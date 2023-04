James Rodríguez no fue convocado para el próximo encuentro de Olympiacos y aumentan rumores de su salida

El mediocampista colombiano James Rodríguez disputó solo 45 minutos del derbi entre Olympiacos y Panathinaikos. @Super_League_GR/Twitter.

El Olympiacos de Grecia no la pasa bien en la liga tras perder el clásico ante el Panathinaikos que se impuso 2-0 a la escuadra en la que milita el jugador colombiano James Rodríguez, que solo disputó 45 minutos en la derrota de los Rojiblancos que están complicados en la pelea por el título en el país Heleno.

Te puede interesar: La prensa griega le dio duro a James Rodríguez tras su actuación en el derbi contra Panathinaikos: “No estuvo a la altura”

A lo anterior se le suma la salida del entrenador español Michel, que dejó el cargo tras el empate a dos goles ante el Aris Salonica. Al banquillo técnico llegó el francés José Anigo, que debutó con victoria ante el PAOK; sin embargo, en su segundo encuentro sumó su primera caída y deberá jugarse el todo por el todo ante el AEK Atenas.

Cabe recordar que el AEK Atenas bajo la conducción del argentino Matías Almeyda, es el líder de la ronda de campeonato con 69 puntos, seis más que el Olympiacos de Grecia, con el que también se verá las caras por las semifinales de la Copa griega el miércoles 12 de abril desde las 11:30 a.m. hora colombiana.

Te puede interesar: James Rodríguez solo jugó 45 minutos en la derrota del Olympiacos en el clásico ante el Panathinaikos

Para este encuentro José Anigo no tuvo en cuenta a James Rodríguez, lo que despertó varios rumores, pues en Grecia aseguran que el jugador de la selección Colombia no está lesionado y todo se debe a que no continuaría en el club en la próxima temporada y su próximo destino sería Turquía.

El '10' de la selección Colombia tuvo una opaca presentación en el último partido. @olympiacosfc/Twitter

Ante el Panathinaikos, James Rodríguez tuvo dos remates a puerta con un 83% en pases completados por lo que recibió una calificación del 6,8 de acuerdo con los registros de 365 Scores. Para la parte complementaria el técnico francés José Anigo, realizó dos variantes en las que estuvo incluido del 10 de la selección Colombia.

Críticas a James Rodríguez en Grecia

La salida de James del terreno de juego dejó una sensación de insatisfacción general en la afición del Thyrlos, que se vio imposibilitado a evitar la caída ante su histórico rival por 2-0. Este resultado alejó al cuadro del Pireo de cualquier posibilidad del campeonato, y la prensa griega no fue amable con el “gris” compromiso que tuvo el mediocampista cafetero.

Te puede interesar: Atlético Nacional no saldrá de Antioquia durante casi un mes: esta es la razón

Fue el columnista Dimitris Tomaras, quien en su espacio de la Gazetta posicionó a James como uno de esos jugadores que no pudo estar a la altura del partido y que para un futbolista de alto renombre, no puede permitirse jugar tan mal:

“Varios jugadores no estuvieron a la altura en el derbi. Tenían signo negativo. Generalmente, si lo vemos más usado. La imagen de James Rodríguez es terriblemente mala en el juego en todos los sentidos. El mediocampista colombiano es una estrella del fútbol. No está permitido tener tal imagen. No tiene sentido ser James y no haber dado una ayuda notoria en un derbi este año. No contribuyas en consecuencia”.

Es por esto que no solo James fue el gran señalado tras la derrota, sino todo el equipo en general. Según Tomaras, el Olympiacos fue un espectador más en la contienda y su juego fue decepcionante: “Estos partidos requieren alma, pasión, un plan pero también dar el 101% en el campo. “El Olympiacos entró en este derbi y fue decepcionante, “ilegible” y “sin sentido”. En el último derbi, fue como si se declarara… ausente”.

Para finalizar su comentario, Dimitris afirmó que lo mejor que le puede pasar al Olympiacos es que se acabe la temporada y llegue el mercado de fichajes de verano, ya que allí verá un “lavado de cara” de una gran parte de la plantilla, sembrando duda sobre la continuidad del colombiano: “Un fuerte… lavado de cara para la nueva temporada que bien podemos empezar a planificar ya. Inesperadamente, será un verano de muchos y grandes cambios”.