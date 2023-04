Estos fueron los “totazos” que Carmen Villalobos se dio realizando un “trend” viral

Carmen Villalobos se dio unos buenos “totazos” realizando trend viral/ Foto @cvillaloboss

Por estos meses Carmen Villalobos vive como en un cuento de hadas. La barranquillera facturará de gran manera con el estreno de Top Chef VIP (reality en el que será presentadora) de Telemundo, estrena novio (Frederick Oldenburg) con el que se profesa amor eterno y además cuenta con otros proyectos que la posicionan como una de las artistas más reconocidas de Latinoamérica.

¡Pero no todo puede ser trabajo! Así lo dejó ver la actriz en su cuenta de Tiktok donde se vio muy alegre y distendida en un trend que realizó junto al estilista Jorge Malavé. En este, la barranquillera hace unos movimientos acrobáticos parándose de manos, de manera que sus pies queden sobre los hombros del estilista que la espera de pie y muy erguido, para luego halarla y que Villalobos quede con su humanidad de frente para empezar a bailar frente a la cámara.

“No saben lo que nos reímos haciendo este TikTok 😂😂😂. Los bloopers están en mi cuenta de Instagram 😂😂😂!” escribió la barranquillera en un video que ha recogido casi 600 mil reproducciones con 76 mil likes y 342 comentarios.

Carmen Villalobos publicó el video de las “metidas de pata” o “Bloopers” en los que la actriz se dio unos buenos totazos tratando de hacer un trend con el estilista Jorge Malavé. / Video @cvillaloboss

Ahora bien, en la vida de Carmen Villalobos como ella misma lo expresó en el posteo de Tiktok, no todo es color de rosa, pues las “Metidas de Pata” o “Bloopers” en los que la actriz se dio unos buenos totazos quedaron también grabados y la barranquillera los compartió en su cuenta de Instagram donde actualmente tiene casi 22 millones de seguidores.

El clip de los “Bloopers” consta de cuatro partes o intentos. En ellos, se puede ver cómo la buena onda hace parte del trend que tienen como pista de fondo el tema “Coronao Now”.

En un primer intento, se puede ver cómo Villalobos le pega unos buenos “patadones” (sin querer queriendo) a un Jorge Malavé que solo hace caras y disimula frente a la cámara; en una segunda oportunidad, el estilista al momento de halar a la actriz no aguantó el peso y terminó cayendo; ya después en un tercer ensayo, la pirueta de Carmen no es efectiva y termina desistiendo; por último, en el clip se ve que Malavé por fín logrará su cometido, pero el peso de la barranquillera a “medio viaje” le gana y terminan dándose el fuerte golpazo.

“Tremenda maratón”: Carmen Villalobos reveló todo lo que tiene que hacer su novio, Frederik Oldenburg, para poder visitarla

Desde que confirmaron su relación sentimental a inicios de año, Carmen Villalobos y Frederik Oldenburg se han mostrado frecuentemente en las redes sociales como una pareja más que enamorada y feliz. Incluso, se han dado a la tarea de hacer diferentes esfuerzos para que su noviazgo pueda desarrollarse satisfactoriamente en la distancia, cosa de la que hablaron recientemente.

En unos videos que compartió la pareja a través de Instagram, Frederik Oldenburg le explicó a sus seguidores: “Para que ustedes sepan, yo me escapo muchas veces y siempre cumplo con mi trabajo. Yo me escapo y la gente no sabe”.

“Tremenda maratón”, le dice Carmen Villalobos a su novio, Frederik Oldenburg, por todo lo que hace para poder visitarla

Fue entonces cuando Carmen Villalobos reconoció todo el esfuerzo que hace su actual novio por visitarla, aparentemente ella está en Colombia y él en Estados Unidos.

“Es cierto, este hombre termina el show, viaja los viernes, llega tardísimo el viernes; está conmigo todo el sábado y se regresa el domingo. Amor, tremenda maratón, lo que hace el amor”. Por su parte, Frederik Oldenburg (presentador de ‘Exatlón Estados Unidos’) terminó indicando: “lo que hace el amor”.