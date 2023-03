Este es el delantero que reemplazaría a Radamel Falcao García en el Rayo Vallecano

El delantero colombiano no tiene definido su futuro en Rayo Vallecano. @falcao - Instagram (Rayo Vallecano)

Radamel Falcao García fue uno de los delanteros que estuvo presente en la gira asiática de la selección Colombia y tuvo algunos minutos en el campo durante los partido ante Corea del Sur (2-2) y ante Japón (2-1), ahora deberá volver a retomar la temporada con Rayo Vallecano, sin embargo, su futuro es incierto y los rumores de su salida son cada vez más insistentes.

El delantero colombiano no está teniendo la regularidad esperada en Rayo Vallecano y aunque en su primera temporada se convirtió en uno de los más regulares, llegando a marcar seis goles, las lesiones le fueron impidiendo tener continuidad y poco a poco su protagonismo fue mermando, al punto de que en la actual campaña apenas ha podido disputar 494 minutos en 26 partidos del equipo de Vallecas en LaLiga.

La falta de minutos tampoco le ha permitido a Falcao poder tener muchas opciones para marcar y en la actual temporada solo ha realizado dos tantos, ante Athletic Club y ante el Atlético de Madrid. El Tigre no está pasando por su mejor momento deportivo y todo apunta a que una vez termine su contrato, saldrá del Rayo Vallecano, sin embargo, las opciones no son escasas para el experimentado delantero colombiano que podría seguir su carrera deportiva lejos de Europa.

El delantero colombiano solo ha marcado dos goles en la actual temporada. @RayoVallecano/Twitter

Las más recientes versiones por parte de la prensa europea es que Rayo Vallecano no tiene intenciones de renovar el contrato de Radamel Falcao García y ya estaría buscando opciones para el ataque en la temporada 2023/24. Por ahora solo contarían con el atacante Raúl de Tomás, debido a que Sergio Camello regresaría al Atlético de Madrid tras haber culminado su sesión de préstamo en el club de Vallecas.

El diario La Razón de España, resaltó que, “si bien el Rayo Vallecano ha podido inscribir ya a Raúl de Tomás, no renovará a Radamel Falcao, lo que sumado al regreso de Sergio Camello al Atlético de Madrid, le lleva a buscar un nuevo delantero en el mercado”.

Es en este momento donde aparece el que sería el posible reemplazo de Radamel Falcao en el ataque del Rayo Vallecano, se trataría de Giuliano Simeone, hijo menor del entrenador Diego Simeone del Atlético de Madrid. El atacante está cedido en condición de préstamo al Real Zaragoza en la segunda división española, sin embargo, su buen momento en el club de Aragón ha llamado la atención de algunos equipos, entre esos, el Rayo.

El hijo menor del entrenador argentino ha disputado 31 partidos con Real Zaragoza, suma 2.349 minutos en cancha y ha marcado siete goles. Giuliano Simeone apenas tiene 20 años de edad y así como su hermano, Giovanni Simeone que brilla en Napoli de la Serie A, el atacante cuenta con un futuro prometedor y podría ocupar la plaza que deje Falcao, teniendo en cuenta que algunas versiones indican que ya Rayo Vallecano ha tenido contacto con Atlético de Madrid por el jugador.

El delantero colombiano hizo parte de la gira asiática de la selección Colomboa. REUTERS/Issei Kato

Por otra parte, Radamel Falcao García tras haber disputado los dos juegos con la selección Colombia se refirió a las convocatorias a las que ha sido llamado por el entrenador Néstor Lorenzo, se mostró emocionado por seguir vistiendo la camiseta de la selección Colombia y con ganas de seguir aportando.

“Trato de brindarme al máximo cuando me piden una opinión o un consejo, porque no me gusta meterme en su intimidad, pero con la experiencia podemos marcar un camino, transmitir valores para nosotros y para el país y lo que debemos dar cuando nos ponemos la camiseta”, aseguró El Tigre.

Además, resaltó que está, “muy agradecido con el cuerpo técnico, yo estoy para lo que Colombia necesite, siempre dando el máximo y dejando el corazón, todavía siento ese fuego y trato de demostrarlo en cada momento y en cada convocatoria”.