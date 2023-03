Amenazas y violencia política al interior de Colombia Humana denunció un grupo de feministas: quién es el “Dragón negro”

Mujeres líderes políticas en Colombia denuncian amenazas en su contra. Crédito: @VolcanicasRev/Twitter

Durante una rueda de prensa que se desarrolló en la Cámara de Representantes, líderes feministas denunciaron ante la Fiscalía General de la Nación las amenazas que se han perpetrado en su contra por parte de un hombre que se haría llamar “Dragón Negro”, pero cuyo nombre original sería identificado como Wilmer Pinzón.

Se trataría de un usuario quien en su cuenta de Twitter se expresa constantemente sobre acontecimientos de índole política en el país y que no expone ni su nombre real ni fotografías sobre su identidad.

Incluso se conoció que tiene un blog personal en el que a inicios de marzo de 2023 publicó un artículo titulado “El falso feminismo de Colombia”, en el que critica al movimiento feminista en la política colombiana señalando a varias líderes de ser “falsas feministas” que sabotean los ideales de lo que él considera el “verdadero feminismo”.

El texto cargado de expresiones machistas preocupa aún más en el último fragmento donde señala: “Entretanto afilaré mi katana, feministas; y veremos si tienen el mismo rendimiento que hace cuatro años cuando destruyeron a ese candidato”, refiriéndose a Hollman Morris, a quien defiende por la caída de su candidatura tras denuncias en su contra en las que no se presentaron pruebas y terminaron, según el autor, en la posición de Claudia López en la Alcaldía de Bogotá.

La denuncia de las líderes políticas a las autoridades

De acuerdo con las declaraciones dadas por la representante a la Cámara del Partido Dignidad, Jennifer Pedraza; la excandidata a la vicepresidencia Ángela María Robledo, la socióloga Sara Tufano, entre otras feministas, el hombre las estaría hostigando a través de mensajes enviados en redes sociales donde asegura tener una lista para herirlas.

“Recientemente, hemos recibido una amenaza en donde una persona que dice responder a Colombia Humana señala que está afilando su catana para cortarnos a las mujeres que hemos denunciado violencias de género y violencia política”, indicó Jennifer Pedraza.

La representante también aseguró que el hecho no ha conseguido encender las alertas del Gobierno nacional ni el Partido Colombia Humana u otros de los que ya han denunciado casos similares para hacer frente a las amenazas que, aseguró Pedraza: “no es una metáfora en un país en donde descuartizan mujeres y en donde el feminicidio hace parte de cada mes, de cada semana”.

Por su parte, Ángela María Robledo señaló que hacen una solicitud a la Unidad Nacional de Protección para que se ponga en marcha una evaluación de seguridad de las mujeres líderes.

“Ya radicamos una denuncia ante la Fiscalía, hay una solicitud de estudio de riesgo y de protección a la Unidad Nacional de Protección y pedimos al partido político de Colombia Humana que se pronuncie de manera específica frente a esta situación de amenaza”, señaló Robledo.

Además, Sara Tufano expresó que “Desafortunadamente por la inexistencia de comités de ética y de protocolo dentro de esos partidos, esas denuncias no han tenido ninguna resolución y al contrario lo que se ha hecho es encubrir a los acusadores. Este es un llamado a que no nos callemos (...) a que empiecen a haber mecanismos en los partidos para que las mujeres no tengan que renunciar a su militancia política”.

Según señalaron las demandantes, el victimario les habría hecho llegar un vídeo en el que asegura que ya le fue dada “la orden” por parte del partido de la Colombia Humana para que cesaran las acusaciones y agresiones en contra de las mujeres. Sin embargo, las mujeres se preguntan sobre las condiciones de este proceso y si la primera orden habría sido agredirlas.

Fue así que extendieron el llamado a este partido para que exprese un pronunciamiento claro sobre el caso, pues de hecho tampoco han podido confirmar la conducta dentro de la Colombia Humana, partido que alcanzó la personería jurídica en 2018 en cabeza del hoy presidente Gustavo Petro.