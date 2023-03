La Segura respondió con foto de sus senos a polémica por imagen con un reloj de diamantes

La Segura respondió con foto de sus "chichis" a polémica por foto en la que posó con un reloj de diamantes./ Imagen @la_segura

Natalia Segura ha generado recientemente gran controversia en las redes sociales debido a una publicación en la que se le ve posando con un reloj de diamantes. La Segura, quien se ha destacado por su contenido humorístico, ha recibido críticas por “presumida” y por “malgastar” su dinero en lujos.

Ante estas críticas, La Segura decidió responder con un toque de sarcasmo y humor. Publicó unas fotografías en las que presumía uno de sus mayores atributos físicos: sus pechos. En las imágenes, se le ve sumergida en una tina, dejando en claro que, “no necesita un costoso Rolex para llamar la atención”, afirmó la caleña.

“No tengo un Rolex, pero si tengo unas tremendas chichisss y la 🧀🤣 Así 🤡 quedaron las pinches envidiosas”, escribió en el posteo.

La publicación ha generado reacciones encontradas. Mientras algunos elogian su belleza y naturalidad, otros la criticaron por posar de esa manera. Sin embargo, lo que es evidente es que La Segura ha logrado captar la atención de los usuarios de las redes sociales y se ha posicionado como una de las influenciadoras más habladas y comentadas en los últimos tiempos.

Después de muchas críticas, La Segura publicó un par de fotografías dentro de una tina “alardeando” sus senos. / Imagen @la_segura

“Q necesidad tiene d mostrarlas?”, “No no tienes te pusiste que es MUY diferente”, “Y a quien le importa !?🫤”, “Pues operadas cómo no las va a tener grandes 🤡”, “Usted no era la misma que se estaba quejando de los biopolimeros niña?”, “No aprendió... después sale a quejarse y le mete culpa a los médicos”, “Si no se empelotan no venden ... No hay nada mas para mostrar”, le dejaron a la caleña en su Instagram.

No es la primera vez que La Segura genera controversia en las redes. La influenciadora caleña ha presentado percances de salud que han dado de qué hablar, así como su relación en pareja con el chef Ignacio Baladan. Sin embargo, su contenido humorístico ha sido lo que la ha llevado a la cima del éxito en las redes sociales.

A pesar de que muchos pueden criticar su forma de actuar y presentarse en las redes sociales, La Segura ha logrado destacar y captar la atención de un gran número de seguidores. La influenciadora caleña se ha posicionado como una de las figuras más influyentes y ha demostrado que no necesita de costosos lujos para llamar la atención, ya sea “para bien” o “para mal”.

La Segura confirmó que los biopolímeros siguen haciendo estragos en su cuerpo: se someterá a una nueva intervención

La Segura anunció recientemente que deberá someterse a una cirugía importante para eliminar restos de biopolímeros en su cuerpo. Desde finales de 2022, la caleña ha estado experimentando dolores recurrentes en la parte baja de su espalda, muy cerca de sus glúteos, a causa de los biopolímeros. La joven había pensado que había eliminado por completo esta sustancia de su cuerpo, pero un nuevo examen médico reveló que aún quedan restos en su cuerpo.

A través de su cuenta de Instagram, La Segura compartió con sus seguidores los detalles sobre su situación médica. La joven presentó resultados de una serie de placas que mostraban varias manchas rosadas que representaban los biopolímeros en la zona baja de su cuerpo. Esto le ayudó a entender porqué tenía esos dolores recurrentes en los últimos meses.

La Segura confirmó que tendrá que someterse a otra cirugía para extraer definitivamente esta sustancia de su cuerpo.. / Imagen @la_segura

Un especialista en la materia le confirmó que La Segura deberá someterse a otra cirugía para eliminar definitivamente cualquier rastro de biopolímeros en su cuerpo, de modo que sus dolencias desaparezcan por completo.

A pesar de que sus síntomas han disminuido recientemente, la joven todavía siente “un dolor terrible” cuando se manifiestan, lo que la lleva a tener que reposar en cama y retrasar su ocupada agenda, además de desaparecer de las redes sociales durante los momentos más complicados, confirmó en una seguidilla de videos.