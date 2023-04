Yeferson Cossio realizó un broma muy pesada en una avioneta en pleno vuelo: “Uy parce, con eso no se juega”

Yeferson Cossio se encuentra de gira por Europa y aprovechó su estadía en “La ciudad del amor” para "conseguirle pareja a su madre". / Imagen @yefersoncossio

Las bromas de Yeferson Cossio siempre se han caracterizado por ser pesadas y con un “alto grado de polémica”. Estas dos características han hecho que este creador de contenido sea uno de los más famosos, y por ende, uno de los que más factura en el país. No obstante, estas mismas “peculiaridades” se han encargado de “crearle” una mala fama que en su último contenido dejó en reflejada.

Te puede interesar: Yeferson Cossio compartió clip de su más reciente experiencia en Andorra

Y es que en el último video que cargó a su cuenta oficial de Facebook, el paisa quiso jugarle una pesada broma a varios amigos en una avioneta que abordaron. En el clip, Cossio informa que ya tiene todo listo con el piloto de la aeronave para realizar maniobras en el aire que a cualquier persona dejaría sin aliento.

“Hablé con el piloto y vamos a hacerle una broma a todos. Vamos a decirles que le falló un motor, los alerones o cualquier tipo de cosa”, indicó el paisa al inicio del video. Acto seguido, se pueden ver a todos los tripulantes gritando desaforadamente luego de que tanto el piloto como copiloto inclinaran la aeronave como si estuviese cayendo en picada.

Yeferson Cossio quiso jugarle una pesada broma a varios amigos en una avioneta que abordaron. En el clip, Cossio informa que ya tiene todo listo con el piloto de la aeronave para realizar maniobras en el aire que a cualquier persona dejaría sin aliento. / Video @YefersonCossio

Finalizando el clip, Yeferson termina explicando que todo hacía parte de una broma, por lo que varias de las personas que iban en la avioneta terminaron golpeándolo, insultándolo (en el buen sentido) y preguntándole el porqué era capaz de gastarse 30 millones de pesos para hacer “semejante bobada”.

Te puede interesar: Así fue como Yeferson Cossio estuvo nadando con tiburones

Como era de esperarse, las reacciones al video llegaron de inmediato. Muchos internautas estuvieron de acuerdo escribiendo que con ese tipo de cosas no se juega; no obstante, precisamente por hacer este tipo de contenidos es que Cossio ha logrado ser uno de los influenciadores más famosos del país.

“No comparto con esa broma es exponer la vida”; “Esa broma no fue nada agradable si es un suceso real dios permita que no las palabras tienen poder y jugar con la vida no es divertido”; “Uy si esa broma está un poquito pasada parce pero estuvieron con los nervios muy alterados yo capaz y me muero saludos y bendiciones”; “Uy parce con eso no se juega”; “Que broma tan pesada”; “K triste ver personas jugar con la. Vida luego pasa en la realidad y todos se lamentan”, escribieron algunos de los seguidores.

Yeferson Cossio compartió clip de su más reciente experiencia en Andorra

El influenciador antioqueño Yeferson Cossio se ha caracterizado por crear y cargar contenido a sus redes sociales donde su “argumento” son las bromas, los golpes, el exhibicionismo y hasta las cirugías plásticas de modificación corporal. Pero más allá de esto, últimamente el paisa se ha encargado de publicar material en el que se observa qué tanto ha conseguido y puede hacer con el dinero que devenga por sus redes sociales.

En el Feed de Instagram de Yeferson Cossio se puede ver un corto clip en el que resumió todo lo vivido en Andorra, un micro-Estado europeo donde disfrutó de un periodo vacacional al lado de su mamá, sus hermanas y Carolina Gómez, su actual pareja. / Video @yefersoncossio

Conforme a esto, en el Feed de Instagram del creador de contenido, se puede ver un corto clip en el que resumió todo lo vivido en Andorra, un micro-Estado europeo donde disfrutó de un periodo vacacional al lado de su mamá, sus hermanas y Carolina Gómez, su actual pareja.

Te puede interesar: Yeferson Cossio promueve rifa de una boleta para el concierto de RBD para ayudar a un perro con su quimioterapia

El video lo tituló “24 horas en Andorra”. En este, se puede observar a un Cossio disfrutando de una hermosa zona montañosa llena de nieve, un desayuno muy “fit” y una piscina aclimatada llena de lujos en su lugar de hospedaje; “gusticos” que muy por encima se nota que son bastante costosos; no obstante, hoy en día para el antioqueño parece no representar demasiado.