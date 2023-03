Partido entre Tolima y Millonarios suspendido por agresión de un aficionado se jugará este miércoles con estrictas medidas de seguridad

La tribuna Oriental del Estadio Manuel Murillo Toro volverá a estar habilitada luego de cuatro fechas de suspensión

El calendario de la Liga BetPlay Dimayor I-2023 se comienza a poner al día para Millonarios FC y Deportes Tolima. Este miércoles 29 de marzo ambos clubes jugarán el partido correspondiente a la Fecha 3, el cual tuvo que ser aplazado luego de que un hincha del cuadro Pijao, identificado como Alejandro Montenegro, invadiera el terreno de juego con la intención de agredir a Daniel Cataño.

Te puede interesar: Por orden de Fuad Char, los jugadores del Junior FC se concentrarán por 10 días tras problemas de indisciplina

El duelo, que tendrá como sede el estadio Manuel Murillo Toro de la ciudad de Ibagué, tendrá su pitazo inicial a las 8:00 de la noche y los entes de control en Ibagué impusieron algunas medidas con el fin de garantizar la seguridad y la convivencia en el escenario deportivo. En primer lugar, los hinchas de Millonarios no podrán asistir al Mamut con articulos que los identifiquen como seguidores del club (camisetas, banderas o instrumentos)

Esta medida implicó el cierre de fronteras para no permitir las excursiones de hinchas provenientes desde la capital y otros partes del país. Parte de la decisión se debe a que el día que inicialmente se iba a desarrollar el compromiso, 12 de febrero, luego de anunciar la decisión de suspender el encuentro, los seguidores de Millonarios FC ubicados en la tribuna visitante tuvieron algunos enfrentamientos entre ellos mismos y con miembros del ESMAD, dejando un oficial herido.

Te puede interesar: Asamblea del Deportivo Cali da facultades especiales a la junta directiva: este es el plan para salir de la crisis financiera

Sin embargo, un sector de la tribuna Noroccidental estará acondicionado para aquellos hinchas visitantes que adquirieron la boleta aquel día y deseen acompañar a su equipo en Ibagué. Por su parte, Deportes Tolima indicó que se puso a la venta un remanente de boletas para las tribunas oriental y sur, por lo que se espera un masivo acompañamiento de los seguidores del cuadro tres veces campeón del fútbol colombiano.

Una de las decisiones que mantenía en vilo a la hinchada, era justamente la tribuna de Oriental, sancionada por cuatro fechas por el incidente con el hincha ya mencionado, iba a estar habilitada y si allí se podría asistir con camiseta del Deportes Tolima. Esto debido a que el Secretario de Seguridad, Milton Restrepo, había anunciado la decisión de que para ese encuentro los asistentes deberían ir sin prendas del club Pijao.

Te puede interesar: Con golazo en el clásico Paisa, Dorlan Pabon llegó a los 200 goles como profesional

No obstante, el alcalde revocó esta medida al aseverar que esta no le fue consultada previamente y que era su misión demostrar que el fútbol se puede vivir como una fiesta deportiva donde prevalezca la cultura ciudadana.

“Eso no lo consultó el doctor Milton conmigo, me acabo de enterar de lo que me están diciendo. Le daremos solución para que todos los hinchas puedan asistir al estadio en una manera normal, con su camiseta. Es la misión mía, es lo que pienso de cómo debe ser la fiesta del fútbol, como debe ser cualquier fiesta deportiva: con cultura ciudadana”.

Es importante aclarar que las boletas digitales utilizadas el 12 de febrero serán desahibilitadas, por lo que los que compraron en un principio la entrada deberán descargarla de nuevo a través del portal de Tu Boleta, sin ningún costo. Entre tanto, quienes adquirieron la boleta física tienen que presentar la colilla en las entradas al estadio para que se le habilite el ingreso.

El escenario deportivo se abrirá a las 5:00 de la tarde y la dirigencia del Pijao hizo una especial invitación a sus seguidores, “mantengan un buen comportamiento en el estadio y fuera de él, animando al Deportes Tolima y vistiendo la camiseta VINOTINTO y ORO”.

Al duelo, Millonarios llega en la cuarta casilla con 17 puntos en ocho partidos jugados, por lo que una victoria por más de tres goles de diferencia le daría parcialmente el liderato, con un partido pendiente. Entre tanto, los dueños de casa son novenos con 13 unidades y están obligados a ganar para ingresar al grupo de los ocho mejores del torneo.