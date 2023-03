Video: a Daniel Cataño de Millonarios lo buscaron las autoridades de Ibagué por agresión de hincha tolimense

Hasta el camerino las autoridades de Ibagué buscaron a Daniel Cataño para notificarlo de su comparecencia, tras la agresión de un hincha del Deportes Tolima. @MillosFCoficial/Twitter

Millonarios y Deportes Tolima empataron por la mínima diferencia en el partido que jugaron en la noche del miércoles 29 de marzo en Ibagué (Tolima), el cual se había aplazado luego de que en un bochornoso episodio un hincha del equipo ‘pijao’ ingresara a la grama del estadio Manuel Murillo Toro para agredir al jugador embajador Daniel Cataño.

El avergonzante hecho ocurrió el pasado 12 de febrero cuando un hombre, que fue identificado por las autoridades como identificado como Alejandro Montenegro, atacó por la espalda al delantero embajador, quien ante el golpe que recibió lo persiguió para agredirlo.

Tras lo ocurrido se reprogramó el encuentro futbolístico, pero con varias condiciones, como la de no permitir el ingreso de hinchas del equipo bogotano con prendas alusivas al club, prohibición que se había extendido a los locales, pero que posteriormente levantó el alcalde de esa ciudad, Andrés Fabián Hurtado, ya que no conocía de esa decisión que habría tomado el secretario de Seguridad municipal, Milton Restrepo.

“Eso no lo consultó el doctor Milton conmigo, me acabo de enterar de lo que me están diciendo. Le daremos solución para que todos los hinchas puedan asistir al estadio en una manera normal, con su camiseta. Es la misión mía, es lo que pienso de cómo debe ser la fiesta del fútbol, como debe ser cualquier fiesta deportiva: con cultura ciudadana”, aseguró el mandatario local.

Sin embargo, como si no hubiera sido suficiente con la agresión en si misma y la reacción de Cataño, la alcaldía de esa ciudad envió funcionarios de la Secretaría de Seguridad, al concluir el partido, para que notificaran al mediocampista de su próxima comparecemcia en el proceso administrativo que se le lleva por lo ocurrido en febrero.

Así se evidenció en un video que se hizo viral en redes sociales en el que enviado de las autoridades llega hasta el camerino en el que estaban los futbolistas de Millos.

Tras concluir el partido aplazado entre Millonarios y Deportes Tolima, hasta el camerino del equipo bogotano fueron funcionarios de la alcaldía de Ibagué para que comparezca en el proceso por la agresión que sufrió por parte de un seguidor del equipo tolimense.

“Suministre los datos de identificación suyos y correo electrónico donde se pueda notificar (...) Usted puede hablar con su abogado para que a través de él ejerza su derecho a la defensa. Esa es la situación”, se le alcanza a escuchar al funcionario.

Ya en materia deportiva, el equipo embajador no logró quedarse con la victoria en un movido partido donde anotaron por Millonarios Leider Riascos en el minuto 17 y por los locales empató el jugador Diego Herazo en el minuto 85.