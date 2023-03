Alejandro Sanz reaccionó a nueva foto de Shakira contra Clara Chía y reveló el apodo de la colombiana

Hacia el año 2019, Sanz, en medio de su compilado de presentaciones en vivo llamado ‘La gira’ se refirió a Shakira como ‘su planeta favorito’

Una fotografía en las redes sociales de Shakira generó una gran ola de comentarios luego de que fanáticos de la barranquillera aseguraran que la publicación era una evidente referencia a Clara Chía, actual pareja de su exesposo, Gerard Piqué. En la imagen se ve a ella misma portando un sombrero negro y una camiseta café, mientras que en la descripción de la misma se lee ‘Chiaroscuro’, palabra que, traducida del italiano al español significa ‘Claroscuro’. En medio de las reacciones de la publicación aparece la del cantante español, Alejandro Sanz.

Te puede interesar: Clara Chía ya no tiene “miedo” y reacciona a las fotos que piden a Gerard Piqué en la calle

La foto, que ya cuenta con más de dos millones de ‘me gusta’ y más de 30 mil comentarios, a la fecha de la publicación de esta nota, llamó la atención del intérprete detrás de ‘Corazón partío’. El artista se hizo sentir en la publicación en Instagram de la colombiana con un emoticón de un lobo, lo que hace plena referencia a la canción ‘Loba’ de la también bailarina.

La amistad entre ambos cantantes data de hace varios años. Ambos colaboraron en la creación de temas como ‘La tortura’ y ‘Te lo agradezco, pero no’. En una entrevista con la W Radio, otorgada en días pasados, el español no descartó volver a cantar con la colombiana.

Te puede interesar: Piqué dejó “botado“ a uno de sus hijos

“Estoy seguro de que en algún punto encontraremos una canción, un momento o algo para poder hacer un nuevo dueto (...) por supuesto que queda abierta la puerta (...) en algún momento se dé”, respondió el artista español ante los cuestionamientos. El artista, es de recordar, estará presentándose en Bogotá el próximo 14 de abril con su gira de conciertos ‘Sanz en vivo’.

La amistad entre ambos cantantes data de hace varios años. Ambos colaboraron en la creación de temas como ‘La tortura’ y ‘Te lo agradezco, pero no’

Hacia el año 2019, Sanz, en medio de su compilado de presentaciones en vivo llamado ‘La gira’ se refirió a Shakira como ‘su planeta favorito’.

Te puede interesar: Piqué le quitó a la novia y lo dejó sin trabajo; así comenzó la relación con Clara Chía

“Tengo una amiga que cuando nos juntamos es como esos eclipses que ocurren muy de vez en cuando, pero que siempre espero con un cristal en el ojo para que no se me escape el alma (...) Es una de esas amigas que solo con su cercanía me cambia el ph del alma (...) Si yo pudiera pedir un deseo para este concierto sería cantar con ella, ya saben que no soy de darme por vencido, así que a pesar de que ella es como un planeta que orbita en otra galaxia le pregunté si vendría a darnos un abrazo y me dijo que sí”, comentó al presentar a la colombiana que, segundos después, se unió a él.

El 2 febrero de este año, el día del cumpleaños de Shakira y luego de que la colombiana estrenara una canción con el productor argentino Bizarrap, el español trinó: “Shaki, pasan los años y aquí seguimos, orbitando en esta amistad tan cósmica que nos brindó la vida. Te felicito, te celebro y te quiero”.

Indirectas a Clara Chía

El comentario de Chiaroscuro no es el primero que la colombiana hace en contra de la nueva pareja de su exesposo, el exfutbolista Gerard Piqué. En su canción con Bizarrap la menciona en medio de un juego de palabras. “Tiene nombre de persona buena, clara-mente no es como suena. Tiene nombre de persona buena, clara-mente es igualita que tú”, canta Shakira que, en esa misma canción, hace otros ataque a la joven.

“Del amor al odio hay un paso. Por acá no vuelva’, hazme caso. Cero rencor, bebé, yo te deseo que te vaya bien con mi supuesto reemplazo. No sé ni qué es lo que te pasó'. Estás tan raro que ni te distingo. Yo valgo por dos de 22. Cambiaste un Ferrari por un Twingo. Cambiaste un Rolex por un Casio”, interpreta.