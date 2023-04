Esposa de Radamel Falcao ilusiona a hinchas de Millonarios con su más reciente declaración, en la que abrió las posibilidades de llegar a Colombia | Foto: Instagram @loreleitaron

Radamel Falcao García es uno de los jugadores más deseados en toda Latinoamérica. Su futuro no está asegurado en un Rayo Vallecano, que todavía no sabe si extender su contrato o no, por lo que varios gigantes del continente están al tanto para incorporarlo a sus filas, entre ellos, Millonarios, cuadro capitalino que con las más recientes declaración de su esposa, Lorelei Tarón, no se cerraron a la posibilidad de que el goleador llegase a sus filas.

Te puede interesar: Álvaro Montero dio detalles de la foto en la que aparece junto a Falcao con una camiseta de Millonarios

En una entrevista con revista Semana, la argentina habló de varios temas: su familia, el quinto bebé de la pareja y el futuro profesional de su esposo, un Radamel Falcao García que ha sido vinculado con dos de los cuadros más poderosos del continente americano, Club América de la Liga MX y River Plate de la liga argentina.

“Le dije a mi esposo que no cierre ninguna puerta. Si Dios quiere, se va a dar. Hay que abrir la mente. Además, Falcao ama a Colombia, ama a Millonarios. Es fanático del equipo azul”, indicó Lorelei al medio citado.

Te puede interesar: Defensa y Justicia hace feliz a los hinchas de Independiente Santa Fe por cuenta de Millonarios

Estas palabras abren un abanico de posibilidades bastante grande para que el samario cumpla con uno de sus sueños, tal y como lo ha manifestado en más de una ocasión confirmando que el cuadro Albiazul es uno de los amores de su vida y estaría muy feliz si se diera la posibilidad de culminar su carrera allí.

El Tigre tiene contrato con Rayo Vallecano hasta el 30 de junio de 2023 / Foto @falcao

Ahora bien, para que los hinchas del cuadro Embajador se monten al bus de la “nueva ilusión” y no se bajen, es importante señalar que el entorno familiar es un aspecto fundamental para que un jugador determine su traslado a una ciudad o un Club, por lo que estas declaraciones de Lorelei “confirmando” que no estaría mal radicarse en Colombia por un tiempo mientras Falcao juega para el Albiazul, incrementan las probabilidades de ver al Tigre en el Fútbol Profesional Colombiano (FPC).

Te puede interesar: Liga BetPlay: así está la tabla de posiciones de cara a la fecha 12

“No sabemos aún. Es una decisión que se tomará con calma y vamos día a día. En principio, nos quedamos en España, pero el fútbol es cambiante”, contestó la esposa de Falcao respecto al futuro del jugador en LaLiga Santander.

El presente de Rayo Vallecano en el torneo español no es el mejor. Actualmente ocupa la posición número nueve, muy lejos de los puestos para competencias europeas. Esta situación, y la poca continuidad en el equipo, podría determinar una salida inminente del jugador que llegaría a suelo colombiano.

Esposa de Falcao reveló íntimos detalles de su nuevo embarazo: “Por mí, tendría ocho hijos”

Radamel Falcao García y Lorelei Tarón, su esposa, confirmaron el 31 de marzo de 2023 que van a ser padres por quinta vez. Desde entonces no se sabía nada nuevo, hasta que el 6 de abril la mujer reveló nuevos e íntimos detalles sobre este nuevo embarazo.

En conversación con revista Semana, la argentina recordó cómo fue el momento en el cual se enteró que llegará un quinto hijo a la familia y cómo se lo contó al futbolista colombiano.

La madre de los hijos del 'Tigre' se enteró de su embarazo en diciembre de 2022 y tiene 20 semanas de gestación | Foto: Instagram @falcao | Foto: Instagram @falcao

“Me había hecho la prueba de embarazo y al primero que llamo, siempre, cuando algo sucede, es a él. Estaba entrenando y le dije: ‘Amor, ven rápido que debo contarte algo’. Le conté y nos guardamos unos días el secreto, pero estaba mi familia acá y fue casi imposible ocultarlo. Mi cara lo decía todo —estaba feliz— y, además, las niñas son muy curiosas y me preguntaban por qué no cargaba las bolsas del mercado o por qué no tomaba vino en Navidad”, reveló la esposa de Falcao García.