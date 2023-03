Acusan a las autoridades de Ibagué por complicidad en la agresión a Daniel Cataño: “Vemos un actuar sospechoso”

Alejandro Montenegro fue el aficionado de Tolima que agredió al futbolista Daniel Cataño. Facebook y Dimayor.

Continúa la novela de la agresión de un aficionado contra Daniel Cataño, volante de Millonarios que fue notificado por la Alcaldía de Ibagué y la Policía de una citación por el caso, en el cual el volante respondió al golpe del hincha Alejandro Montenegro con un empujón.

El hecho ha dado de qué hablar desde que ocurrió el 12 de febrero, con fuertes rechazos a la violencia en los estadios del país como algunas personas justificando que todo empezó por una serie de supuestas provocaciones del mediocampista azul porque tiene pasado con los Pijaos.

Sin embargo, el abogado de Millonarios, Manuel Archila, afirmó en Blu Radio que habría complicidad de las autoridades en Ibagué por permitir que Montenegro entrara a la cancha, golpeara a Cataño y fuera el volante el señalado como victimario por responder a la agresión.

“Parece que fuera un montaje”

El abogado Manuel Archila habló en el programa Blog Deportivo sobre el caso de Daniel Cataño, jugador agredido por el hincha Alejandro Montenegro en Ibagué, dejando claro que posiblemente la administración local y las autoridades estarían detrás de lo que llamó un “montaje” al momento de atacar al volante y luego sancionarlo.

“Evaluamos si detrás de ese episodio también ameritan acciones disciplinarias y penales porque vemos un actuar sospechoso de la administración municipal. No han sido solidarios con la víctima, es curioso saber que las sanciones son sobreactuadas y casi premeditadas, parece que fuera un montaje para afectar al jugador”, explicó el licenciado.

El hincha fue retirado por el ESMAD de la Policia Nacional tras agredir a Daniel Cataño (Colprensa - Jorge Cuellar)

También explicó Archila que, en caso de encontrar suficientes evidencias para comprobar que las autoridades locales de Ibagué son cómplices en la agresión contra Cataño, irán a las instancias de control para que investiguen: “De procuraduría y de Fiscalía, si vemos mérito para acciones disciplinarias o penales”.

Sobre la citación de la Alcaldía de Ibagué a Cataño, tras el partido de Millonarios y Tolima en 29 de marzo, afirmó el abogado que “es imposible de entender, lo que vemos es que no solo han querido violentar el cuerpo del jugador, sino que ahora quieren mancillar su dignidad, con unos procedimientos que realmente son inentendibles”.

La notificación a Cataño

Manuel Archila explicó cómo fue la notificación de la Alcaldía de Ibagué para citar a Daniel Cataño por la agresión del aficionado, a quien después empujó luego de sufrir el golpe en plena cancha el 12 de febrero pero al parecer fue calificado como una lesión personal.

“En los días posteriores al partido donde sucedieron los hechos de agresión, un funcionario de Azul & Blanco recibió una notificación para el jugador que asistiera a una diligencia policial, esta persona respondió de que no debía transmitir el mensaje al jugador porque no es lo correcto, primero, y segundo venía de una cuenta sin identificación ni institucionalidad”, dijo el abogado.

Tras concluir el partido aplazado entre Millonarios y Deportes Tolima, hasta el camerino del equipo bogotano fueron funcionarios de la alcaldía de Ibagué para que comparezca en el proceso por la agresión que sufrió por parte de un seguidor del equipo tolimense.

Añadió que “este funcionario respondió ese correo que por favor se comuniquen en el correo de notificación de Millonarios. Los funcionarios de Ibagué enviaron un correo a Millonarios para que hiciera la notificación y respondieron que en términos de ley no podían hacerlo porque no es legal, no le corresponde a una entidad privada hacerlo en procesos punitivos, pero le hicieran la solicitud del habeas data del jugador para que cumplieran con su diligencia y no lo cumplieron así”.

“Cataño inmovilizó al hincha”

El abogado también se refirió a la supuesta lesión de Daniel Cataño al aficionado Alejandro Montenegro, luego de que lo golpeara en la cancha, y dejó claro que el volante fue más allá de la defensa a su integridad física, sino que detuvo al sujeto porque las autoridades no lo hicieron.

“Nosotros realmente no vemos hasta el momento mayor riesgo para el jugador, más allá a la violación a su dignidad en estos momentos. Creemos que actuó no en legítima defensa sino inmovilizó al hincha que lo violentó porque los polícías no fueron capaces de hacerlo”, dijo.

Otro punto que tocó el abogado Archila es que todo el caso posiblemente se habría utilizado como parte de una campaña para las elecciones regionales: “No sabemos si hay detrás un show mediático o propaganda en época electoral, no sabemos qué pasó”.