Fans de J Balvin le dejan emotivo mensaje para que regrese a las redes sociales

J Balvin estuvo en el ojo del huracán durante varios meses debido a respuestas “poco profesionales” a comentarios de internautas que criticaban su carrera musical. / Imagen jbalvin

Hace seis meses que el famoso cantante urbano J Balvin no ha aparecido en las redes sociales. Su última publicación en Instagram fue una pequeña galería de fotos junto a su hijo Rio. Desde entonces, ha desaparecido de la vista pública y no ha publicado ni siquiera una historia. Esto ha generado un gran debate en las redes sociales, y muchos se preguntan dónde está el artista.

Te puede interesar: Cintia Cossio reveló si quiere tener más hijos: “Thiago está pidiendo cuatro hermanos”

Aunque no hay respuestas claras, se sabe que algunos de sus amigos y familiares no lo han visto en otros perfiles de redes sociales. Los fans han expresado su extrañeza y han hecho saber que lo extrañan y que sus días no son los mismos sin su música o sin saber cómo está:

“Donde estas 😢”; “Donde estasssss @jbalvin te extrañamossssssa”; “@jbalvin Mi Bro Otro día escribiendote Vuelveee vuelveeeeee por favor ❤️🥃 tenés que demostrar que eres el mejor te extrañamos Balvin 😪”; “Vuelve pronto por favor 🙏🏼”; “Vuelve ! Todavía hay mucha historia y música q tenemos q escuchar de ti !”; “Se te extraña @jbalvin 🥲”; “Dónde estás @jbalvin aunque sea yo amante a la música popular, fuiste de mi infancia y de ahora 👏🏻🙏🏻 crack vuelveeeee”, fueron algunos de los mensajes que le dejaron al reguetonero.

Te puede interesar: A Juan Duque Le dijeron que no muestra a la novia porque no es famosa y esto respondió

Cabe señalar que, J Balvin estuvo en el ojo del huracán durante varios meses debido a respuestas “poco profesionales” a comentarios de internautas que criticaban su carrera musical. Aunque tiempo después salió a defenderse, en ocasiones también guardó silencio y desapareció de las redes.

Los fans de J Balvin han expresado su extrañeza y han hecho saber que lo extrañan. / Imagen @jbalvin

Hasta ahora, ningún miembro de su familia ni de su empresa se ha manifestado sobre la razón por la que el cantante urbano oriundo de Medellín no aparece en las redes sociales. Se cree que solo se está tomando un respiro de las plataformas.

Te puede interesar: Óscar, de ‘Protagonistas de novela’, reapareció en televisión en un incómodo momento

Sin embargo, en su momento, el empresario Álvaro Osorio aseguró que, “J Balvin pronto regresa a las redes. Está en un tiempo sabático de silencio, alistando ‘El salto del tigre’. J Balvin repotenciado pronto, de nuevo en el cénit mundial de la música. El regreso será pronto. Fans del mundo gracias siempre por su apoyo”.

Mientras tanto, los fans esperan ansiosamente el regreso del artista. J Balvin es uno de los cantantes urbanos más populares en la actualidad y ha sido nominado a varios premios, incluidos los Grammy. Su música ha cautivado a millones de personas en todo el mundo, y su desaparición de las redes sociales ha dejado a muchos preguntándose sobre su paradero.

J Balvin reveló por qué se alejó de las redes sociales

El regreso de J Balvin a las presentaciones musicales ha sido uno de los temas más comentados en las últimas semanas. El cantante colombiano, quien actuó en la fiesta de cumpleaños de Michael Jordan, reapareció en los medios para hablar sobre el motivo de su ausencia en las redes sociales.

Durante una entrevista con Billboard, J Balvin reveló que decidió tomarse un tiempo alejado de las plataformas digitales para centrarse en su vida privada y su familia:

J Balvin reveló que decidió tomarse un tiempo alejado de las plataformas digitales para centrarse en su vida privada y su familia.(Photo by ANGELA WEISS / AFP)

“Dejé las redes sociales para estar conectado con mi realidad y con mi familia. Eso me ha enseñado mucho. Para vivir más en el presente”, dijo el reguetonero.

Además, J Balvin también habló sobre sus planes futuros en el ámbito musical. Aunque no descarta la posibilidad de volver a los estudios de grabación, el cantante dijo que todavía no se siente preparado para regresar al ruedo artístico: “Posiblemente en estos días, llega la musa y me llega el concepto, y de ahí nace un disco. Puede ser este año, puede ser el próximo”, agregó.