder tomarla y de poder hablar respecto al tema”.

Te puede interesar: Deportivo Cali tan solo ha marcado dos de los siete penaltis que le han pitado en el 2023

La próxima salida por el campeonato doméstico del Deportivo Cali será ante Unión Magdalena en condición de local. El duelo entre ambas escuadras es vital para sus aspiraciones de zafarse del fantasma del descenso, aunque el más comprometido es el onceno Bananero.

El periodista caleño Alfonso Morales Movilla compartió un video en su cuenta de Twitter en el que aparece Jorge Luis Pinto haciendo el análisis de su próximo rival. En clip llama la atención que el extécnico de la selección Colombia hace un particular pedido a la afición del Deportivo Cali para que asistan al Palmaseca a apoyar al equipo.

“Es un partido de vida y muerte en el que nos disputamos un lugar desafortunado para ambos, tenemos que hacerlo con la mayor entereza, mayor entrega y con el mayor sacrificio. Hoy el Cali necesita darlo todo más que nunca y yo confío en el que los jugadores se compenetren con eso. Tengo fé y le pido a la afición que nos acompañe y que venga, estamos entregados, hemos cometido errores y lo reconocemos, tenemos muchas ganas como nunca de ganar”.

Así va la tabla de descenso en la Liga BetPlay Dimayor 2023

20. Unión Magdalena: 53 puntos - 52 partidos jugados - 1.02 promedio

Te puede interesar: Jorge Luis Pinto no estuvo en la conferencia de prensa del Deportivo Cali porque no se sentía bien: qué fue lo que pasó

19. Atlético Huila: 14 puntos - 13 partidos jugados - 1.08 promedio

18. Alianza Petrolera: 100 puntos - 89 partidos jugados - 1.12 promedio

17. Once Caldas: 104 puntos - 91 partidos jugados - 1.14 promedio

16. Deportivo Cali: 105 puntos - 91 partidos jugados - 1.15 promedio

15. Deportivo Pasto: 110 puntos - 90 partidos jugados - 1.22 promedio

14. Jaguares de Córdoba: 112 puntos - 90 partidos jugados - 1.24 promedio

13. Envigado FC: 115 puntos - 90 partidos jugados - 1.28 promedio

12. Deportivo Pereira: 122 puntos - 91 partidos jugados - 1.34 promedio

11. Águilas Doradas: 122 puntos - 91 partidos jugados - 1.34 promedio

10. Atlético Bucaramanga: 122 puntos - 90 partidos jugados - 1.36 promedio

9. Club La Equidad: 126 puntos - 91 partidos jugados - 1.38 promedio

8. América de Cali: 133 puntos - 90 partidos jugados - 1.48 promedio

7. Independiente Medellín: 135 puntos - 91 partidos jugados - 1.48 promedio

6. Independiente Santa Fe: 135 puntos - 90 partidos jugados - 1.50 promedio

5. Junior FC: 139 puntos - 90 partidos jugados - 1.54 promedio

4. Deportes Tolima: 150 puntos - 90 partidos jugados - 1.67 promedio

3. Atlético Nacional: 160 puntos - 90 partidos jugados - 1.78 promedio

2. Millonarios FC: 168 puntos - 90 partidos jugados - 1.87 promedio

1. Boyacá Chicó: 20 puntos - 10 partidos jugados - 2.00 promedio