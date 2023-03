Para tratar de salvar la reforma a la salud: el presidente Petro pidió al Ministerio modificar el documento

El presidente Gustavo Petro se habría reunido con miembros del Ministerio de Salud y habría pedido modificaciones al documento. REUTERS/Luisa González

El 29 de marzo, en las horas de la tarde, la posibilidad de concretar mayorías en el Congreso para lograr la aprobación del proyecto de reforma a la salud se cerró. Pues el Partido de la U y el Partido Conservador, mediante un mensaje en redes sociales, dejaron claro que el último borrador que presento el Ministerio de Salud no dejó en evidencia los puntos que ya se habrían concretado entre las partes y mencionaron que por decisión de los grupos políticos no votarían a favor de la propuesta del Gobierno nacional que estaría liderada por Carolina Corcho.

Pese a que los mensajes fueron contundentes, este 30 de marzo, en la tarde, la revista Semana sacó a la luz que el presidente Gustavo Petro está dispuesto a quemar todas las posibilidades para poder aprobar la transformación del sistema.

El Partido Liberal, el Partido Conservador y el Partido de la U habrían manifestado que no apoyarán más el proyecto de reforma a la salud. Twitter

De acuerdo con lo mencionado por el medio nacional, el mandatario habría llamado al equipo del Ministerio de Salud para darles la orden de revisar y modificar una vez más el documento, teniendo en cuenta las apreciaciones de los partidos tradicionales para mostrárselos una vez más a ver si se logran las mayorías.

La razón sería porque del todo la puerta no está cerrada y los dos colectivos habrían manifestado que si se logra incluir todas las apreciaciones y las partes quedan satisfechas, volverían a dar su apoyo al programa impulsado por la ministra de Salud.

“El objetivo es que el 11 de abril, los conservadores y los congresistas de La U encuentren sus modificaciones plasmadas y ambos partidos políticos cambien de decisión y respalden la iniciativa de la ministra Carolina Corcho”, señaló la revista colombiana.

Recordemos que este sería un nuevo golpe a lo impulsado por el Gobierno de no llegar a concretar la cantidad de votos suficientes para aprobar el proyecto, pues de no recibir el apoyo necesario sería la segunda reforma en caerse en menos de un año, lo que comenzaría a mostrar que la coalición inicial estaría quebrada, además, de dificultades en avanzar en los diferentes proyectos que quedan.

Por otro lado, otra de las preocupaciones que tendría que atajar la administración nacional, es que al parecer el Partido Verde sería el próximo en anunciar que no está dispuesto a darle sus votos de respaldo al documento, que ha sido fuertemente criticado por varios sectores.

Según la información presentada por RCN Radio, el partido de centro estaría molesto por no haber sido incluido en las conversaciones que se han llevado a cabo con los otros partidos y estaría construyendo su propio documento, pues, no se sienten representado en la propuesta de Corcho.

Por ahora, la postura de las dos colectividades tradicionales es clara, pues ambas demostraron que no van más en las mesas y que no se sienten cómodos con los ajustes que le hicieron al documento inicial. Para Dilian Francisca Toro, directora del Partido de la U, es claro que el último borrador no tiene en cuenta las reuniones ni propuesta discutidas: “Recibida la ponencia del proyecto de reforma a la salud encontramos que no se contemplan los acuerdos pactados por lo cual presentaremos una ponencia alterna que recoja las propuestas presentadas por los partidos para salvar vidas”.

Y para el senador del Partido Conservador, Efraín Cepeda, el proceso no ha dado frutos: “No asistiremos a una reunión más del Proyecto de ley de reforma a la salud porque consideramos que es una pérdida de tiempo”.