Yina Calderón reveló secretos de su novio: cumplen un año de relación en abril

Yina Calderón se sinceró sobre su vida íntima

No hay día en el que la creadora de contenidos digitales Yina Calderón no de motivos de conversación, pues a la empresaria de fajas le encanta estar en un constante qué dirán. Mediante las redes sociales, en donde todo rápidamente se viraliza ya sea por su contenido, muchas veces polémico, por su faceta musical, sus frecuentes cambios de look o sus controvertidas opiniones que usualmente van sin filtro sobre influenciadores o celebridades, ella siempre se ubica en el ojo público.

La más reciente polémica que protagonizó fue la que tuvo como participe a Ana del Castillo y es que en marzo de 2023 ha sido ocupado para la también DJ, que no había estado muy presente en redes por la inhabilitación de su cuenta de Instagram, suceso que no es novedoso pues en ocasiones previas se le han restringido, más que todo por la difusión de sus ‘‘Put*fiestas’', en las que aparentemente auspiciaba el consumo tanto de bebidas alcohólicas como de estupefacientes.

Al parecer, otra vez la famosa app la habría castigado por el contenido “subido de tono” que frecuentemente comparte. Pese a esto, Yina ha optado por usar la cuenta de su empresa de fajas para mantener a sus fans al tanto de lo que pasa en su día a día, y lograr un mayor engagement con su prolifera comunidad.

La polémica influenciadora dio a conocer que ya tiene pareja estable Foto: Instagram @oficialdjyinacalderon

El narrar los sucesos diarios para la influenciadora se ha convertido en algo que no puede dejar de hacer y precisamente a propósito de eso, en un video hecho público el 31 de marzo del 2023, Calderón quiso sincerarse con sus seguidores al hablar de un tema que, hasta el momento, se había mantenido en secreto.

Y es que el estado sentimental de Yina siempre es fuente de sospecha, pues, a pesar de que en 2022 había confesado que tenía pareja, en diciembre de ese mismo año se le vio llorando en sus redes sociales mientras explicaba que todo habría llegado a su final. No obstante, al parecer dicha ruptura fue “actuada” pues presuntamente todo se trataría de un tema publicitario para el posterior lanzamiento de una canción.

Pese a que se pensaba que Yina Calderón estaba soltera, ella confirmó lo contrario Foto: Instagram @spadelacerveza

La influenciadora confesó que lleva un año con su pareja y esto lo llevó a cabo mediante sus stories de Instagram en las que decidió contar algunos detalles de su relación y de su pareja, a la que ella describe como una persona “alejada” tanto del mundo digital como de la farándula colombiana.

Yina comenzó a narrar la historia a partir del hecho de que en abril cumplirá un año de relación con su pareja, con quien se fue a vivir a los pocos meses de empezar a salir. La ex Protagonista de Nuestra tele contó que su novio es alto, de aproximadamente 1,80 metros, de tez morena y que luce una barba poblada característica que según explicó en el clip, le encanta.

También se supo que el novio de Yina Calderón es menor que ella, pues en medio del intimo momento con sus seguidores la DJ, contó que se llevan seis años. Sin embargo, aseguró que la diferencia de edad no ha sido inconveniente para tener una relación sólida y madura. ‘‘Mi novio tiene 25 años y yo 31 años’’.

Frente al tema del ¿por qué casi no lo ha mostrado en redes?, la colombiana explicó que esto es principalmente porque a él no le gustan las redes sociales y al tiempo dio a entender que también lo hacía para ‘‘proteger su relación’' de comentarios malintencionados e hirientes.