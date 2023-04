Paola Turbay confesó que su trabajo en “Ana de Nadie” la llevó a reflexionar sobre su pasado: “Me movió el alma”

'Ana de nadie', Paola Turbay y Sebastián Carvajal, se llevaron el primer nivel de audiencia durante sus dos primeros episodios (canal RCN)

Han pasado varios meses desde que Paola Turbay sorprendió a sus seguidores en las redes sociales al confirmar su regreso a la televisión colombiana para protagonizar la telenovela del canal RCN Ana de Nadie, la versión actualizada de la producción de 1993 Señora Isabel con la que viene demostrando que todavía cuenta con el apoyo y el cariño de los televidentes.

Sin embargo, y sin dejar de lado que la producción es la más vista del momento por los colombianos según las mediciones publicadas el 3 de marzo, la actriz reconoció que este no ha sido un papel más en su carrera, sino que le ha servido como una forma de tomar conciencia sobre varios momentos de su vida.

A través de su cuenta de Instagram, Paola compartió una reflexión donde dejó claro que trabajar en esta producción ha tocado su corazón y le ha permitido revivir una que otra situación de su pasado. En el texto la actriz inicia diciendo: “Cuando la historia de Ana de Nadie llegó a mis manos, me movió el alma”. Acto seguido, explicó que el éxito de la telenovela ha estado en el hecho de que ha permitido generar una serie de reflexiones entre los televidentes (como lo logró en su día Señora Isabel), debido a que aborda experiencias que han atravesado muchas mujeres en algún momento de su vida y que, por lo tanto, se sienten identificadas con su personaje.

Paola señaló que, cuando se cumple un mes de su estreno en el canal RCN, no son pocas las personas que se han visto reflejadas e identificadas no solo con su personaje de Ana, sino también con Adelaida, Horacio, sus hijos o sus amigas. De igual manera, la actriz dijo que no lograba recordar la última vez que, en la televisión colombiana, puso a hablar a la gente en la calle, tomando en cuenta que se trataba de un tema muy cercano, presente y tan real.

Por último, la actriz invitó a que vieran esta producción y, si se sentían identificados, se atreviera a dar una conversación con estos temas tanto en el entorno familiar como con su yo interior. La publicación recibió comentarios por parte de sus seguidores y amigos, felicitándola por su trabajo en Ana de Nadie. El comentario que más destacó fue el de Alejandra Azcárate, quien escribió en la caja de comentarios:

“Como amiga estoy muy orgullosa de ti y como colega aplaudo el rigor con el que has asumido este reto. Te abrazo con todo el amor”

Además de su talento actoral, tampoco faltaron los comentarios en los que indicaron que a Paola no le pasan los años, puesto que mantiene su figura y su semblante prácticamente igual que en sus inicios en la televisión, en producciones como Ecomoda, Noticias Calientes o Las noches de Luciana. Esto, sin dejar de lado la química en pantalla con Sebastián Carvajal, que parece haber capturado la atención de los televidentes.

Paola Turbay compartió a profundidad las emociones que le dejó su interpretación estelar en "Ana de Nadie" (@paolaturbay/Instagram)

Todo lo que debe saber sobre “Ana de nadie”

Basada en la telenovela de ‘La señora Isabel’, aquí se narra la historia de Ana (Paola Turbay) y Horacio (Enrique Abello), quienes tienen un matrimonio de 25 años que aparenta ser feliz, pero terminará cambiando la vida de ambos cuando decidan disolverlo.

Así, que aparte de tener que afrontar una separación y las consecuencias que eso conlleva para ella y sus hijos Emma (Ramistelly Herrera), Pedro (Carlos Báez) y Florencia (Ilenia Antonini), también verá que es una gran oportunidad para rehacer su vida, sobre todo, luego de conocer a un joven que la enamorará (Sebastián Carvajal).