El actor Kepa Amuchastegui anunció que está buscando trabajo de nuevo: “Ayúdenme, por favor”

Kepa Amuchastegui, uno de los actores colombianos más reconocidos del país, se convirtió en tendencia, recientemente, luego de publicar en su cuenta de LinkedIn que se encuentra buscando un empleo. El artista detalló que, para el momento, está disponible para trabajar con su voz, prestando la misma para grabaciones.

“Alguien sabe quién o qué empresa, qué editorial sería susceptible que querer contratarme para grabar audio libros. Estoy buscando trabajo una vez más y esa creo que podría ser una salida a la medida de mis capacidades. Soy actor, leo bien y mi voz gusta. Ayúdenme, por favor. Gracias”, escribió Amuchastegui en aquella red social enfocada en la búsqueda de nuevas oportunidades de trabajo.

La publicación ha tenido varias respuestas, en su mayoría, de personas que aseguran conocer de vacantes que podrían ayudarle al actor de recordadas novelas como “Un ángel llamado azul” y “Yo soy Betty, la fea”.

“Querido Kepa, ya le envié esto a la empresa con la que hago Audiolibros. Sé qué los harías de una manera fenomenal. Aunque te digo algo: estamos cerca del punto de no retorno. Apple ya publicó una tanda de audiolibros narrados con inteligencia artificial. No obstante, deseo de corazón que logres hacer varios. Es una experiencia maravillosa”, comentó uno de los ciudadanos dispuestos a ayudar a Kepa.

Durante el mes de marzo del año en curso, el actor de 81 años de edad reveló los intereses que tiene en actuar y dirigir, particularmente en teatro, sin embargo, comentó que sus intenciones no son suficientes pues, según él, no hay muchas oportunidades

“No me volvieron a llamar para dirigir, lo cual me parece una lástima para mí, pero también para mucha gente que creo que todavía aprenderían cosas que yo sé y que ellos todavía no saben”, comentó en su charla con ese medio de comunicación el director de producciones como La casa de las dos palmas y Pobre Pablo. Es de destacar que en el año 2019, a través de sus redes sociales, el actor aseguró que estaba buscando empleo, entre otras cosas, como traductor, pues tiene conocimientos en francés e inglés.

“Estoy necesitando trabajo. Por si nada de lo que he venido haciendo durante los últimos 50 años funciona (escribir, dirigir, actuar para teatro, cine y televisión) también soy buen traductor al español tanto del francés como del inglés. Si alguien sabe de algo, por favor”, comentó en su momento.

En una entrevista con el diario El Tiempo explicó que ninguno de los medios en los que ha trabajado le han dado la espalda, como asumieron algunas personas, pero que su carrera como actor tampoco le ha dejado millonarias ganancias para mantenerse estable durante muchos años.

“Lo único que dije en mi nota personal es que estoy buscando trabajo porque, efectivamente, acabo de terminar un proyecto con Caracol que saldrá el año entrante y ahora estoy disponible (…) Aunque la gente cree que uno gana las millonadas del siglo, tampoco es tanto. Yo vivo de mi trabajo y contrario a los que algunos medios han dicho ni Caracol ni RCN me han dado la espalda, al contrario se han portado muy bien conmigo”, dijo Amuchastegui en octubre del 2019 en testimonios recopilados por ese portal informativo.

“Eso pasa, gente como un Carlos Duplat, Carlos José Reyes o Jorge Alí Triana vamos quedándonos atras (refiriéndose a las oportunidades en TV), eso es algo natural y normal. Lo importante es que a uno lo olviden del todo y que lo ayuden (...) Yo he tenido trabajo en estos últimos años, pero en este momento, a octubre de 2019 estoy viendo qué otras oportunidades se dan, esa es la verdad”, añadió.