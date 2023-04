Jota Pe Hernández insistió én que Roy Barreras lo amenazó: “Él ya sabe que estamos en medio de una investigación”

Según dijo el senador, Barreras estaría ‘muy asustado’ por la indagación que se está liderando en su contra

En enero de este año, el senador Jonathan Ferney Pulido Hernández, reconocido popularmente como Jota Pe Hernández, denunció que, supuestamente, estaba siendo amenazado por parte del presidente del Congreso, Roy Barreras, en medio de la coyuntura de la discusión alrededor de la reforma política planteada por el gobierno del jefe de Estado colombiano, Gustavo Petro. En una entrevista otorgada al noticiero del Canal RCN, Hernández reiteró que fue hostigado por el mencionado funcionario y que el trabajo de la administración actual, con inclinaciones políticas de izquierda, está haciendo que le cueste a esa corriente volver al poder en un futuro.

Te puede interesar: Buscan revivir la reforma Política con una tutela

“Es el mismo ‘politiquero’ de siempre y que esta vez acudió a la amenaza para presionar al partido de votar una reforma nefasta. Como grupo político hemos decidido no apoyar esta iniciativa y nos vamos a parar duro contra ella. La mayoría de los integrantes comparte esta posición”, dijo al inicio del año en curso, Hernández, al referirse a Barreras. Es de recordar que durante el mes de marzo, Hernández reveló que destaparía un escándalo de corrupción que salpicaría a Barreras. En una entrevista con Blu Radio, de hecho, comentó que el presidente del Senado, aparentemente, estaría ‘muy asustado’ por la indagación en su contra.

En la entrevista que otorgó a la emisora recalcó que Barreras hizo varias jugadas para impedir, dice Hernández, que él entrara a la Comisión de Ética del Senado. “No quería y movió todas las fichas posibles para impedir eso. Además, en mis proyectos muchas veces se ha metido, diciendo que no me agenden nada. Por otro lado, en los pasillos, me ha detenido y me ha dicho youtuber, amarillista y bodeguero, con eso él cree que me va a ofenderme, pero no lo van a lograr”, señaló.

“Él ya sabe que estamos en medio de una investigación, y él ya me amenazó. Ya me habló de la injuria, la calumnia, que es indemnizable, que es condenable”, comentó el senador

“El senador Roy Barreras lo que está es asustado, por eso recurrió a las ofensas y yo se lo dije personalmente, además, para todos los colombianos, en las próximas semanas vamos a destapar un escándalo de corrupción en el que el señor Roy va a tener que dar muchas explicaciones”, sentenció.

Te puede interesar: Una constituyente: la propuesta de parlamentarios del Pacto Histórico que quieren sacar adelante la reforma política

En su conversación con el informativo ya citado, comentó que aquella investigación tendría que ver con los contratos que se mueven dentro del Congreso. En uno de ellos, dice Hernández, se evidenciaría la presunta irregularidad cometida por Barreras. “Lo relaciona y serán las instituciones, luego de que saquemos esta denuncia, las que se encargarán de mirar si este señor se vio beneficiado o no. Pero sí creemos que allí puede existir corrupción con cientos de millones que se están robando”, dijo.

“El senador Barreras ya sabe. Tuvimos un enfrentamiento en Comisión Primera. Le pregunté: “¿Usted es que está muy asustado por la investigación que estamos haciendo?”. Él ya sabe que estamos en medio de una investigación, y él ya me amenazó. Ya me habló de la injuria, la calumnia, que es indemnizable, que es condenable, pero no, yo no voy a salir a hacer una denuncia si no tengo pruebas. Es un plus que tiene Jota Pe Hernández: cuando hace una denuncia, es porque la tiene sustentada”, argumentó sobre las acciones legales que adelanta en contra de Barreras.

Te puede interesar: 8 hechos clave de los primeros 8 meses de la presidencia de Gustavo Petro

Jota Pe Hernández, en su charla con el noticiero del Canal RCN, comentó que no es de izquierda ni de derecha, porque, según él, “las problemáticas del pueblo colombiano no tienen ninguna ideología”. Añadió, además, que a la izquierda le va a quedar difícil volver al poder del país como consecuencia de la labor que en la actualidad hace el presidente colombiano, Gustavo Petro, y su gabinete.

“Está bastante difícil. Yo podría responderle a quién no veo. Y siento que le va a quedar muy difícil a la izquierda volver a tener el poder en tres años y medio, con las cosas tan difíciles que estamos viviendo y el mal manejo que estamos viendo desde el Gobierno Nacional”, argumentó.