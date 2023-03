Cristina Hurtado se lució con sorpresa a Josse Narváez: el presentador pasó por unos días difíciles

Cristina Hurtado se lució con sorpresa a Josse Narváez después de que el presentador pasar por unos días difíciles. Foto: Instagram @crisshurtado

Con casi 20 años compartiendo como pareja, Cristina Hurtado siempre busca la manera de sorprender a Josse Narváez con algún detalle, ya sea para romper la monotonía que inevitablemente debe hacerse presente en una relación tan duradera, para reinventarse como matrimonio o simplemente para que su esposo se sienta amado al interior de su hogar, del que también son parte sus tres hijos Daniel, Juan José y Mateo.

Te puede interesar: Cristina Hurtado y Josse Narváez estarían atravesando difícil situación familiar

Así las cosas, durante los recientes días la presentadora antioqueña se mostró desde sus Historias de Instagram preparándole una sorpresa al también presentador, quien estaba pasando por unas dificultades sobre las que ella no ahondó en detalles.

“Les cuento que Josse, mi esposo, tuvo un fin de semana difícil. No estuvo acá en la casa con nosotros y llega hoy a Bogotá, a la ciudad y a la casa. Entonces yo me puse a pensar: qué rico hacerle algo que lo haga sentir bien, que lo haga sentir especial, amado, que le podamos dar esos abrazos que necesita, como ese calor de hogar”, expresó en primer lugar la también empresaria en sus InstaStories.

Posteriormente, comenzó a mostrar algunas de las decoraciones que había realizado hasta el momento, como unos mensajes que escribió en espejos, bombas y demás sorpresas.

Te puede interesar: Este fue el desnudo con que Maluma reventó Instagram

“Entonces se me ocurrió hacerle esto (mostró un mensaje escrito en un espejo) por aquí (el comedor) puse unas cositas, eso es como, pues improvisé, un mantel como de camping, pero me parece que se veía lindo, chévere. Por aquí están las bombas que ya las voy a pegar y voy a escribir un letrerito por acá (en otro espejo) de bienvenida. No sé, como para que encuentre eso de primero”.

Aquí el video de la sorpresa que le preparó Cristina Hurtado a Josse Narváez:

Cristina Hurtado se lució con sorpresa a Josse Narváez después de que el presentador pasara por unos días difíciles

El momento en que Narváez llegó a la casa también fue registrado en video, apenas el también actor abrió la puerta fue recibido por Cristina Hurtado y sus hijos menores: Juan José y Mateo. La familia también le entregó un pequeño ponqué y todos se reunieron en abrazos de bienvenida.

Te puede interesar: Sara Uribe recuperó todo lo que le robaron: estaban chantajeando a una de sus amigas para regresar sus pertenencias

De este modo, una vez más la presentadora se lució con esta sorpresa, una de tantas que suele darle a su pareja sentimental.

Cristina Hurtado se lució con sorpresa a Josse Narváez después de que el presentador pasara por unos días difíciles (parte 2)

No hemos encontrado de dónde se apaga, Cristina Hurtado sobre su hijo menor

Desde el nacimiento de su tercer hijo en diciembre de 2021, la famosa pareja de presentadores ha compartido toda clase de fotografías y videos sobre las ocurrencias, enternecedores momentos y travesuras de Mateo. En este sentido, a finales de 2022 la también empresaria publicó en su cuenta de Instagram un video bajo la leyenda de: “Tiene un añito y no hemos encontrado de dónde se apaga”, seguido de algunas risas.

¿Cuál fue el motivo de su publicación? Mostrar toda la energía que ha tenido Mateo durante su primer año de vida, de este modo, en el correr del clip se le ve al pequeño dormir, posteriormente, sale en escena la mano de Cristina Hurtado con un cable para cargador, el cual lo ubica debajo del brazo de su hijo y muestra que la carga está completa. Ya más adelante incluyó imágenes del niño bajándose de su coche, subiéndose a las mesas, a las bancas, llorando desconsoladamente, metiéndose al clóset a revolver la ropa, también metiéndose entre los cajones de la cocina, entre otras escenas.

No sobra recordar que, Mateo es mucho menor que sus hermanos, puesto que Daniel va por sus 23 años de edad y Juan José tiene aproximadamente 17 años. El menor de los hijos de la pareja no fue planeado, por lo tanto su llegada los sorprendió bastante. Aquí lo compartido por Cristina Hurtado en su momento: