La Liendra lanzaría video inspirado en la serie de Georgina Rodríguez, pareja de Cristiano Ronaldo: ‘Soy Yor-Yina’

‘Soy Yor-Yina’, La Liendra prepara un aparente video inspirado en la serie de Georgina Rodríguez, pareja de Cristiano Ronaldo

Todo aquel que sea un seguidor de La Liendra sabrá de su gran fanatismo por Cristiano Ronaldo, futbolista portugués. Y, como el gran admirador que es del famoso deportista, seguramente el influenciador quindiano mantiene pendiente de todo lo que ocurre no solo con él, sino también con su familia, incluida su pareja sentimental, Georgina Rodríguez.

De hecho, el domingo 2 de abril el creador de contenido compartió una galería de imágenes en su cuenta de Instagram que son la prueba de que está preparando algo inspirado en la serie que Rodríguez tiene en Netflix sobre su lujosa vida: ‘Soy Georgina’.

Así las cosas, en la primera imagen La Liendra posa vestido de mujer, pero eso no es todo; pues la fotografía simula lo que sería un póster común y corriente de Netflix sobre alguna producción. “Soy Yor-Yina; Netflix 4 de abril”, es la frase que está plasmada en la misma foto.

Al ver las otras imágenes, La Liendra nuevamente en su personaje femenino, posa al lado de sus “gaminas” y el que sería su “Cris”, es decir, su Cristiano Ronaldo. Por otro lado, ya más en serio promociona su producción con fecha de estreno para el martes 4 de abril en un horario de 7:00 p. m. por sus redes sociales.

Hasta el momento se desconoce de qué se treta realmente todo esto, si es un seriado web que quiere lanzar o simplemente un video cómico de los tantos que acostumbra a realizar para sus seguidores. Por lo pronto, solo se puede esperar a que La Liendra logre sorprender gratamente a su público con lo que sea que esté preparando.

No sobra mencionar que, durante los recientes días el influenciador se había mostrado desde sus Historias de Instagram complemente concentrado en estas grabaciones, incluso, su novia Dani Duke (creadora de contenido) fue quien lo maquilló; pero una vez más, no ahondó en detalles de lo que estaba haciendo.

Aquí la publicación de La Liendra en sus redes sociales:

La Liendra se llevó sorpresa con respuesta de Dani Duke tras preguntarle si aceptaría una propuesta de matrimonio

La Liendra y Dani Duke ya van por sus dos años de relación sentimental. Y, a lo largo de este tiempo, la pareja se ha mostrado muy enamorada y estable. Desde sus redes sociales ambos influenciadores son muy amigos de responder constantemente a las preguntas que sus seguidores tienen sobre su vida pública y como novios, precisamente algunos de los interrogantes que más insistentemente les plantean están relacionados con si desean casarse en algún momento.

En este sentido, cuando por los recientes días La Liendra activó la ventana de preguntas desde sus Historias de Instagram, uno de los tantos usuarios que sigue su contenido en esta red social le escribió: “¿Te casarías con tu novia? le pedirías matrimonio?”. Ante lo planteado, Mauricio Gómez (nombre de pila del creador de contenido), sin mostrar a Dani Duke en cámara, se escuchó cuando le dirigió el interrogante a ella: “La pregunta acá es: novia, ¿si te pidiera matrimonio aceptarías?”. Empero, la también influenciadora contestó: “¿Ya?, no”, pero había como un tono de duda en sus palabras.

Posteriormente, el quindiano le preguntó: “¿No’”, para confirmar lo que pensaba y fue entonces cuando la también influenciadora afirmó de forma más concreta: “No”, más adelante dijo: “Yo no me quiero casar ya”. De este modo, la pareja inició toda una conversación en torno al matrimonio en la que la antioqueña tras preguntas de su pareja sobre cuándo quería casarse entonces, terminó por admitir: “La verdad es que yo no me quiero casar... para mí casarme no es importante”.

Aquí el video completo sobre la conversación de los influenciadores: