Carlos Antonio Vélez la emprendió contra algunos colegas: “No canto goles, yo no soy narrador y tampoco soy hincha”

Carlos Antonio Vélez apuntó con los periodistas deportivos que son confesos hinchas, (Win Sports)

En los últimos 20 años se volvió muy común en Colombia que los periodistas deportivos revelen el equipo del que son hinchas. Un ejemplo de ello actualmente es Antonio Casale (Millonarios), Andrés Marocco (Atlético Bucaramanga) y el Tato Sanín (Deportivo Pereira). La postura de estos y otros comunicadores ha sido criticada por muchos, ya que consideran que carecen de objetividad a la hora de emitir su juicio.

De igual manera, han especulado por su cuenta sobre los equipos que siguen algunos periodistas que se han mantenido en reserva como lo ha ocurrido con Carlos Antonio Vélez, del que aseguran es hincha de Millonarios, dado que en repetidas ocasiones ha elogiado a la escuadra de Alberto Gamero.

Ante esta situación Carlos Antonio Vélez se refirió en su espacio Palabras mayores del programa Planeta fútbol, de Antena 2. El comentarista manizaleño de 69 años aprovechó también para mandar indirectas a algunos colegas a los que tildó de “frustrados” y “envidiosos”.

“Aunque rompa mi eterno compromiso conmigo mismo de aguantar cualquier infamia con tal de no revivir cadáveres periodísticos o darles unos segundos de fama a solemnes desconocidos, les cuento que yo no canto goles, yo no soy narrador y tampoco soy hincha. No soy hincha de nadie, ni de la Selección”.

A lo anterior, el comentarista arremetió contra los periodistas que narran y comentan con la camiseta puesta: “Soy un profesional porque me he preparado para analizar… Me da igual quién anote los goles o quien los reciba… Pero para muchos periodistas lo normal es cantar goles porque son hinchas y no pueden juzgar con equilibrio, seriedad y conocimiento. Son forofos”.

“Quedan entonces informados los don nadie, los frustrados, los envidiosos, los perdedores que todos los días me disparan para que los saque del anonimato, cosa que, en serio, me da asco hacer”.

Y agregó: “Raro, muy raro, que arrecien ciertos personajes con todo tipo de infamias cuando nos les empezamos a meter en la cocina desde la pasada Copa América, luego en el Mundial Sub-20 y ahora en los amistosos de Colombia. Y lo grave para ellos es que habrá más”.

En su momento el también comentarista de Win Sports señaló que antes de encarrilarse en el mundo del periodismo deportivo, era seguidor de Once Caldas al que iba a ver al estadio en sus primeros años.

“El único equipo que yo tuve en el fútbol colombiano se llamó Once Caldas. Y dijo: lo tuve, porque eso hace parte de mi infancia, de mis recuerdos, que ya son muy antiguos y muy añejos. Yo ahora estoy cosido al fútbol general, al fútbol internacional y al ‘fútbol como fútbol’, porque esta es mi profesión. Y cuando uno es profesional, no puede estar pensando con sentimientos”.

No obstante, en el balompié del exterior, Carlos Antonio Vélez sí es hincha de dos equipos, el primero es un grande Perú, de donde es su esposa; y otro, un gigante de España.

“Nunca he negado, además, soy de ‘la masa social’ del Real Madrid. Que eso no tiene nada que ver con Colombia. Y nada qué ver con los clubes colombianos. Soy simpatizante de Alianza Lima en Lima, porque tengo media vida en Lima. Pero esas son cuestiones ‘cosméticas’. Pero no donde ejerzo la profesión, es que la profesión no la ejerzo ni en España ni en Perú, yo ejerzo en Colombia y en Colombia no tengo equipo de fútbol”.