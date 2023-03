Jessi Uribe y Alzate anuncian canción juntos: “El junte más esperado”. Foto: Instagram @alzatemusica

Durante los últimos años la industria musical ha entrado en una era de colaboraciones, especialmente en géneros como el reguetón y la popular. En este sentido, durante los recientes días Jessi Uribe y Alzate dieron a conocer que estaban preparando una canción en conjunto.

Fue así que el miércoles, 26 de marzo, Alzate compartió una imagen publicitaria del tema que pronto estrenará con su colega: “Lanzamiento en vivo jueves 30 de marzo. Renuncio”, es la frase que se puede leer en el cartel. De este modo, se informó que su colaboración musical lleva por nombre ‘Renuncio’ y, además, también se supo que estará disponible en el país a partir de las ocho de la noche.

Por otro lado, el intérprete de ‘Ya me cansé' compartió este post con la descripción de: “El junte más esperado, imperdible”. Aunque no sobra recordar que, en el pasado ambos participaron —junto a muchos otros cantantes populares— en el famoso tema de Pipe Bueno: ‘Guaro RMX’, que salió al mercado en septiembre de 2021 y fue un gran éxito por ser una colaboración entre once cantantes.

Aquí la publicación realizada por Alzate en su Instagram:

No sobre recordar que, esta colaboración con Jessi Uribe tuvo su origen después de que el bumangués compartiera en su cuenta de Instagram un video en el que daba muestra de sus enormes deseos de trabajar con él. “Oiga, qué bueno fuera hacer una canción con Alzate, nos debemos una canción hace rato con el viejo Alzate”, fueron las palabras del intérprete de ‘Dulce pecado’.

Tras la publicación de este video, el cantante paisa quiso dar su debida respuesta a Uribe y compartió desde su propio perfil en Instagram un clip en el que comentó: “Jessi... vi tu video, gracias por el deseo de querer hacer una canción conmigo, a mí me me encantaría, tú sabes que ese ha sido un sueño de los dos siempre que nos encontramos... Le pedí el favor a mi hija Sofía de que me grabara la respuesta para ti y te tengo la canción”.

Posteriormente, Alzate se dirigió hacia su piano mientras decía: “Esta canción es para todos los que se acostumbraron a perder en el amor...”, y comenzó a cantar un fragmento. Bueno, el resto es historia, el tema ya está a nada de estrenarse y seguramente los fanáticos de ambos artistas disfrutaran mucho de su junte.

Jessi Uribe explicó el significado del número tres en su usuario de Instagram

Como el artista exitoso y de renombre que es en el género de la música popular, seguramente son muchas las cosas que los fanáticos de Jessi Uribe quieren saber sobre él. Incluso, la historia detrás de la elección de su usuario para redes sociales como Instagram es motivo de curiosidad.

En este sentido, cuando a mediados de febrero el bumangués activó la ventana de preguntas desde sus InstaStories; uno de los tantos usuarios que lo sigue en dicha red social le interrogó por: “¿Por qué Jessi Uribe 3?”, es de recordar que así es cómo aparece en Instagram: @jessiuribe3.

Ante lo planteado, el también intérprete de ‘Si me ven llorando’ comenzó por explicar que originalmente solo quería poner su nombre solo; pero en vista de que dicho usuario no estaba disponible decidió agregar el número tres. Y, bueno, al final de cuentas, esto hace referencia a una fecha muy especial: “Porque quería Jessi Uribe solo, pero no había y me tocaba colocar algo; puse el tres porque es el cumpleaños de mi hija mayor: el 3 de agosto”, fueron sus palabras sobre el tema”.

Aquí lo compartido por Jessi Uribe en su momento:

