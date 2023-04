Aunque en su finca tiene llamas y cerdos, entre otras especies, por esta razón Jhonny Rivera no tiene gatos

Jhonny Rivera. Instagram @jhonnyrivera

En su popular finca, en Pereira, Jhonny Rivera acostumbra a realizar diferentes actividades musicales. Un concierto con Jessi Uribe fue de los eventos más recientes que el cantante de música popular le ofreció a su público, el cual se desarrolló el 31 de marzo.

Te puede interesar: Gatos sobrevivientes de incendio en Santa Marta llegaron a Bogotá: piden ayuda para cuidarlos

Sin embargo, la finca del intérprete de ‘El dolor de una partida’ suele llamar muchísimo la atención de sus seguidores por otro detalle en particular: todos los animales que tiene en su territorio. Desde llamas, cerdos, perros, aparentemente asnos, gallos, gallinas, caballos, entre otros. Empero, no hay gatos por ninguna parte.

Al parecer, hay usuarios que se sienten extrañados de que el cantante pereirano no tenga gatos en su finca, puesto que son muchas las especies de animales que tiene allí. En este sentido, durante los recientes días hubo alguien que quiso manifestarle su curiosidad al respecto aprovechando que Rivera activó la ventana de preguntas en sus Historias de Instagram: “¿De todos los animales que tiene no le he visto gatos, ¿no el gustan los gatos?”, fue el interrogante.

Te puede interesar: Agarrón entre Giovanny Ayala y Jhonny Rivera: “Oportunistas”

Ante lo planteado, el también intérprete de ‘Me tragaba tus mentiras’ respondió que, en efecto, no tenía gatos y quiso brindar una explicación sobre el tema:

“No tengo gatos. No ve que yo la otra vez tenía una gata y eso fue en Navidad, nosotros armamos el arbolito y todo eso cuando al otro día amanecí con las bolas aruñadas y fue la hijuemadre gata que me las aruñó, las bolas del arbolito. Cogió la hijuemadre, jugando, y acabó con eso. De ahí pa’ acá no volví a tener gatas ni gatos”, fueron sus palabras sobre el tema.

Aquí lo compartido por el cantante de música popular desde sus redes sociales:

Aunque en su finca tiene llamas y cerdos, entre otras especies, por esta razón Jhonny Rivera no tiene gatos

Copito y Pumba, entre los animales que Jhonny Rivera tiene en su popular finca:

Jhonny Rivera después de residir en su finca en Pereira desde el comienzo de la pandemia por el Covid-19; a mediados de 2022 anunció que se mudaría y solo estaría en su finca ocasionalmente. Vale recordar que, dicha vivienda se volvió muy popular entre su público puesto que el cantante de música popular solía dar muestra de los hermosos paisajes que tenía alrededor, además de todos los animales que cuida allí y los eventos musicales que acostumbra a organizar, como se mencionó.

Te puede interesar: Jhonny Rivera sorprendido por el esfuerzo de una fan por conocerlo: “Cómo un saludo mío puede significar tanto para alguien”

Ahora bien, en noviembre de 2022 el cantante colombiano se mostró desde la finca y no quiso desaprovechar la oportunidad en aquel momento de hacer uno de sus típicos recorridos por el lugar y registrarlo a través de sus redes sociales, todo con el objetivo de mostrar a gran parte de sus animales, en primer lugar, a ‘Copito’, una pequeña llama.

Posteriormente, Rivera también registró en su video a ‘Pumba’, un cerdo negro. Tampoco dejó por fuera el mostrar a sus caballos, todos con sus respectivos nombres: Bruno, Flechito, Yumbo. Por último, pasó a saludar a todas sus gallinas y gallos, incluso dio cuenta de todos los pollos que recién habían nacido en ese momento.

Vale la pena mencionar que, es tanto el amor que Jhonny Rivera siente hacia los animales que incluso algunos de sus fanáticos lo han sorprendido obsequiándole gallinas, entre otras especies. Aquí el video compartido por el artista popular en su momento:

Jhonny Rivera encantó a sus fans al mostrar a Copito, Pumba y varios de los animales que tiene en su finca

A su vez, en algunas oportunidades cuando Jhonny Rivera se ha encontrado a algún animal desamparado en la calle, ha buscado la forma de poderlo ayudar. Por todo esto y su exitosa carrera musical, el cantante es muy apreciado entre su público. Además, de que suele ser cercano con sus fanáticos y constantemente gusta de interactuar con ellos en sus redes sociales.

<br/>