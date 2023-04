Liga BetPlay: así está la tabla de posiciones de cara a la fecha 12

Así va la liga colombiana.

Se juega una nueva fecha del fútbol profesional colombiano con importantes partidos. Si bien, hace varios años el deporte rey en Colombia entraba en receso en el periodo de Semana Santa, en la actualidad, la pelota sigue rodando. Varios equipos vienen de tener actuación en copas internacionales como Sudamericana y Libertadores, situación que podría pasar factura en lo físico.

Nuevo examen para los que juegan copas internacionales

Santa Fe, Nacional, Pereira, Medellín, Pereira y Millonarios son los oncenos que representan al país en los torneos continentales para el 2023. Durante la semana en curso se midieron en la primera fecha de la fase de grupos de Sudamericana y Libertadores, hecho que claramente generó desgaste en las nóminas y podría afectar el rendimiento en la liga.

Te puede interesar: Liga BetPlay: lágrimas y polémicas tras la fecha 11

El plan de los respectivos técnicos debe ser claro, pues es necesario tener variantes para proceder con eventuales cambios, en caso de querer conservar a un jugador en específico. Sin embargo, es importante resaltar que ningún plantel cafetero cayó en su debut, hecho a tener en cuenta para los aficionados.

Copa Conmebol Sudamericana

Te puede interesar: Estos son los equipos con las nóminas más costosas del fútbol colombiano

Goias 0-0 Independiente Santa Fe

Millonarios 3-0 Defensa y Justicia

Te puede interesar: Estos son los máximos goleadores y los jugadores con más asistencias en la Liga BetPlay de fútbol colombiano

Deportes Tolima 2-0 Puerto Cabello

Copa Conmebol Libertadores

Deportivo Independiente Medellín 1-1 Internacional

Patronato 1-2 Atlético Nacional

Deportivo Pereira 1-1 Colo Colo

Atentos al descenso

Hace muchos años no se veía una situación tan particular, pues para esta temporada dos históricos del fútbol colombiano están peligrando en la zona cercana al descenso, caso del Deportivo Cali y Once Caldas. Los dos clubes están obligados a ganar, pues es necesario que sigan sumando puntos ante esta amenaza que los acecha, pues bien, este año podrían salvarse, ya estarían comprometidos para el 2024.

Además del Once Caldas y Deportivo Cali, también se suman equipos como Alianza Petrolera y Deportivo Pasto, sin embargo, son escuadras que han visto mejora en los últimos partidos, caso contrario al de los dos primeros que no logran levantar cabeza en la liga y se encuentran en los últimos puestos de la tabla general del rentado nacional.

Partidos de la Liga BetPlay (Fecha 12)

Viernes 7 de abril

Águilas Doradas vs. Atlético Huila

Estadio Alberto Grisales (Rionegro) - 5:00 P. m.

Sábado 8 de abril

Once Caldas vs. Unión Magdalena

Estadio Palogrande (Manizales) - 2:00 P. m.

Jaguares vs. Envigado

Estadio Jaraguay (Monteria) - 4:10 P. m.

Deportivo Cali vs. La Equidad

Estadio Deportivo Cali (Palmira) - 6:20 P. m.

Millonarios vs. Deportivo Independiente Medellín

Estadio Nemesio Camacho ‘El Campín’ (Bogotá) - 8:30 P. m.

Domingo 9 de abril

Deportivo Pereira vs. Atlético Bucaramanga

Estadio Hernán Ramírez Villegas (Pereira) - 2:00 P. m.

Alianza Petrolera vs. Independiente Santa Fe

Estadio Daniel Villa Zapata (Barrancabermeja) - 6:20 P. m.

Lunes 10 de abril

Atlético Nacional vs. Junior

Estadio Atanasio Girardot (Medellín) - 6:00 P. m.

Deportes Tolima vs Deportivo Pasto

Estadio Manuel Murillo Toro (Ibagué) - 8:05 P. m.

Tabla de posiciones Liga BetPlay

1. Millonarios - 21 puntos

2. América de Cali - 21 puntos

3. Boyacá Chicó - 20 puntos

4. Águilas Doradas - 19 puntos

5. Atlético Nacional - 18 puntos

6. Deportivo Pasto - 17 puntos

7. Independiente Santa Fe - 16 puntos

8. Deportes Tolima - 15 puntos

9. Alianza Petrolera - 14 puntos

10. Envigado -14 puntos

11. Independiente Medellín - 13 puntos

12. Atlético Huila - 13 puntos

13. Unión Magdalena - 12 puntos

14. Deportivo Pereira - 12 puntos

15. Junior - 11 puntos

16. Atlético Bucaramanga - 11 puntos

17. Jaguares - 9 puntos

16. Once Caldas - 10 puntos

18. La Equidad - 9 puntos

20. Deportivo Cali - 8 puntos