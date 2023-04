Viacrucis en Duitama fue interrumpido cuando un enjambre de abejas atacó a los asistentes

No se trata del único ataque de abejas reportado durante la Semana Santa, en el municipio de Santuario (Antioquia), Ana Delia Ramírez Duque, de 72 años, fue encontrada sin vida y con varias picaduras de abeja. Defensa Civil Duitama.

Como si de un pasaje bíblico se tratara, los habitantes de la vereda Quebrada de becerras, de Duitama (Boyacá), fueron atacados por un enjambre de abejas, mientras realizaban el viacrucis. La situación se presentó en la mañana del Viernes Santo y fue atendida por personal de la Defensa Civil y Bomberos de ese municipio.

El reporte de la emergencia fue hecho por la Defensa Civil del municipio de Duitama, en este se informó que un enjambre de abejas se encontraba fuera de control, atacando a la comunidad y algunos animales, por lo que dos pacientes con múltiples picadas fueron trasladados al Hospital Regional de Duitama (HRD), aunque se encuentran fuera de peligro.

En el caso de los animales de las tres cabras y dos perros atacados, una cabra perdió la vida por las picaduras. En el lugar hicieron presencia dos voluntarios de la Defensa Civil, una ambulancia, ocho unidades de control de abejas, una unidad de rescate y dos motorizados, y ocho bomberos.

La versión oficial apuntaría a que la culpa fue de las cabras, pues estas se enredaron y causaron que dos colmenas se alteraran, de acuerdo con el reporte hecho por los bomberos del municipio. Defensa Civil Duitama/Facebook.

“Contiguo al sector donde se estaba desarrollando la procesión, se presentó una caída de dos colmenas de abejas por la acción de unas cabras que se encontraban en el lugar, en el momento en el que las abejas caen pues ella se alteran y empiezan atacar a los feligreses, como resultado de este ataque hay dos personas con picaduras que fueron ya trasladada al hospital regional de Duitama, las dos encuentran estables, también fueron afectados algunos animales como dos perros unas de las tres cabras que generaron el incidente fallece”. Dijo Ana María Parra, secretaria de salud de Duitama, en declaraciones para Caracol Radio.

No se trata del único ataque de abejas reportado durante la Semana Santa, en el municipio de Santuario (Antioquia), Ana Delia Ramírez Duque, de 72 años, fue encontrada sin vida y con varias picaduras de abeja.

“Ella salió de la casa que tenemos en El Santuario a las 10 de la mañana para la finca que queda en la vereda Valle Luna, pero no se volvió a comunicar con nosotros y no regresó a la casa como habitualmente lo hacía”, manifestó un familiar a DiariOriente.

No obstante, Carolina Hoyos, secretaria General y Gobierno del municipio, explicó que, aunque el cuerpo de la mujer evidenciaba picaduras, no era posible asegurar que esta fue la causa del deceso, “Aún no podemos determinar si fue o no por el ataque de las abejas porque tenemos que esperar el tema de la necropsia”, afirmó.

Cómo actuar en caso de un ataque de abejas

El Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Desastres (Dagrd) ha explicado una serie de acciones que son oportunas para atender un caso de estos.

1. Si accidentalmente se acerca a un enjambre de abejas, procure alejarse lentamente, por ningún motivo salga corriendo, porque con el movimiento las puede molestar.

2. Si una abeja se posa sobre alguna parte de su cuerpo, no intente golpearla, permanezca quieto o realice movimientos suaves, hasta que el insecto se retire.

3. Los recipientes de basuras son fuentes de atracción para las abejas, procure mantenerse alejado de estos.

4. Durante la temporada seca procure usar ropa de colores poco llamativos y evite usar perfumes y aerosoles para el cabello cuando salga a zonas arborizadas.

5. Evite lanzar piedras, palos o ramas para tumbar los panales de las abejas.

6. Cuando estos animales pican, liberan una feromona que incita a otros miembros de la colonia a picar; por eso se recomienda, en caso de picadura, alejarse lo más pronto posible del área del accidente para evitar un ataque masivo.

7. Si sabe de un enjambre de abejas que signifique un riesgo para usted o su comunidad, comuníquese con la línea 123 para que los organismos competentes se hagan cargo de la situación.