Jhovanoty se ganó lío “pendejo” por imitar al presidente Gustavo Petro

A través de ‘Petro escucha’, Jhovanoty le da la oportunidad a sus seguidores de hacer preguntas que él responderá caracterizando a Gustavo Petro. / imagen @peretantico

Jhovanoty, uno de los nuevos presentadores del programa matutino Día a Día. El huilense ha estado haciendo reír a la audiencia durante años gracias a su talento para la imitación y su humor irreverente. Sin embargo, recientemente, el comediante decidió mostrar otra faceta de su labor, una en la que la reflexión y la crítica también tienen cabida.

A través de Petro escucha, un show en el que los seguidores de Jhovanoty tienen la oportunidad de hacer preguntas que él responderá caracterizando a Gustavo Petro, el humorista busca no solo entretener a su audiencia, sino también generar un espacio de interacción y debate.

Sin embargo, el primer capítulo de Petro escucha no tuvo la acogida esperada en las redes sociales. A pesar de que el comediante asegura que su objetivo no es hacer proselitismo político ni cuestionar la decisión de voto de los ciudadanos, el video fue reportado en Facebook y Jhovanoty tuvo que bajarlo de su plataforma.

Ante esta situación, el presentador expresó su molestia en su cuenta de Tiktok e hizo un llamado a sus seguidores para que no se dejen llevar por los apasionamientos y la polarización. También afirmó que su intención es unir a los colombianos en torno a la risa, no causar malestar ni división.

Muchos han sido los cuestionamientos que ha recibido Jhovanoty por su imitación del presidente Gustavo Petro. / Video @jhovanotyoficial

“Yo tengo un propósito en la vida y es unir a las familias, unir a los colombianos y unir a las personas en torno a la risa. Ese es mi trabajo, yo no estoy acá para causar malestar. No me miren como un enemigo que yo lo único que quiero es que ustedes se diviertan”, indicó.

Finalmente, Jhovanoty decidió volver a subir el video de Petro escucha, con la esperanza de que esta vez no fuera reportado. El primer capítulo se transmitió el 3 de abril de 2023 y recibió una ola de preguntas para el “mandatario”, que fueron desde los viajes en helicóptero, hasta la elección de los ministros y el consumo de aguardiente.

Jhovanoty demuestra que la comedia no solo puede ser una forma de entretenimiento, sino también una herramienta para la reflexión, la visibilización o el diálogo. Y, a pesar de las críticas y las polémicas, el humorista parece se mantendrá fiel a su estilo y con el propósito de unir a los colombianos a través de la risa.

Jhovanoty empezó a hacer de las suyas: este fue el comentario que incomodó a sus compañeros de “Día a Día”

El matutino del Canal Caracol, Día a día, anunció la incorporación de Jhovanoty, un famoso comediante huilense que ha sabido hacerse camino en el mundo del espectáculo no solo por sus reconocidas imitaciones, sino también por sus polémicos comentarios en los que muchas veces hace críticas o deja al descubierto su forma de pensar.

En la emisión del 29 de marzo de 2023, en el programa se debatía sobre uno de los temas “tendencia” en Colombia, un video que circula por las redes sociales donde se puede ver a dos ciudadanos extranjeros corriendo desnudos y agarrados de la mano por las calles de Guatapé, un pequeño y turístico municipio de Antioquia.}

Jhovanoty se refirió al polémico hecho en el que dos ciudadanos extranjeros corrieron desnudos por Guatapé, Antioquia.. / Imagen @peretantico

Aprovechando esta discusión, fue donde Jhovanoty aprovechó para dejar su opinión, en la que señaló que no era incorrecto o inadecuado el comportamiento de estos ciudadanos. Entre risas, el huilense además confirmó que este tipo de comportamientos deberían presentarse “mucho más seguido” y en otros espacios.

Tras este jocoso (para algunos) pero controvertido comentario, los demás panelistas del programa no dudaron en también opinar sobre la situación. Cabe señalar que, este tipo de comportamientos extrañamente vienen presentándose con mucha frecuencia en distintas zonas turísticas de Colombia: Medellín, Cartagena, Santa Marta entre otros.