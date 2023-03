Sara Uribe preocupó a sus seguidores por su salud y salió a explicar lo que le había pasado

Sara Uribe. Foto: Instagram @sara_uribe

El miércoles, 29 de marzo, Sara Uribe se dejó ver desde sus Historias de Instagram haciendo lo que parece ser nebulizaciones. Sin embargo, la presentadora antioqueña no ahondó en detalles de lo que estaba pasando con su salud, puesto que no expresó nada al respecto más allá de compartir dicha InstaStorie.

Como era de esperarse, comenzaron las especulaciones en las redes sociales sobre la situación por la que estaba atravesando la también empresaria; pero para tranquilidad de sus fanáticos, en la mañana de este jueves, Uribe ya dio la respectiva explicación de lo que le había ocurrido. De este modo, comenzó por expresar nuevamente desde sus Historias:

Sara Uribe preocupó a sus seguidores sobre su estado de salud y explicó qué le pasó (Parte 1)

“A todos los que me han escrito reportando sintonía... varios días perdida, pero es que mis amores: cómo les parece que me dio una bronquitis crónica, este cuerpo tropical creía que tenia dolor en su columna... pero era que tenía los bronquios muy inflamados y me estaban doliendo mucho los pulmones, yo no sabía que los pulmones dolían y resulta que sí”.

Más adelante destacó que en el proceso de su recuperación está tomando terapias respiratorias. “En todo caso, me están haciendo terapias respiratorias, nebulizándome. Ya tuve que ir a urgencias porque me asfixio mucho, porque me ahogo, me da mucho desespero y anoche me dio como más desespero aún, pero aquí voy en la lucha... como ustedes saben, esas no son penas pa’ un guerrero ... estamos vivas y eso es lo importante, si uno está vivo pues entonces hay que vivir, no hay de otra”.

Sara Uribe preocupó a sus seguidores sobre su estado de salud y explicó qué le pasó (Parte 2)

Para concluir, Sara Uribe aseguró que tiene muchas ganas de tomarse unos días de descanso con su hijo Jacobo, quien recientemente completó los cuatro años de edad.

“Con ganas de irme a descansar un tiempo, alejarme de tanto ruido, de tantas cosas, a relajarme, regalarme unos días con mi hijo y bueno... decirles que gracias por esos mansajes tan lindos”.

Sara Uribe preocupó a sus seguidores sobre su estado de salud y explicó qué le pasó (Parte 3)

Sara Uribe reveló lo peor que le pasó en ‘La isla de los famosos’

Si hay alguien que gusta de responder frecuentemente a los interrogantes de sus seguidores en las redes, esa es Sara Uribe. De esta forma, constantemente la presentadora paisa activa la ventana de preguntas desde sus Historias de Instagram y no teme hablar de asuntos personales, de su vida como figura pública, incluso, revelar algunas curiosidades sobre sí misma.

En este sentido, el lunes 20 de marzo la también empresaria ofreció algunas respuestas sobre variados temas, por ejemplo, uno de los tantos usuarios que la sigue en Instagram quiso saber: “¿Qué fue lo peor que te pasó en Survivor?”. Vale recordar que, la paisa participó en ‘Survivor, la isla de los famosos’, reality enfocado en la supervivencia, cuya más reciente temporada fue estrenada a mediados de enero.

Ante lo planteado, Uribe aseveró: “Tenerme que limpiar con la mano cuando hacía las necesidades, casi me muero. Esta foto nunca la había publicado, pero así salí del reality”.

Por otro lado, es bien sabido por los fanáticos de la ‘Exprotagonista de nuestra Tele’, que no tiene reparo alguno en responder a críticas o insultos, cosa que nunca falta en las redes sociales. Incluso, en esta ronda de preguntas hubo una usuaria que quiso ofenderla al preguntarle: “¿Por qué tan zorr*?”. Empero, la paisa supo responder con sarcasmo ante estas ofensivas palabras.

“Amor lindo, el zorro es un gran depredador de pequeños roedores, que son los primeros huéspedes de las garrapatas (de pequeñísimo tamaño). Es decir que sí, soy una zorr* porque desaparezco a las garrapatas energéticas que aparecen en mi vida. A mucho honor mija, vaya investigue antes de escribir”. Aquí la publicación realizada por la presentadora.