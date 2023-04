Gregorio Pernía parodió la portada en la que apareció Karol G

En sus redes sociales, Gregorio Pernía subió una publicación donde parodiaba la portada de Karol G que desató su molestia (@karolgbaes/Twitter y @gregoriopernia/Instagram)

Karol G desató un fuerte debate en las redes sociales el jueves 6 de abril, tras pronunciarse en sus cuentas personales en contra de la edición mexicana de la revista GQ, que la eligió como su más reciente portada. Sin embargo, esta publicación editó de forma drástica sus fotos, especialmente en su rostro que luce más delgado, por lo que artista señaló que no se sentía representada en ellas. Para reafirmar su indignación, señaló que ella comunicó su inconformidad con las fotos que iban a publicarse, pero la revista hizo caso omiso a sus reclamos. En consecuencia, las reacciones y muestras de apoyo a la Bichota no se han hecho esperar, y en las últimas horas el actor Gregorio Pernía hizo su particular pronunciamiento sobre el tema.

El cucuteño, más que ponerse del lado de la cantante de manera explícita, optó por parodiar lo sucedido subiendo a su cuenta de Instagram una fotografía donde se aprecia un retoque exagerado de su rostro. Esta se acompaña de un texto con una tipografía igualmente burda donde dice “Estoy muy molesto por las fotos que me sacaron en la portada de GQ”, caricaturizando y llevando al absurdo su apariencia física real.

La publicación, en tono claramente de humor, dejó algo confundidos a varios de sus seguidores, debido a que no quedó muy claro si se está burlando de la cantante, de la revista o de la situación en sí misma. En consecuencia, las reacciones fueron igualmente divididas hacia Pernía. De un lado hubo quienes señalaron de manera jocosa que ahora con esa edición se veía igual que Frijolito, el personaje de la telenovela mexicana ‘Amarte así' del 2005.

Por otra parte, hubo quienes se lo tomaron como una burla hacia La Bichota y lo que ella estaba denunciando, por lo que no dudaron en atacar a Pernía a causa de su publicación. En esa misma línea se podría ubicar a quienes le hicieron saber a Gregorio que si estaba intentando ponerse del lado de Karol G, la publicación no lo dejaba suficientemente claro.

La publicación de Gregorio Pernía parodiando la portada de Karol G generó comentarios divididos entre sus seguidores (@gregoriopernia/Instagram)

Jamie Lee Curtis elogió a Karol G por criticar sus fotos para GQ

Una de las reacciones que más sorprendió frente a la queja de Karol G por el retoque de sus fotografías fue el de la actriz norteamericana Jamie Lee Curtis, quien se unió a la conversación a través de sus redes sociales.

Curtis, quien ganó el Oscar a Mejor Actriz de Reparto por su papel en Todo en todas partes al mismo tiempo y alcanzó reconocimiento por sus interpretaciones en los filmes Mentiras verdaderas y Un viernes de locos, sorprendió a sus seguidores y a los de la misma Bichota al mostrar su apoyo por lo hecho por la cantante:

“Estoy tan feliz de que ella esté dando a conocer un problema que me ha preocupado durante mucho tiempo. Somos seres humanos, no retratos hechos por inteligencias artificiales”

En ese sentido, la actriz se refirió al hecho de que los estereotipos de belleza en la sociedad actual se han encargado de “matar” el encanto de apreciar la belleza natural del ser humano, asegurando que se debe dar una seria discusión al respecto:

“Este genocidio en contra de lo naturalmente hermoso es alarmante y necesita ser hablado”

Por último, la actriz se mostró complacida de que sea una celebridad joven como la antioqueña la que alce su voz para manifestar en contra de esta clase de situaciones: